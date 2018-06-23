中國央行周五表示，盡管2018年全球經濟有望繼續保持回暖態勢，但貿易摩擦、地緣政治、主要經濟體貨幣政策正常化等也給全球經濟發展帶來較大的不確定性。

中國人民銀行在最新發布的《中國區域金融運行報告》中指出，將按照黨中央、國務院部署，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，實施好穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理充裕，為供給側結構性改革和高質量發展營造適宜的貨幣金融環境。

央行還指出，將繼續完善宏觀審慎政策框架，做好宏觀審慎評估(MPA)工作。充分發揮窗口指導和信貸政策的結構引導作用，加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，大力推進深度貧困地區金融精準扶貧工作，多措並舉緩解小微企業融資難融資貴。中國央行稱貿易摩擦和地緣政治給全球經濟前景帶來不確定性

路透6月22日 - 中國央行周五表示，盡管2018年全球經濟有望繼續保持回暖態勢，但貿易摩擦、地緣政治、主要經濟體貨幣政策正常化等也給全球經濟發展帶來較大的不確定性。

中國人民銀行在最新發布的《中國區域金融運行報告》中指出，將按照黨中央、國務院部署，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，實施好穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理充裕，為供給側結構性改革和高質量發展營造適宜的貨幣金融環境。

央行還指出，將繼續完善宏觀審慎政策框架，做好宏觀審慎評估(MPA)工作。充分發揮窗口指導和信貸政策的結構引導作用，加大對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，大力推進深度貧困地區金融精準扶貧工作，多措並舉緩解小微企業融資難融資貴。

來源：路透6月22日

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