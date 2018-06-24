〈鉅亨看世界〉提升房屋售價的秘訣

根據美國房地產資訊龍頭 Zillow (ZG-US) 日前發布一份報告，研究了 2010 年至 2018 年之間售出房屋的特質，在分析 13.5 萬張照片後，該公司發現將大門漆成黑色、木炭黑或霧黑的房屋，售出時的價格平均比預期高出 6271 美元。

此外，黑色大門不是唯一可增加房屋售價的秘訣，將廚房漆成「燕尾服」顏色的設計，通常可提升售價 1500 美元，所謂的燕尾服設計是把上層櫥櫃漆成白色或淺色，而下層櫥櫃則使用深藍色或黑色。

黑白設計廚房 (圖片來源: zillow)

Zillow 的室內設計專家 Kerrie Kelly 在報告中表示：「我們正看見家居設計的顯著轉變，流行的顏色選擇漸漸朝深色前進，尤其是深藍色、灰色和黑色。」在廚房和房屋外觀使用對比色，將可使屋主透過照片和影片更出色的呈現房屋，並吸引買家注意力。

根據 Zillow 的看法，前門顏色的選擇最為重要，因為大門通常是購屋者心中對此房屋的第一印象，並且可影響他們對房屋其他部份的看法，選擇對的大門顏色，可以使買家感覺屋主有在好好照顧此房產。

儘管如此，輕爽的中性牆壁顏色，依然是很受歡迎的選項，例如有淺色調藍色系浴室的房子，銷售價格比預期高出近 2800 美元。但去年有藍色浴室的房屋，售價比預期高出 5400 美元，今年價格較低，可能代表藍色的風格已漸漸不再那麼流行。

該研究亦發現，有些曾經被認為是高檔的顏色選擇，現在已過氣，並且可能會降低房屋的售價，舉例來說，將餐廳漆成磚紅色，會使房屋售價減少超過 2000 美元，其他扣分的油漆顏色選擇包括黃色和咖啡色。

專家建議，選擇大眾喜歡的顏色，並請確保該顏色可以配合各種家庭擺設，但顏色也與房屋本身的架構與大小有關連，設計師 Emily Henderson 表示，在充滿自然光的室內空間，可以選擇白色的牆壁，但若房間太小或太暗，則會使該空間毫無生氣。