平安證券(00231-HK)配股籌2億

平安證券集團控股(00231-HK)公布，以每股0.08元配售25億股新股，新股佔已擴大後股本11.68%。配售價較昨日收市價0.091元折讓約12.09%。是次集資2億元，公司擬將配售事項之所得款項淨額用作一般營運資金及／或於機會出現時就集團之證券經紀、財富管理及區塊鏈相關業務作進一步投資，惟於本公告日期尚未物色到具體投資目標。

公司指配股集資的原因，是基於其對金融科技解決方案撥付額外資源，集團預期將今年7月左右就其證券經紀業務推出新版手機應用程式。新手機應用程式採用技術促進和履行監管機構所規定的客戶盡職調查程序，包括「瞭解您的客戶」和反洗錢，目標是讓客戶可以非面對面的方式開戶。集團計劃持續擴大新手機應用程式的產品組合，並將其轉型為提供財富管理服務及產品的一站式平台。

除新手機應用程式外，集團一直開拓多項區塊鏈相關業務的機會。預計集團將就推廣、營運及進一步改善新手機應用程式以及開發其區塊鏈相關業務增加營運資金需求。

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