美國汽車關稅威脅引發全球汽車廠商憂慮

業內人士指出，美國對進口汽車加征關稅將破壞全球產業供應鏈，傷害包括美國企業在內的汽車廠商並將掣肘全球汽車產業革新。

美國總統特朗普22日在社交媒體上威脅對從歐盟進口的汽車加征20%關稅，再次引發國際汽車廠商對貿易環境惡化的憂慮。業內人士指出，美國對進口汽車加征關稅將破壞全球產業供應鏈，傷害包括美國企業在內的汽車廠商並將掣肘全球汽車產業革新。

國際車企擔憂美關稅威脅

特朗普22日在社交媒體推特上表示，如果歐盟不「很快」取消對美國產品的關稅和貿易壁壘，美國將對從歐盟進口的汽車加征20%關稅，遠高於目前美國對歐盟2.5%的汽車進口關稅。德國戴姆勒、寶馬等汽車廠商股票當天應聲下跌。

此前美國商務部已於5月底對進口汽車及零配件啟動所謂的「232調查」，聲稱海外進口「削弱了」美國國內汽車產業。據美國媒體透露，美國商務部計劃7月底或8月完成相關調查，並在11月前向特朗普提交政策建議，最終可能會導致美政府對進口汽車加征關稅。

鑒於汽車產業超長的供應鏈條和覆雜的全球分工，美國汽車關稅威脅引發全球汽車廠商的普遍憂慮。沃爾沃副總裁瓦雷拉日前在美國南卡羅來納州舉行的新工廠落成儀式上說，該廠所需的零件約一半由北美地區提供，另一半來自歐洲、亞洲等地；產出的汽車一半將由美國市場消化，另一半將銷售到全球各地。

瓦雷拉指出，要想在生產到銷售各個環節維持較低成本，必須有賴於自由開放的國際貿易環境，而如果美國提高進口汽車及零配件關稅，新工廠可能無法實現最大產能。

德國工商業聯合會主席施魏策爾也擔心美國正在遠離自由和公平貿易。他預計美國加征汽車關稅可能會導致德國汽車制造商對美汽車出口每年增加約70億美元成本。

揮舞關稅大棒無助美國汽車產業

雖然特朗普宣稱要通過提高關稅保護美國本土汽車產業，但現實是，關稅措施會傷害美國本土汽車產業的全球布局和損害美國整體就業。

美國全球汽車制造商協會會長約翰·博澤拉表示，據該協會所知沒人要求關稅保護，加征關稅將損害美國汽車業的競爭力，並引起美國貿易夥伴的報覆。此前為回應美國加征鋼鋁產品關稅，歐盟、加拿大、墨西哥等經濟體都已宣布相應反制措施。

據《華爾街日報》報道，通用、福特和菲亞特克萊斯勒三大汽車制造商去年進口近兩百萬輛汽車在美國市場銷售，其中大部分在墨西哥生產。特朗普政府的汽車關稅也將令美國本土汽車廠商遭受打擊，並提高美國消費者購買成本。

沃爾沃汽車總裁兼首席執行官塞繆爾森指出，沃爾沃的南卡羅來納工廠本來可以創造四千個就業機會，但如果美國設置貿易壁壘和限制，該工廠將無法實現預期就業目標。

美國世界貿易咨詢公司近期發布的研究報告顯示，關稅上調將導致美國消費者為價值3萬美元的進口汽車額外支付6400美元。

關稅上調或將掣肘全球汽車產業發展

當前全球汽車產業正處於變革時代，新能源、智能化成為未來汽車業發展方向。業內人士認為，如果美國加征汽車關稅成為現實，將增加國際汽車廠商生產成本，降低車企利潤，從而對全球汽車業革新造成不利影響。

大眾汽車高管沃博肯表示，美國加征鋼鋁產品關稅已增加公司運營成本，如果美國再對進口汽車加征關稅，公司可能不得不重新考慮在美國田納西州生產純電動汽車的決定。

沃爾沃6月初曾提出未來十年大幅增加純電動汽車和自動駕駛汽車的銷售比例，但塞繆爾森表示，美國對進口汽車及零配件加征關稅將降低整個系統效率，減少公司用於產品研發和改善質量的資金，最終讓消費者不得不接受低質量產品。

據報道，歐盟委員會將於下周召開會議評估美國汽車關稅威脅，為此次會議準備的一份報告提到，在當前應致力於開發自動駕駛和電動汽車的重要時刻，美國威脅對進口汽車加征關稅將令全球汽車生產模式遭遇挑戰，這種貿易保護主義措施也不會幫助美國汽車廠商。

來源：新華社 記者/楊承霖 高攀 劉陽

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