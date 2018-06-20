[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月19日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 140977 2323 中環 93255 2303 聯電 91259 2340 光磊 89783 2344 華邦電 89563 2409 友達 88744 00632R 元大台灣50反1 74169 3481 群創 67038 00677U 富邦VIX 66413 2317 鴻海 65904 2330 台積電 56890 2313 華通 52109 2891 中信金 49627 2883 開發金 44343 2885 元大金 44149 2888 新光金 42237 6116 彩晶 39485 00633L 富邦上証正2 38249 3682 亞太電 38021 3037 欣興 35926 2426 鼎元 35418 2882 國泰金 32850 2884 玉山金 30996 1605 華新 30411 8163 達方 30295 2886 兆豐金 29894 2892 第一金 27625 2338 光罩 27528 2349 錸德 26415 2371 大同 25495
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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