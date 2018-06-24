方星海：金融領域開放得還不夠 要加大開放

「我們現在的金融領域開放得還不夠，資本市場開放的也不夠。現在外資持有A股總市值大概占整體A股總市值的2%，所以我們要加大開放。」中國證監會副主席方星海接受采訪時表示。

「我們現在的金融領域開放得還不夠，資本市場開放的也不夠。現在外資持有A股總市值大概占整體A股總市值的2%，所以我們要加大開放，目前已經收到很多外資在新規定下提交的申請。此外，創新型的生物醫藥、新媒體等新經濟，對資本市場的需求大。然而，由於存在很大的不確定性，新經濟企業難以從銀行獲得貸款，因此需要對風險有較好評估和吸收能力的資本市場來提供融資。」中國證監會副主席方星海在一財《首席對策》獨家專訪中如此表示。

今年以來，從允許外資增持其在華合資券商股權至51%，再到6月1日A股正式被納入MSCI新興市場指數，中國的金融開放進程正全方位加速。5月31號開始，A股納入MSCI指數進一步順應了國際投資者的投資需求。數據顯示，截至6月11日，滬港通和深港通日均凈流入達到31.6億元，比今年前5個月的日均資金流入提高了167%。

那麼，MSCI正式納入A股後，未來A股將如何接軌國際標準？在擴大開放和加強監管之間如何平衡？金融機構應該如何參與到「一帶一路」戰略中？上海建設國際金融中心，對標國際先進水平還有哪些方面需要加強？在加大資本市場服務實體經濟上，證券期貨衍生品等不同產品如何顯效？我國企業到境外進行另類投資的現象又如何解讀？針對以上問題，第一財經獨家專訪了中國證監會副主席方星海。

實際上，方星海在近日金融監管研討會上致辭時就曾表示，A股納入MSCI指數後，證券及衍生品領域跨境監管合作的任務將更為繁重，當前中國證監會在跨境監管合作方面還面臨著一些問題，跨境執法合作的法律基礎還要進一步夯實。

方星海在《首席對策》中進一步表示，目前正在進一步商量擴大納入的因子，接下去要解決的主要問題是境外的機構投資者在購買A股以後，是否能夠利用我國的股指期貨，以及其他的衍生品工具來管理投資風險。

此外方星海坦言，風險管理是開放進程中一個永恒的主題，防範金融風險最要緊的是在開放的前提下防止資產泡沫的形成。

對於新舊經濟交替中的投資機會，方星海在專訪中坦言：1，房地產照樣是經濟增長的動力之一，但是房地產的需求正在多樣化，2，新經濟日益成為新的動力，如創新型的生物醫藥、新媒體等，它們的一個共同特點是對資本市場的需求大。資本市場要通過制度創新滿足新經濟的投融資需求；3，中國是一個儲蓄比較多的國家，全球化配置，可以分散匯率和政治風險，中國的對外投資不斷增加，是大勢所趨。

以下是精選的《首席對策》訪談文字實錄：

李策：您認為，以互聯網+、分享經濟等為代表的新經濟業態是否已經成為我國增長的新動能？在新舊經濟更替和新舊動能轉換時期，整個經濟生態會發生怎樣的變化，有沒有產生新的投資機會？

方星海：高增長階段基礎設施、房地產投資起的作用很大，高質量增長和發展階段，涉及的面則比較廣。並非傳統的投資不起作用，房地產照樣是經濟增長的動力之一，但是房地產的需求正在多樣化，現在隨便造個房子也不一定賣得掉，房地產也要符合大家不斷變化的需求。新經濟日益成為新的動力，如創新型的生物醫藥、新媒體等，它們的一個共同特點是對資本市場的需求大。然而，由於存在很大的不確定性，新經濟企業難以從銀行獲得貸款，因此需要對風險有較好評估和吸收能力的資本市場來提供融資。我們感受到，現在各種新經濟非常希望到中國的資本市場來開展投融資服務，所以我們想在制度上做一些創新，能夠滿足他們的需要。

李策：未來A股將如何接軌國際標準？如何前瞻中國資本市場的國際化進程？監管方面有什麼發展規劃？

方星海：從A股納入MSCI來看，我們的主要目的是要引入境外的機構投資者，機構投資者對估值有比較好的研究，通常投資的時間也比較長，有利於我國A股市場的發展。納入初期的結果非常不錯，從5月31號正式納入到現在兩個多星期，每日的凈流入量比以往增加了一倍多。現在納入的因子只有5%，意味著A股的市值只有5%被計算入指數，我們正在進一步商量擴大納入的因子，而擴大納入因子需要提高每日滬港通、深港通的交易額度。我們前幾個月已經把這個事情做完了，接下去要解決的主要問題是境外機構投資者在購買A股以後，是否能夠利用我國的股指期貨，以及其他的衍生品工具來管理投資風險，他們不是來炒一把就走的，需要風險管理的工具。 如果說是「小試牛刀」，5%的因子確實很小，但納入因子可以擴大到15%至20%。

李策：中國在今年博鰲亞洲論壇期間提出擴大金融的對外開放，在擴大開放和加強監管之間如何平衡？

方星海：我們現在的金融領域開放得還不夠，資本市場開放的也不夠。現在外資持有A股總市值大概占整體A股總市值的2%，所以我們要加大開放。從提供資本市場的服務來看，外資的券商、基金管理公司在我們整個體系當中也僅占很小的一部分。這源於一些體制機制的問題，比如以前我們不允許外資在券商當中持有超過49%的股份，不能控股致使外資機構無法在中國大力發展，現在上限已經取消，可先將控股比例提至51%，兩、三年後再提高比例，外資覺得這個是非常好的安排。我們已經收到了很多外資在新規定下提交的申請，我相信無論是境外的機構投資者投資中國的市場，或是境外的券商來提供服務，這些方面都會有一個大的改進。

此外，風險管理是開放進程中的一個永恒的主題，有相當多的發展中國家在其金融體系對外開放的過程當中都發現，自己國家的監管沒跟上，金融市場也因此出現了很多泡沫，估值特別高。當外資覺得泡沫過高則會選擇撤出投資，與此同時本國的機構投資者相對較弱，因此會產生很大的市場動蕩。所以從中國來看，我想防範金融風險最要緊的是在開放的前提下防止資產泡沫的形成。如果說資產沒有泡沫，估值又比較合理，外資的進出將是有序的，也就不會產生大的金融風險。

李策：「一帶一路」倡議對於金融機構和金融市場提出了更多的要求，在這之中金融機構應該如何參與？

方星海：「一帶一路」是習主席提出的重大戰略，金融市場和金融機構都要積極參與。從證監會實踐的角度來看，我們已經邁出好幾步。我們發現「一帶一路」沿線國家的很多交易所以及金融機構都非常歡迎中國的交易所、中國的券商入股，與他們共同發展當地金融機構和市場。如上海交易所不僅入股巴基斯坦證券交易所，還是最大股東，我們會一起幫助把巴基斯坦的證券市場發展好，實現雙贏。另外一方面，我們也要吸引「一帶一路」沿線的一些企業到中國來發債和股票，使得我們的金融市場能直接服務於「一帶一路」沿線國家。總結來說，不僅我們的機構走出去把他們的市場做好，也讓他們的機構企業到我們這裏來融資，利用我們相對發達的資本市場。「一帶一路」戰略會執行很長一段時間，並非一兩年就可以完成，而是需要執行30年、乃至50年的一項戰略，金融機構在當中可以發揮很大的作用。

李策：除了「一帶一路」倡議，上海建設國際金融中心，對標國際先進水平還有哪些方面需要加強？「一行兩會」在這方面會做怎樣的助力，有沒有更多的政策支持？

方星海：首先，我們整體金融改革開放還不夠，金融體系發展的也還不夠，所以我們的金融體系要進一步改革開放，金融法制等各方面的基礎也需要更牢固。從上海來看，國際化程度還可以進一步提升。我經常跟一些國際機構投資者聊天，他們認為上海的國際學校還不夠多，孩子來了以後找國際學校遇到很大的難題。另外上海在出入境和外匯管理方面也可以更方便一些。所以上海還要提高城市的國際化程度，吸引更多的國際化人才。

李策：除了防範金融風險，我們還經常聽到要脫虛向實，在加大資本市場服務實體經濟上，證券期貨衍生品等不同產品如何顯效？還將有哪些改革措施？

方星海：證券市場都是服務實體經濟的，衍生品看似很虛實則不然。衍生品是有定價的產品，期貨市場就是定價的一種工具。投資者如果對未來的價格沒有很好的預期，當下的投資也就失去了依據。從風險防範的角度來看，服務實體經濟需要衍生品。所謂的脫虛向實的“虛”，講的是一些衍生品既沒有去為實體經濟定價服務，也不是為防範風險服務，而是成為了一個符號被市場炒價，成為投機者對投機者的遊戲。這樣對普通老百姓是不利的，很多不明真相的人進入市場投機，導致大幅虧損。對此我們要嚴格予以監管，予以制止。

李策：您曾經提到「貨市場歡迎投機者，但是投機不能太過火。」，應該怎麼理解？

方星海：期貨市場本質的特征就是對今後的資產定出價格，它怎麼定價呢？它就是有套保者和投機者，雙方在那交易才能定出價格，所以光有套保者，沒有投機者，它就沒法交易，所以價格就定不出來，所以期貨市場是歡迎投機者的。但是投機太過分，如果說很多人利用他的資金優勢，還有一些信息優勢，把交易量做的特別大，把價格波動性做的很大，這樣就影響了定價的效率，所以說我們要予以監管。所以我說不能太任性，是從這個角度，適當的投機是有利於定出合理的價格，過度的投機是不利於定出合理的價格。

來源：第一財經網

方星海：金融領域開放得還不夠 要加大開放

「我們現在的金融領域開放得還不夠，資本市場開放的也不夠。現在外資持有A股總市值大概占整體A股總市值的2%，所以我們要加大開放。」中國證監會副主席方星海接受采訪時表示。

「我們現在的金融領域開放得還不夠，資本市場開放的也不夠。現在外資持有A股總市值大概占整體A股總市值的2%，所以我們要加大開放，目前已經收到很多外資在新規定下提交的申請。此外，創新型的生物醫藥、新媒體等新經濟，對資本市場的需求大。然而，由於存在很大的不確定性，新經濟企業難以從銀行獲得貸款，因此需要對風險有較好評估和吸收能力的資本市場來提供融資。」中國證監會副主席方星海在一財《首席對策》獨家專訪中如此表示。

今年以來，從允許外資增持其在華合資券商股權至51%，再到6月1日A股正式被納入MSCI新興市場指數，中國的金融開放進程正全方位加速。5月31號開始，A股納入MSCI指數進一步順應了國際投資者的投資需求。數據顯示，截至6月11日，滬港通和深港通日均凈流入達到31.6億元，比今年前5個月的日均資金流入提高了167%。

那麼，MSCI正式納入A股後，未來A股將如何接軌國際標準？在擴大開放和加強監管之間如何平衡？金融機構應該如何參與到「一帶一路」戰略中？上海建設國際金融中心，對標國際先進水平還有哪些方面需要加強？在加大資本市場服務實體經濟上，證券期貨衍生品等不同產品如何顯效？我國企業到境外進行另類投資的現象又如何解讀？針對以上問題，第一財經獨家專訪了中國證監會副主席方星海。

實際上，方星海在近日金融監管研討會上致辭時就曾表示，A股納入MSCI指數後，證券及衍生品領域跨境監管合作的任務將更為繁重，當前中國證監會在跨境監管合作方面還面臨著一些問題，跨境執法合作的法律基礎還要進一步夯實。

方星海在《首席對策》中進一步表示，目前正在進一步商量擴大納入的因子，接下去要解決的主要問題是境外的機構投資者在購買A股以後，是否能夠利用我國的股指期貨，以及其他的衍生品工具來管理投資風險。

此外方星海坦言，風險管理是開放進程中一個永恒的主題，防範金融風險最要緊的是在開放的前提下防止資產泡沫的形成。

對於新舊經濟交替中的投資機會，方星海在專訪中坦言：1，房地產照樣是經濟增長的動力之一，但是房地產的需求正在多樣化，2，新經濟日益成為新的動力，如創新型的生物醫藥、新媒體等，它們的一個共同特點是對資本市場的需求大。資本市場要通過制度創新滿足新經濟的投融資需求；3，中國是一個儲蓄比較多的國家，全球化配置，可以分散匯率和政治風險，中國的對外投資不斷增加，是大勢所趨。

以下是精選的《首席對策》訪談文字實錄：

李策：您認為，以互聯網+、分享經濟等為代表的新經濟業態是否已經成為我國增長的新動能？在新舊經濟更替和新舊動能轉換時期，整個經濟生態會發生怎樣的變化，有沒有產生新的投資機會？

方星海：高增長階段基礎設施、房地產投資起的作用很大，高質量增長和發展階段，涉及的面則比較廣。並非傳統的投資不起作用，房地產照樣是經濟增長的動力之一，但是房地產的需求正在多樣化，現在隨便造個房子也不一定賣得掉，房地產也要符合大家不斷變化的需求。新經濟日益成為新的動力，如創新型的生物醫藥、新媒體等，它們的一個共同特點是對資本市場的需求大。然而，由於存在很大的不確定性，新經濟企業難以從銀行獲得貸款，因此需要對風險有較好評估和吸收能力的資本市場來提供融資。我們感受到，現在各種新經濟非常希望到中國的資本市場來開展投融資服務，所以我們想在制度上做一些創新，能夠滿足他們的需要。

李策：未來A股將如何接軌國際標準？如何前瞻中國資本市場的國際化進程？監管方面有什麼發展規劃？

方星海：從A股納入MSCI來看，我們的主要目的是要引入境外的機構投資者，機構投資者對估值有比較好的研究，通常投資的時間也比較長，有利於我國A股市場的發展。納入初期的結果非常不錯，從5月31號正式納入到現在兩個多星期，每日的凈流入量比以往增加了一倍多。現在納入的因子只有5%，意味著A股的市值只有5%被計算入指數，我們正在進一步商量擴大納入的因子，而擴大納入因子需要提高每日滬港通、深港通的交易額度。我們前幾個月已經把這個事情做完了，接下去要解決的主要問題是境外機構投資者在購買A股以後，是否能夠利用我國的股指期貨，以及其他的衍生品工具來管理投資風險，他們不是來炒一把就走的，需要風險管理的工具。 如果說是「小試牛刀」，5%的因子確實很小，但納入因子可以擴大到15%至20%。

李策：中國在今年博鰲亞洲論壇期間提出擴大金融的對外開放，在擴大開放和加強監管之間如何平衡？

方星海：我們現在的金融領域開放得還不夠，資本市場開放的也不夠。現在外資持有A股總市值大概占整體A股總市值的2%，所以我們要加大開放。從提供資本市場的服務來看，外資的券商、基金管理公司在我們整個體系當中也僅占很小的一部分。這源於一些體制機制的問題，比如以前我們不允許外資在券商當中持有超過49%的股份，不能控股致使外資機構無法在中國大力發展，現在上限已經取消，可先將控股比例提至51%，兩、三年後再提高比例，外資覺得這個是非常好的安排。我們已經收到了很多外資在新規定下提交的申請，我相信無論是境外的機構投資者投資中國的市場，或是境外的券商來提供服務，這些方面都會有一個大的改進。

此外，風險管理是開放進程中的一個永恒的主題，有相當多的發展中國家在其金融體系對外開放的過程當中都發現，自己國家的監管沒跟上，金融市場也因此出現了很多泡沫，估值特別高。當外資覺得泡沫過高則會選擇撤出投資，與此同時本國的機構投資者相對較弱，因此會產生很大的市場動蕩。所以從中國來看，我想防範金融風險最要緊的是在開放的前提下防止資產泡沫的形成。如果說資產沒有泡沫，估值又比較合理，外資的進出將是有序的，也就不會產生大的金融風險。

李策：「一帶一路」倡議對於金融機構和金融市場提出了更多的要求，在這之中金融機構應該如何參與？

方星海：「一帶一路」是習主席提出的重大戰略，金融市場和金融機構都要積極參與。從證監會實踐的角度來看，我們已經邁出好幾步。我們發現「一帶一路」沿線國家的很多交易所以及金融機構都非常歡迎中國的交易所、中國的券商入股，與他們共同發展當地金融機構和市場。如上海交易所不僅入股巴基斯坦證券交易所，還是最大股東，我們會一起幫助把巴基斯坦的證券市場發展好，實現雙贏。另外一方面，我們也要吸引「一帶一路」沿線的一些企業到中國來發債和股票，使得我們的金融市場能直接服務於「一帶一路」沿線國家。總結來說，不僅我們的機構走出去把他們的市場做好，也讓他們的機構企業到我們這裏來融資，利用我們相對發達的資本市場。「一帶一路」戰略會執行很長一段時間，並非一兩年就可以完成，而是需要執行30年、乃至50年的一項戰略，金融機構在當中可以發揮很大的作用。

李策：除了「一帶一路」倡議，上海建設國際金融中心，對標國際先進水平還有哪些方面需要加強？「一行兩會」在這方面會做怎樣的助力，有沒有更多的政策支持？

方星海：首先，我們整體金融改革開放還不夠，金融體系發展的也還不夠，所以我們的金融體系要進一步改革開放，金融法制等各方面的基礎也需要更牢固。從上海來看，國際化程度還可以進一步提升。我經常跟一些國際機構投資者聊天，他們認為上海的國際學校還不夠多，孩子來了以後找國際學校遇到很大的難題。另外上海在出入境和外匯管理方面也可以更方便一些。所以上海還要提高城市的國際化程度，吸引更多的國際化人才。

李策：除了防範金融風險，我們還經常聽到要脫虛向實，在加大資本市場服務實體經濟上，證券期貨衍生品等不同產品如何顯效？還將有哪些改革措施？

方星海：證券市場都是服務實體經濟的，衍生品看似很虛實則不然。衍生品是有定價的產品，期貨市場就是定價的一種工具。投資者如果對未來的價格沒有很好的預期，當下的投資也就失去了依據。從風險防範的角度來看，服務實體經濟需要衍生品。所謂的脫虛向實的“虛”，講的是一些衍生品既沒有去為實體經濟定價服務，也不是為防範風險服務，而是成為了一個符號被市場炒價，成為投機者對投機者的遊戲。這樣對普通老百姓是不利的，很多不明真相的人進入市場投機，導致大幅虧損。對此我們要嚴格予以監管，予以制止。

李策：您曾經提到「貨市場歡迎投機者，但是投機不能太過火。」，應該怎麼理解？

方星海：期貨市場本質的特征就是對今後的資產定出價格，它怎麼定價呢？它就是有套保者和投機者，雙方在那交易才能定出價格，所以光有套保者，沒有投機者，它就沒法交易，所以價格就定不出來，所以期貨市場是歡迎投機者的。但是投機太過分，如果說很多人利用他的資金優勢，還有一些信息優勢，把交易量做的特別大，把價格波動性做的很大，這樣就影響了定價的效率，所以說我們要予以監管。所以我說不能太任性，是從這個角度，適當的投機是有利於定出合理的價格，過度的投機是不利於定出合理的價格。

來源：第一財經網

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