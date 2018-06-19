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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     永捷     B富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   美時     聚積       
易威     凱衛     B富邦美債7-10          益通              謚源     寶利徠   全銓       
穆拉德   海灣     富邦美債20年          光頡              東林     強生                
南璋     友威科   B元大美債7-10          華容              欣厚-KY  大樹                
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          信昌電            友銓     其祥-KY             
精確     太普高   B元大美債1-3          立敦              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          蜜望實            松崗     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          奧斯特            三圓     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          昇華              雙喜     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債                            力泰     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債                            理銘     光明                
力新              國泰5Y+新興債                            亞都     聚紡                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            東凌-KY  興采                
李洲              富邦全球投等債                            關中     新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債                            隆中     方土霖              
遠昇              合世                                時報     至興                
及成              易威                                明揚     萬在                
鑫龍騰            穆拉德                              欣泰     瑞穎                
和進              南璋                                         大恭                
耀勝              勝昱                                         永純                
倚強              光明                                         致振                
錦明              精確                                         康聯訊              
鑫創              宏易                                         韋僑                
廣寰科            唐鋒                                         威潤                
點晶              榮群                                         唐榮                
建舜電            天宇                                         晉椿                
泰谷              新零售                                       世豐                
典範              力新                                         久陽                
長天              恩得利                                       強新                
哲固              李洲                                         尼克森              
益通              凱柏實業                                     力新                
振維              遠昇                                         凌網                
鴻翊              及成                                         恩得利              
迎輝              晶宏                                         李洲                
欣厚-KY           鑫龍騰                                       港建                
兆遠              和進                                         倚強                
系統電            耀勝                                         至寶電              
世紀              倚強                                         點晶                
華容              錦明                                         幸康                
建榮              鑫創                                         迎輝                
立衛              廣寰科                                       堡達                
天揚              點晶                                         重鳥鵬              
鈺創              建舜電                                       光頡                
佳總              泰谷                                         天鉞電              
合正              典範                                         達威                
寶聯通            長天                                         凱鈺                
昇益              哲固                                         彩富                
凱鈺              益通                                         合邦                
德宏              振維                                         業強                
合邦              鴻翊                                         撼訊                
萬旭              迎輝                                         合晶                
驊宏資            博磊                                         易通展              
久正              欣厚-KY                                      元隆                
上揚              兆遠                                         沛亨                
全譜              系統電                                       迅德                
易通展            世紀                                         大中                
安鈦克            凱美                                         倉和                
元隆              華容                                         光菱                
沛亨              建榮                                         星雲                
九暘              立衛                                         森田                
凱碩              天揚                                         三圓                
全達              鈺創                                         力泰                
奧斯特            佳總                                         富裔                
保銳              合正                                         惠普                
越峰              寶聯通                                       中連貨              
英格爾            昇益                                         安心                
士開              凱鈺                                         漢來美食            
志嘉              德宏                                         燦星旅              
富裔              合邦                                         易飛網              
正德              萬旭                                         高野                
燦星旅            驊宏資                                       亞都                
富驛-KY           久正                                         滿心                
劍湖山            上揚                                         東凌-KY             
德記              全譜                                         德記                
泰偉              易通展                                       大展證              
華義              安鈦克                                       誠品生活            
昇華              元隆                                         得利影              
得利影            沛亨                                         時報                
鼎創達            九暘                                         琉園                
花王              凱碩                                         旭然                
邦泰              全達                                         捷必勝-KY            
                  奧斯特                                       明揚                
                  宏捷科                                       紅木-KY             
                  保銳                                         霹靂                
                  越峰                                         花王                
                  英格爾                                       欣雄                
                  士開                                         欣泰                
                  志嘉                                         大汽電              
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  中連貨                                                           
                  安心                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  寶雅                                                             
                  大慶證                                                           
                  誠品生活                                                         
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  明揚                                                             
                  花王                                                             
                  欣雄                                                             
                  邦泰
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