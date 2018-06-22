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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月22日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 富邦科技          嘉裕              昶和     福壽     臺企銀     
宏洲     元大滬深300正2 元大台商50          信昌化            大統染   大統益              
嘉裕     富邦恒生國企正2 富邦摩台          世紀鋼            海悅     興泰                
東華     群益臺灣加權反1 富邦發達          麗正              銘旺科   達新                
大東     正道     富邦金融          中環              卓越     地球                
立益     同開     元大MSCI台灣          國巨              統領     恆大                
佳和              永豐臺灣加權          光罩                       怡華                
昶和              國泰日經225          茂矽                       昶和                
三洋紡            元大歐洲50          錸德                       大統染              
本盟              元大日經225          智寶                       永記                
瑞利              國泰20年美債反1          環科                       日勝化              
樂士              元大美債7-10正2          隴華                       展宇                
正峰新            元大美債7-10反1          新利虹                     六暉-KY             
億泰              元大S&P日圓反1          友旺                       光罩                
毛寶              富邦歐洲          奇力新                     茂矽                
燁興              FH彭博新興債          大毅                       智寶                
中鴻              FH富時不動產          吉祥全                     銘旺科              
聚亨              元大台灣高息低波          華新科                     奇力新              
千興              FH富時高息低波          嘉晶                       大毅                
威致              國泰RMB短期報酬          星通                       嘉晶                
華豐              新光內需收益          禾伸堂                     日電貿              
首利              地球              玉晶光                     玉晶光              
麗正              宏洲              揚明光                     揚明光              
東訊              嘉裕              佳凌                       世芯-KY             
華泰              東華              瀚宇博                     拓凱                
錸德              大東              鈞寶                       迎廣                
倫飛              立益              達方                       嘉聯益              
威盛              佳和              富鼎                       亞弘電              
國碩              年興              杜康-DR                    鈺邦                
銘旺科            昶和              陽光能源-DR                   富鼎                
統懋              三洋紡            潤泰材                     華友聯              
翔耀              本盟                                         潤弘                
太空梭            瑞利                                         遠雄來              
新利虹            恩德                                         夏都                
麗臺              樂士                                         欣欣                
華映              正峰新                                       統領                
吉祥全            倉佑                                         客思達-KY            
憶聲              永新-KY                                      康師傅-DR            
科風              億泰                                         友佳-DR             
和鑫              毛寶                                         一零四              
力特              台紙                                         欣天然              
喬鼎              寶隆                                         新海                
正達              東和鋼鐵                                     欣高                
晟鈦              燁興                                         全國                
同泰              中鴻                                         茂順                
新世紀            聚亨                                         jpp-KY              
誠創              志聯                                         台數科              
嘉威              千興                                         基勝-KY             
力銘              威致                                         波力-KY             
亞太電            厚生                                         泰昇-KY             
達能              華豐                                         政伸                
清惠              勤益控                                       吉源-KY             
慧友              首利                                                             
勁永              麗正                                                             
捷泰              東訊                                                             
互億              華泰                                                             
天瀚              錸德                                                             
迅杰              倫飛                                                             
華上              威盛                                                             
光麗-KY           國碩                                                             
元晶              南亞科                                                           
華冠              銘旺科                                                           
裕豐              統懋                                                             
寶徠              翔耀                                                             
皇普              太空梭                                                           
日勝生            新利虹                                                           
台船              麗臺                                                             
六福              華映                                                             
台南-KY           百容                                                             
康師傅-DR          吉祥全                                                           
聖馬丁-DR          華固                                                             
神州-DR           華立                                                             
耀傑-DR           憶聲                                                             
同方友友-DR          佰鴻                                                             
晨訊科-DR          遠見                                                             
友佳-DR           科風                                                             
陽光能源-DR          和鑫                                                             
精熙-DR           力特                                                             
中福              立萬利                                                           
雷虎              喬鼎                                                             
中視              正達                                                             
秋雨              晟鈦                                                             
慶豐富            昇貿                                                             
國光生            同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  圓展                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  東科-KY                                                          
                  達興材料                                                         
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  競國                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  光聖                                                             
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  富鼎                                                             
                  宇瞻                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國建                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  六福                                                             
                  寒舍                                                             
                  雲品                                                             
                  富邦金                                                           
                  國泰金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  成霖                                                             
                  慶豐富                                                           
                  岱宇                                                             
                  國光生                                                           
                  全宇生技-KY                                                         
                  日友
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