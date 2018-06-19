◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 元大中型100 嘉裕 昶和 福壽 臺企銀 嘉裕 元大滬深300正2 富邦科技 上緯投控 大統染 大統益 東華 富邦恒生國企正2 元大台商50 信昌化 海悅 天仁 大東 群益臺灣加權反1 富邦摩台 世紀鋼 銘旺科 興泰 立益 正道 富邦發達 中環 卓越 達新 佳和 同開 富邦金融 國巨 統領 地球 昶和 元大MSCI台灣 光罩 恆大 三洋紡 永豐臺灣加權 茂矽 怡華 本盟 國泰日經225 錸德 昶和 瑞利 元大歐洲50 智寶 大統染 樂士 元大日經225 環科 永記 正峰新 國泰20年美債反1 友旺 日勝化 億泰 元大美債7-10正2 奇力新 展宇 毛寶 元大美債7-10反1 大毅 六暉-KY 燁興 元大S&P日圓反1 華新科 銘旺科 中鴻 富邦歐洲 嘉晶 奇力新 聚亨 FH彭博高收益債 禾伸堂 大毅 千興 FH彭博新興債 玉晶光 嘉晶 威致 FH富時不動產 揚明光 禾伸堂 華豐 元大台灣高息低波 瀚宇博 日電貿 首利 FH富時高息低波 嘉聯益 玉晶光 麗正 國泰RMB短期報酬 鈞寶 揚明光 東訊 地球 達方 世芯-KY 華泰 宏洲 富鼎 拓凱 錸德 嘉裕 杜康-DR 迎廣 倫飛 東華 陽光能源-DR 嘉聯益 威盛 大東 潤泰材 亞弘電 國碩 立益 鈺邦 銘旺科 佳和 華友聯 統懋 昶和 潤弘 翔耀 三洋紡 遠雄來 太空梭 本盟 夏都 新利虹 瑞利 欣欣 麗臺 恩德 統領 華映 樂士 康師傅-DR 吉祥全 正峰新 友佳-DR 憶聲 億泰 一零四 科風 美吾華 欣天然 和鑫 毛寶 新海 力特 燁興 欣高 喬鼎 中鴻 全國 正達 聚亨 茂順 晟鈦 千興 jpp-KY 同泰 威致 台數科 新世紀 華豐 南六 誠創 首利 基勝-KY 嘉威 麗正 波力-KY 力銘 東訊 泰昇-KY 亞太電 華泰 政伸 達能 台積電 吉源-KY 清惠 錸德 慧友 所羅門 勁永 倫飛 捷泰 群光 互億 威盛 天瀚 國碩 迅杰 銘旺科 華上 統懋 光麗-KY 翔耀 元晶 太空梭 華冠 新利虹 裕豐 麗臺 寶徠 華映 皇普 吉祥全 日勝生 憶聲 台船 遠見 六福 科風 台南-KY 和鑫 康師傅-DR 力特 聖馬丁-DR 喬鼎 神州-DR 聯傑 耀傑-DR 正達 同方友友-DR 晟鈦 晨訊科-DR 同泰 友佳-DR 新世紀 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 力銘 雷虎 圓展 中視 亞太電 秋雨 達能 慶豐富 達興材料 國光生 清惠 慧友 勁永 華興 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 GIS-KY 華冠 富鼎 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 皇鼎 台船 六福 夏都 美食-KY 富邦金 國泰金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生 日友