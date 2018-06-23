【IPO追蹤】小米配售足額 多下限價入飛

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下周一(25日)公開招股的小米集團(01810-HK)，周四(21日)接受機構投資者的國際配售認購，消息指出，國際配售部分已獲足額認購，惟大部分投資者均以招股價下限、即近17元水平入飛。內媒引述消息稱，不少外資均有意認購小米，反應相當熱烈。繼富途及耀才之後，多間銀行及券商周五公布小米認購優惠詳情。 編號1810雙重寓意 英皇證券的新客戶可以「零息、零手續費、零本金」進行新股認購，即毋須入錢便可抽小米，最多可認購5手；另外，7月9日小米上市日起，整個7月都可享買入及賣出小米免佣優惠，不設上限。致富亦推出抽新股可以100%孖展、免息及免按金吸客，最多可認購3手，網上認購免手續費。銀行方面，工銀亞洲公布網上認購小米免手續費、上市首日買賣免佣，以及孖展認購特低利息或「一口價」優惠。 小米CEO助理陳曦周五在微博提到，小米股份編號「1810」，寓意是「18年上市，10年創立」，又形容小米是「年輕人的第一隻股票」。小米將在下周一至周四(28日)公開招股。 國際配售部分的投資者，傾向下限定價，反映他們擔心小米會破底。有美資行更表示，國際投資者戒心重，並無認購；亦有券商透露，雖然預留了過百億元，落單卻不足一成。海通國際(00665-HK)則勸喻客戶以現金認購。 來源：信報
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