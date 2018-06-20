新聞

[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月19日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      140977  
2323   中環                 93255  
2303   聯電                 91259  
2340   光磊                 89783  
2344   華邦電               89563  
2409   友達                 88744  
00632R 元大台灣50反1        74169  
3481   群創                 67038  
00677U 富邦VIX              66413  
2317   鴻海                 65904  
2330   台積電               56890  
2313   華通                 52109  
2891   中信金               49627  
2883   開發金               44343  
2885   元大金               44149  
2888   新光金               42237  
6116   彩晶                 39485  
00633L 富邦上証正2          38249  
3682   亞太電               38021  
3037   欣興                 35926  
2426   鼎元                 35418  
2882   國泰金               32850  
2884   玉山金               30996  
1605   華新                 30411  
8163   達方                 30295  
2886   兆豐金               29894  
2892   第一金               27625  
2338   光罩                 27528  
2349   錸德                 26415  
2371   大同                 25495
留言載入中...

相關新聞