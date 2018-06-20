◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 嘉裕 昶和 福壽 臺企銀 嘉裕 元大滬深300正2 元大台商50 上緯投控 大統染 大統益 東華 群益臺灣加權反1 富邦摩台 信昌化 海悅 天仁 大東 正道 富邦發達 世紀鋼 銘旺科 興泰 立益 富邦金融 中環 卓越 達新 佳和 元大MSCI台灣 國巨 統領 地球 昶和 永豐臺灣加權 光罩 恆大 三洋紡 國泰日經225 茂矽 怡華 本盟 元大歐洲50 錸德 昶和 瑞利 元大日經225 智寶 大統染 樂士 國泰20年美債反1 環科 永記 正峰新 元大美債7-10正2 隴華 日勝化 億泰 元大美債7-10反1 新利虹 展宇 毛寶 元大S&P日圓反1 友旺 六暉-KY 燁興 富邦歐洲 S奇力新 智寶 中鴻 FH彭博高收益債 大毅 銘旺科 聚亨 FH彭博新興債 吉祥全 S奇力新 千興 FH富時不動產 華新科 大毅 威致 元大台灣高息低波 嘉晶 嘉晶 華豐 FH富時高息低波 星通 禾伸堂 首利 國泰RMB短期報酬 禾伸堂 日電貿 麗正 地球 玉晶光 玉晶光 東訊 宏洲 揚明光 揚明光 華泰 嘉裕 瀚宇博 世芯-KY 錸德 東華 嘉聯益 拓凱 倫飛 大東 鈞寶 迎廣 威盛 立益 達方 嘉聯益 國碩 佳和 富鼎 亞弘電 銘旺科 昶和 杜康-DR 鈺邦 統懋 三洋紡 陽光能源-DR 富鼎 翔耀 本盟 潤泰材 華友聯 太空梭 瑞利 潤弘 新利虹 恩德 遠雄來 麗臺 樂士 夏都 華映 正峰新 欣欣 吉祥全 永新-KY 統領 憶聲 億泰 康師傅-DR 科風 美吾華 友佳-DR 和鑫 毛寶 一零四 力特 燁興 欣天然 喬鼎 中鴻 新海 正達 聚亨 欣高 晟鈦 千興 全國 同泰 威致 茂順 新世紀 厚生 jpp-KY 誠創 華豐 台數科 嘉威 首利 南六 力銘 麗正 基勝-KY 亞太電 東訊 波力-KY 達能 華泰 泰昇-KY 清惠 台積電 政伸 慧友 錸德 吉源-KY 勁永 倫飛 捷泰 威盛 互億 國碩 天瀚 銘旺科 迅杰 統懋 華上 翔耀 光麗-KY 太空梭 元晶 新利虹 華冠 麗臺 裕豐 華映 寶徠 百容 皇普 吉祥全 日勝生 憶聲 台船 佰鴻 六福 遠見 台南-KY 科風 康師傅-DR 和鑫 聖馬丁-DR 力特 神州-DR 喬鼎 耀傑-DR 正達 同方友友-DR 晟鈦 晨訊科-DR 同泰 友佳-DR 新世紀 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 力銘 雷虎 圓展 中視 亞太電 秋雨 達能 慶豐富 東科-KY 國光生 達興材料 清惠 慧友 勁永 華興 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 光聖 元晶 華冠 富鼎 宇瞻 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 皇鼎 台船 六福 夏都 寒舍 雲品 富邦金 國泰金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生 日友