OPEC同意小幅增加石油供應 沙特和伊朗各退一步

石油輸出國組織(OPEC)周五同意從下月起小幅增加石油產量。此前，該組織的領頭羊沙特說服了主要競爭對手伊朗進行合作，以響應主要消費國要求其幫助平抑油價，避免出現供應短缺的呼籲。

然而，這一決定令部分市場人士感到困惑，因為OPEC給出的增產目標很不透明，讓人很難理解增產幅度究竟有多大。受此影響，油價一度上漲3%。

「希望OPEC大幅增產。需要讓油價保持在低位！」OPEC宣布決定後不到一個小時，美國總統特朗普就發出了上述推文。

美國、中國和印度之前敦促總部位於維也納的OPEC釋出更多的石油供應，以防止石油供應短缺損害全球經濟。

OPEC在一份聲明中表示，將把之前達成的減產協議的執行率恢覆到100%，但沒有給出具體數字。

沙特表示，此舉將轉化為名義增產100萬桶/日，或相當於全球供應量的1%。伊拉克表示，實際增產將在77萬桶/日左右，因為一些產量下降的國家將很難完全達到產量配額。

該協議默許沙特將產量提升至OPEC目前允許的產量上限之上，因為這個由14個成員國組成的組織避免設定單個國家的產量目標。

OPEC第三大產油國伊朗要求該組織拒絕特朗普要求增加石油供應的呼籲，稱特朗普對伊朗和委內瑞拉的制裁導致最近油價上漲。

特朗普5月對伊朗實施了新的制裁，市場觀察人士預計，到2018年底，伊朗的產量將下降三分之一。這意味著，與最大石油出口國沙特不同，伊朗從OPEC增產的協議中獲益甚微。

但沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫在周五OPEC會議前幾小時說服了伊朗石油部長尚甘尼支持增產。

自去年以來，OPEC及其盟國一直在執行一項減產180萬桶/日的協議。在過去的18個月裏，此舉幫助市場實現了供需再平衡，使油價從2016年觸及的低位27美元回升至每桶75美元左右。

但委內瑞拉、利比亞和安哥拉的意外停產，已使近幾個月的實際減產規模達到了約280萬桶/日。

周五達成的增產已基本被市場消化，且市場認為增產力度溫和。

「目前而言，這已經足夠，但要在第四季度解決伊朗和委內瑞拉出口下降的問題，這還不夠，」S&P Global的全球石油分析部門主管Gary Ross說。

「世界上沒有很多的閑置產能。如果第四季度少了來自委內瑞拉和伊朗的100萬桶/日石油供應，要如何彌補這一缺口？油價將會在更長的時間內繼續上漲，」他說。

**市場供應緊俏**

法力赫曾警告稱，2018年下半年，全球石油供應可能出現高達180萬桶/日的缺口，OPEC的責任是解決消費者的擔憂。

「我們希望防止2007-2008年的石油短缺和供應緊張狀況重現，」法力赫說，他所說的是當年油價急升，逼近每桶150美元。

OPEC達成的釋出更多石油供應的交易，其核心是將現有的減產協議執行率恢覆到100%。由於委內瑞拉、利比亞和安哥拉等國的生產受擾，目前的執行率較目標高出40%到50%。

「從OPEC整體來看，我們可以達到100%的執行率。就單個成員國而言，這有難度，」阿聯酋能源部長馬茲魯伊說。

尚甘尼曾表示，如果OPEC恢覆到正常的減產執行率，該組織的產量將提高約46萬桶/日。

伊朗之前反對讓沙特等其他有多余產能的成員國來填補委內瑞拉的產出缺口。

「沙特和伊朗都可以宣稱他們贏了，」名OPEC代表表示。

「尚甘尼可以回到他的國家說『我贏了』，因為我們將保持原來的協議不變。「法力赫可以回去說，‘我們將可以增產以滿足市場需求」。

OPEC和非OPEC產油國將於周六開會，敲定協議的細節，然後在9月份再度對協議進行檢討。OPEC下一次正式會議定於12月3日舉行。

來源：路透維也納6月22日

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