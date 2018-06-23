騰訊(00700-HK)高管披露擴展國際市場的大原則

中國互聯網巨頭騰訊(00700-HK)的一名高管周四告訴路透，只有看到市場上有需要填補的缺口，騰訊才會考慮把它的社交網絡平台、音樂和遊戲服務呈現給國際市場的用戶。

騰訊的社交網絡、音樂和遊戲系統在中國市場上的規模最大，用戶達10億以上的微信是中國互聯網經濟中一項核心產品。

但對於科技或金融領域之外的西方用戶，騰訊基本上還是默默無聞。隨著騰訊在海外進行一系列投資並達成英語內容的合作夥伴關系，外界對於騰訊將在國際市場擴張的臆測升溫。

騰訊高級執行副總裁劉勝義表示，騰訊應當問問自己，能否在不同的國家建立用戶基礎。

他對路透表示，很多人在問騰訊什麼時候把微信推廣到不同的國家，騰訊的答案一直都是，對於任何的數字服務或產品，如果有更好的方式滿足當地客戶的需求，就有在當地存在的基礎。

他補充說，在中國有進一步的成長空間。

被問到騰訊接下來希望投資的領域時，劉勝義稱公司希望與符合騰訊文化、對中國受眾帶來新事物的初創企業合作。

他表示，世界各地的人們把騰訊視為通往中國的門戶及基礎設施，因此尋找與騰訊合作進入中國機會的企業較多。他補充說，高科技或人工智能是關註的領域。

路透法國戛納6月21日

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