保險巨頭再投螞蟻金服！這次是太保壽險，重要的是四大險企都已入股

繼宣布與螞蟻金服合作推進稅延養老險後，中國太保再向螞蟻金服投資16億元。這意味著傳統保險巨頭牽手互聯網巨頭的步伐更進一步。

繼宣布與螞蟻金服合作推進稅延養老險後，中國太保再向螞蟻金服投資16億元。這意味著傳統保險巨頭牽手互聯網巨頭的步伐更進一步。

6月22日，中國太保集團旗下子公司中國太保壽險信息披露顯示，太保壽險與螞蟻金服已於5月29日簽訂股權投資協議，太保壽險投資螞蟻金服集團股權，投資金額約16億元。目前該計劃已處於實際出資階段。

在螞蟻金服於2015年7月和2016年4月完成的兩輪融資中，太保壽險亦分別投資約9億元和10億元。按螞蟻金服目前超1500億美元估值估算，太保壽險投資螞蟻金服浮盈已超37億元。

除太保壽險外，國壽、人保、新華保險亦不排除參與了本次投資。

累計投資約35億元

就在6月初，螞蟻金服剛宣布新一輪140億美元Pre-Ipo融資計劃。太保壽險此次投資或是該計劃的一部分。資金來源方面，太保壽險此次投資使用的是保險責任準備金，主要運用傳統險賬戶、分紅險賬戶保險資金一次性出資。

在螞蟻金服A輪120億融資中，太保壽險便參與其中，迄今三次投資累計金額約35億元。螞蟻金服股權亦可能是太保壽險最大的股權投資之一。

此次投資完成後，太保壽險權益類資產賬面余額占公司上季末總資產的13.45%，投資單一權益類資產的賬面余額占公司上季末總資產的0.39%，投資單一法人主體的賬面余額占公司上季末總資產的0.39%，符合《中國保監會關於加強和改進保險資金運用比例監管的通知》的相關規定。

太保壽險未披露投資螞蟻金服的股權比例，但按螞蟻金服逾千億元融資額計算，持股比例並不高。不過，對於正在實施數字化轉型的太保來說，投資螞蟻金服既是一種收益選擇，亦不排除有協同布局的綜合考量。

太保早在2010年便和阿裏展開合作；2014年在天貓開設旗艦店；2015年9月，螞蟻金服推出互聯網推進器計劃，計劃在5年內幫助1000家金融機構進行新金融轉型，太保旗下子公司太保產險正是首批加入該計劃的20家公司之一。截至目前，太保和螞蟻金服在中小企業貸款履約保證保險、壽險保單貸款履約保證保險、票據抵押貸款履約保證險、征信的個人消費貸履約保證險等領域開展了廣泛合作。

今年6月15日，太保壽險與螞蟻金服保險平台簽訂戰略合作協議，雙方宣布將發揮各自優勢，聯合推出稅延養老保險產品和系列服務。

螞蟻金服的優勢是在市場、技術和數據方面，太保在風險定價、風險管控和線下資源方面具有較強的核心能力。通在科技、產品、服務等方面深度合作，雙方在商業生態圈共建共享方面有可能實現1+1大於2的協同效應。

正如太保在宣布開展稅延養老保險合作時表示，太保壽險與螞蟻金服保險平台強強聯手開啟戰略合作，有助於快速將稅延養老保險產品與服務推廣到適合的人群。

以下是太保壽險重要子公司及合營、聯營公司情況（截至一季度末）：

四大險企均已入股

螞蟻金服起步於 2004 年成立的支付寶。2014 年 10 月，螞蟻金服正式成立。根據國家企業信用信息公示系統，螞蟻金服23家股東中，除了雲峰基金、春華資本等投資機構、「國字頭」背景的社保基金等，也有4家重量級保險系公司，分別是國壽集團、太平洋人壽、人保資本與新華人壽。

天眼查信息顯示，螞蟻金服2014年4月完成建信投資和人保資本的戰略融資，2015年5月由海爾資本參投2.19億元Pre-A輪融資。此後的幾輪融資中多次出現險企身影。

中國人壽與太保壽險一樣參與了螞蟻金服2015年7月、2016年的兩次增資擴股。新華人壽參與了螞蟻金服2015年7月的A輪融資。人保財險的投資方式是認購全資子公司人保資本設立的股權投資計劃。2015年6月，人保財險以9億元認購「人保資本-螞蟻金服股權投資計劃」，該計劃為人保資本設立並擔任受托管理人，資金投向為螞蟻金服的新增註冊資本，無固定投資期限，投資完成後人保資本持有螞蟻金服的部分股權。2016年，人保資本設立了「人保資本-螞蟻金服股權投資計劃（二期）」，不過未披露認購方。

此次螞蟻金服最新一輪融資投資方包含了原有股東和海內外資金，除太保壽險外，其他三大保險公司亦不排除參與了本次投資。不過，從整體投資情況來看，保險公司對螞蟻金服的投資均屬於財務投資。

險企延伸觸角，互聯網科技成重點

近年，通過設立或者收購等股權投資方式，保險公司的觸角伸向不動產、養老、健康、消費、教育咨詢等多個領域。在眾多領域中，互聯網科技正成為保險公司布局重點。

多位保險公司股權投資人士告訴券商中國記者，醫療、健康、養老、科技等產業正成為保險公司關註和投資熱點，主要原因如下：一是受到互聯網和信息科技沖擊，傳統保險運營流程和模式發生重大變化，保險公司在采取各種辦法應對轉型挑戰，設立科技公司是大、中型公司比較熱衷的方式；二是隨著老齡化社會到來，養老、健康產業機會大增，對於養老健康產業鏈上一環，保險公司有動力進行產業鏈延伸，以增強自身核心競爭力。

另一方面，BATJ等互聯網巨頭也在向保險滲透。以螞蟻金服為例，該公司投資了多個保險實體，同時在業務拓展上堅持以「保險科技」為連接器，與保險公司深度融合、互為生態，此前與保險公司深度合作並上線了許多產品，並推出的「定損寶」、「車險分」等平台化技術服務。

以下為截至2017年底互聯網巨頭投資保險公司情況：

隨著金融巨頭向數字化轉型和互聯網巨頭充實金融屬性，兩者的競合關系也會越來考驗管理者智慧。

來源：證券時報 作者：鄧雄鷹

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