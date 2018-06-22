◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技 嘉裕 昶和 福壽 臺企銀 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 信昌化 大統染 大統益 嘉裕 富邦恒生國企正2 富邦摩台 世紀鋼 海悅 興泰 東華 群益臺灣加權反1 富邦發達 麗正 銘旺科 達新 大東 正道 富邦金融 中環 卓越 地球 立益 同開 元大MSCI台灣 國巨 統領 恆大 佳和 永豐臺灣加權 光罩 怡華 昶和 國泰日經225 茂矽 昶和 三洋紡 元大歐洲50 錸德 大統染 本盟 元大日經225 智寶 永記 瑞利 國泰20年美債反1 環科 日勝化 樂士 元大美債7-10正2 隴華 展宇 正峰新 元大美債7-10反1 新利虹 六暉-KY 億泰 元大S&P日圓反1 友旺 光罩 毛寶 富邦歐洲 奇力新 茂矽 燁興 FH彭博新興債 大毅 智寶 中鴻 FH富時不動產 吉祥全 銘旺科 聚亨 元大台灣高息低波 華新科 奇力新 千興 FH富時高息低波 嘉晶 大毅 威致 國泰RMB短期報酬 星通 嘉晶 華豐 新光內需收益 禾伸堂 日電貿 首利 地球 玉晶光 玉晶光 麗正 宏洲 揚明光 揚明光 東訊 嘉裕 佳凌 世芯-KY 華泰 東華 瀚宇博 拓凱 錸德 大東 鈞寶 迎廣 倫飛 立益 達方 嘉聯益 威盛 佳和 富鼎 亞弘電 國碩 年興 杜康-DR 鈺邦 銘旺科 昶和 陽光能源-DR 富鼎 統懋 三洋紡 潤泰材 華友聯 翔耀 本盟 潤弘 太空梭 瑞利 遠雄來 新利虹 恩德 夏都 麗臺 樂士 欣欣 華映 正峰新 統領 吉祥全 倉佑 客思達-KY 憶聲 永新-KY 康師傅-DR 科風 億泰 友佳-DR 和鑫 毛寶 一零四 力特 台紙 欣天然 喬鼎 寶隆 新海 正達 東和鋼鐵 欣高 晟鈦 燁興 全國 同泰 中鴻 茂順 新世紀 聚亨 jpp-KY 誠創 志聯 台數科 嘉威 千興 基勝-KY 力銘 威致 波力-KY 亞太電 厚生 泰昇-KY 達能 華豐 政伸 清惠 勤益控 吉源-KY 慧友 首利 勁永 麗正 捷泰 東訊 互億 華泰 天瀚 錸德 迅杰 倫飛 華上 威盛 光麗-KY 國碩 元晶 南亞科 華冠 銘旺科 裕豐 統懋 寶徠 翔耀 皇普 太空梭 日勝生 新利虹 台船 麗臺 六福 華映 台南-KY 百容 康師傅-DR 吉祥全 聖馬丁-DR 華固 神州-DR 華立 耀傑-DR 憶聲 同方友友-DR 佰鴻 晨訊科-DR 遠見 友佳-DR 科風 陽光能源-DR 和鑫 精熙-DR 力特 中福 立萬利 雷虎 喬鼎 中視 正達 秋雨 晟鈦 慶豐富 昇貿 國光生 同泰 新世紀 誠創 嘉威 力銘 圓展 亞太電 達能 東科-KY 達興材料 清惠 慧友 競國 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 光聖 元晶 華冠 富鼎 宇瞻 裕豐 寶徠 國建 皇普 日勝生 台船 六福 寒舍 雲品 富邦金 國泰金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 成霖 慶豐富 岱宇 國光生 全宇生技-KY 日友