歐元區財政一體化改革恐夭折 德法計劃遭12國反對

德國和法國支持的改革計劃遭到 12 個成員國集體反對。歐元區財政一體化的改革可能還沒成型就胎死腹中。

英國金融時報報導稱，包括一些歐元區核心國家在內，荷蘭、比利時、盧森堡、奧地利、瑞典、丹麥、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、愛爾蘭和馬耳他 12 個國家都質疑，是否需要任何歐元區共同的「財政能力」。

報導提到，從獲得的荷蘭財長 Wopke Hoekstra 致歐元集團主席沈德諾信函看到，Hoekstra 強調，對於任何預算的需求，各方存在「很大分歧」，多個國家擔心「道德風險」，對德法所提預算計劃的「財政中立性」表示懷疑。

還有歐盟外交官稱，一些歐元區國家擔心，計劃會讓本國納稅人面臨太多受危機打擊成員國的風險。本周四的歐盟財長會議上，分歧顯而易見，越來越多跡象顯示，成員國政府已經形成相對抗的陣營，他們對進一步一體化的方向有截然不同的預期，

若以上消息屬實，就意味著，德國總理梅克爾和法國總統馬克宏達成一致的歐盟改革計劃才問世兩天，就遭到多數成員國聯合抵制。

本周二德法公開聲明稱，同意為彌合歐盟內部貧富差距建立歐元區統一預算，為遏制移民潮加強邊境管控，希望通過此舉來減少歐洲國家之間不斷加大的分歧。

華爾街見聞文章此前提到，在本周二德法達成一致的改革計劃中，最引人關注的內容就是歐元區建立統一的財政預算。

德法兩國希望從 2021 年開始建立歐元區共同預算，以此促進歐元區能有更好的競爭環境、進一步融合融合，及經濟環境變得更穩定。 歐元區預算資金將來自成員國每年撥款，並對稅務及其他資源進行分配。

梅克爾和馬克宏還表示，未來會將規模 5000 億歐元的歐元區援救基金（即歐洲穩定機制）轉變成永久性基金，可向財政緊張的歐元區成員國提供貸款。

不過，上述歐元區統一預算方案的細節相對模糊，仍有待磋商。而且此前荷蘭首相呂特就曾反對建立歐元區統一預算。

本周二德法公布共同預算計劃後，華爾街日報評論稱，雖然尚未決定預算的規模，但梅克爾對馬克宏的妥協意味著，在下周末成員國在布魯塞爾舉行會面並討論改革措施時，德國和法國這兩個歐元區最大經濟體將採取一致態度，聯手面對其他成員國。

而金融時報提到，荷蘭財長在信中堅稱，要在下周峰會上明確對各國領導人表達，對預算看法不夠一致。「顯然對開始探索可選項沒有任何共識。」

經濟日報報導指出，在歐元區改革計劃的核心議題上，法德雙方尚存巨大分歧，比如德方在歐洲貨幣基金的救助力度、要求和管理方面、在投資基金的規模方面均相對保守。而且，兩國還面臨與其他成員國間持續協調的巨大壓力，「法德軸心」重啟仍將面臨多重考驗。

也許是為了緩和局勢，法國財長 Bruno Le Maire 本周四表示，計劃並不是要麼接受要麼離開歐元區的路徑圖，可接受成員國協商討論。

『新聞來源／華爾街見聞』