【IPO追蹤】林斌為90億花紅解說

6月23日，小米董事長兼首席執行官雷軍帶著小米在香港上市，一眾小米管理團隊，正接受來自中外記者的提問。

提問：管理層您好，雷總，我想知道你們招股書裏面有一個部分是寫好像收取九十多億的，我不知道是薪酬還是怎樣，能解釋一下為什麼有這樣安排嗎？還有你們上市第一件事兒把九十多億現金給你以後，可能你們公司有機會發盈利警告，你解釋一下為什麼會這樣。

董事林斌：我來回答一下這個問題。有兩點。第一董事會對董事長，CEO上市前的股權激勵，這一個在過去很多全球化公司，新經濟公司上市的時候，他們都已經是慣例了。建議大家可以上網搜索一下，有非常多，小米不是第一家應該也不會是最後一家。這是第一點。

第二點這一次股權激勵，其實是在雷總完全不知情的前提下，我們幾個董事開會，在會議裏面大家一致讚成通過做出的決定。這也是大家對於雷總過去八年代著團隊，把小米從零開始做到今天這個規模，同時還改變了中國制造業付出的努力的肯定和感謝。我們所有董事都覺得是實至名歸。

來源：第一財經

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