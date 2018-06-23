【IPO追蹤】估值同為600億美元 傳美團緊隨小米來港IPO

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美團點評赴港上市的消息甚囂塵上。據知情人士透露，美團點評昨日已經向港交所遞交招股書。這將是繼小米之後，香港今年第二筆金額達數十億美元科技初創公司IPO。 《華爾街日報》報道稱，中國日益壯大的中產階級正越來越多地通過互聯網訂餐、訂酒店，這也推動着成立已有8年時間、擁有創新型智能手機應用的初創公司美團點評在今年以高達600億美元的估值上市。 據騰訊援引不同信源表示，此次負責美團赴港IPO的保薦人全為外資行，分別是高盛、美銀美林和摩根士丹利。 面對餓了麼強勁競爭 「我們談論的是吃飯、旅行和所有本地服務，」美團點評的支持者之一、紅杉資本中國基金創始人沈南鵬說。「這是一個規模達1萬億美元的市場。如果一家企業是行業龍頭，那它肯定值許多錢。」 美團點評希望自己能夠在騰訊、阿里巴巴、百度等諸多的中國互聯網公司中獨樹一幟。美團點評向中國消費者提供的是一站式的服務應用。 創建於2010年的美團點評目前面對着強勁的競爭。阿里巴巴集團正攜手關聯公司螞蟻金服擴展本地業務口碑網。根據市場調研公司易觀國際的統計數據，美團點評目前在中國送餐市場以42%的份額排名第二，僅次於擁有51%份額的餓了麼。餓了麼目前已是阿里巴巴集團的全資子公司。 消息人士透露，因為需要與餓了麼展開巷戰，美團點評目前仍處於虧損之中。兩家公司都提供折扣來吸引和保留用戶，雖然餓了麼目前的估值僅為美團點評的三分之一，但餓了麼的母公司為財力雄厚的阿里巴巴，這也就意味着美團點評一直面臨着補貼戰升級的威脅。 阿里巴巴曾是美團的投資人之一，但在美團2015年收購被騰訊支持的送餐服務大眾點評網後，便出售了所持股份。在兩家公司合併之後，騰訊投入了更多的資金，並牽頭了美團點評在去年10月40億美元的新一輪融資。 大生態圈確保用戶數 天風證券物流分析師姜明則在報告中稱，「美團幾乎見證了整個中國互聯網的燒錢歷史，並且一次又一次地超出預期，於落後之際趕超。在商業上，儘管盈利未知，但我們看到的是這家公司極其強烈的企圖心，這使得在本地生活的各類服務上，美團的地位和作用已經難以取代，未來以交易為基礎的外賣業務將會是公司的現金流支撐，物流能力的實施至關重要」。 報告認為，美團外賣生態圈的格局正式確立：美團外賣APP自身流量+美團APP流量+大眾點評流量+騰訊社交APP流量，其中以美團與大眾點評為入口的活躍用戶數甚至是美團外賣本身的2倍。整體而言，多個渠道互相補充，是美團外賣大生態圈的活躍用戶數位列外賣行業第一的決定因素。 來源：商報
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