◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 嘉裕 昶和 福壽 臺企銀 嘉裕 元大滬深300正2 元大台商50 信昌化 大統染 大統益 東華 富邦恒生國企正2 富邦摩台 世紀鋼 海悅 興泰 大東 群益臺灣加權反1 富邦發達 麗正 銘旺科 達新 立益 正道 富邦金融 中環 卓越 地球 佳和 元大MSCI台灣 國巨 統領 恆大 昶和 永豐臺灣加權 光罩 怡華 三洋紡 國泰日經225 茂矽 昶和 本盟 元大歐洲50 錸德 大統染 瑞利 元大日經225 智寶 永記 樂士 國泰20年美債反1 環科 日勝化 正峰新 元大美債7-10正2 隴華 展宇 億泰 元大美債7-10反1 新利虹 六暉-KY 毛寶 元大S&P日圓反1 友旺 茂矽 燁興 富邦歐洲 奇力新 智寶 中鴻 FH彭博高收益債 大毅 銘旺科 聚亨 FH彭博新興債 吉祥全 奇力新 千興 FH富時不動產 華新科 大毅 威致 元大台灣高息低波 嘉晶 嘉晶 華豐 FH富時高息低波 星通 日電貿 首利 國泰RMB短期報酬 禾伸堂 玉晶光 麗正 地球 玉晶光 揚明光 東訊 宏洲 揚明光 世芯-KY 華泰 嘉裕 佳凌 拓凱 錸德 東華 瀚宇博 迎廣 倫飛 大東 鈞寶 嘉聯益 威盛 立益 達方 亞弘電 國碩 佳和 富鼎 鈺邦 銘旺科 年興 杜康-DR 富鼎 統懋 昶和 陽光能源-DR 華友聯 翔耀 三洋紡 潤泰材 潤弘 太空梭 本盟 遠雄來 新利虹 瑞利 夏都 麗臺 恩德 欣欣 華映 樂士 統領 吉祥全 正峰新 客思達-KY 憶聲 永新-KY 康師傅-DR 科風 億泰 友佳-DR 和鑫 美吾華 一零四 力特 毛寶 欣天然 喬鼎 寶隆 新海 正達 燁興 欣高 晟鈦 中鴻 全國 同泰 聚亨 茂順 新世紀 志聯 jpp-KY 誠創 千興 台數科 嘉威 威致 南六 力銘 厚生 基勝-KY 亞太電 華豐 波力-KY 達能 勤益控 泰昇-KY 清惠 首利 政伸 慧友 麗正 吉源-KY 勁永 東訊 捷泰 華泰 互億 台積電 天瀚 錸德 迅杰 倫飛 華上 威盛 光麗-KY 國碩 元晶 南亞科 華冠 銘旺科 裕豐 統懋 寶徠 翔耀 皇普 太空梭 日勝生 新利虹 台船 麗臺 六福 華映 台南-KY 百容 康師傅-DR 吉祥全 聖馬丁-DR 華固 神州-DR 華立 耀傑-DR 憶聲 同方友友-DR 佰鴻 晨訊科-DR 遠見 友佳-DR 科風 陽光能源-DR 和鑫 精熙-DR 力特 中福 立萬利 雷虎 喬鼎 中視 正達 秋雨 晟鈦 慶豐富 昇貿 國光生 同泰 新世紀 誠創 嘉威 力銘 圓展 亞太電 達能 東科-KY 達興材料 清惠 慧友 競國 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 光聖 元晶 華冠 富鼎 宇瞻 裕豐 寶徠 國建 皇普 日勝生 台船 六福 寒舍 雲品 富邦金 國泰金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 成霖 慶豐富 岱宇 國光生 全宇生技-KY 日友