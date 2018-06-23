均安控股(01559-HK)擬參與全長11公里的市內地下鐵路系統興建

均安控股(01559-HK)公布，公司已於近期向IRC Properties, Inc(IRC)提交意向書，以表達對參與由IRC牽頭進行該項目的財團的興趣。

該財團將進行該項目興建一條全長11公里的市內地下鐵路系統，包括八至十個車站，連接菲律賓馬卡蒂市兩個地區的主要地點。擬興建的地下鐵路系統亦將連接集體鐵路運輸(Mass Rail Transit)、馬尼拉大都會地鐵(Metro Manila Mega Subway)及帕賽河渡輪(Pasig River ferry)。根據IRC向馬卡蒂市政府遞交之可行性研究，估計總成本約為37億美元，惟可能待該項目的技術及財政層面進行詳細洽商後予以調整。

上海綠地集團控股的江蘇省建築工程集團有限公司江蘇省建及其控股的綠地城市開發建設有限公司和集團作為優勢互補的一致利益行動人，為積極參與中國「一帶一路」的建設和發展，明確表示有意參與IRC公司馬卡蒂地鐵及相關項目的財團和建設，集團目前持有IRC約13.3%的股權，將積極參與今後IRC名下項目的項目投資和建設，努力實現立足香港積極拓展國際化項目建設的企業發展目標。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)