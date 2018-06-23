金價受美元疲弱帶動攀升 但後市看跌

金價周五從六個月低點回升，因美元下滑，但反彈幅度不大顯示投機商可能仍準備進一步打壓黃金。

1734 GMT，現貨金漲0.2%，報每盎司1,268.76美元，本周勢將下跌0.8%，昨日觸及去年12月19日來最低的1,260.84美元。

美國8月期金收高0.20美元，或0.02%，報每盎司1,270.70美元。

「金價上漲，是因今日美元略為走疲，」U.S. Global Investors主交易員Michael Matousek表示。

美元走軟降低了其他貨幣持有者的購買以美元計價黃金的成本。

黃金反應遲滯顯示有進一步下滑的風險，荷銀商品策略師Georgette Boele表示。

「投資人認為由於黃金失守1,300美元水準，他們在看他們能將黃金打壓至多低的水平後，才能再度推高金價。我認為要到1,250-1,200美元水平黃金才會觸底反彈。」Boele表示。

德國商業銀行也認為，金價短期內不太可能反彈。

在亞洲，黃金需求本周反彈，金條在印度以溢價水準售出，為七周來首見。

鉑金上揚1%，報每盎司870.24美元，本周勢將下挫逾1%。

鈀金升0.3%，報953.50美元，本周將下挫逾3%。

盤中稍早，鉑金曾跌至2016年2月來最低的851.74美元，鈀金跌至七周低點947.15美元。

銀價上漲0.8%，報每盎司16.44美元，昨日曾跌至5月2日以來最低的16.16美元，本周銀價將跌0.3%。

來源：路透紐約/倫敦6月22日

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