美國銀行股超級「撒錢期」：1700億回報投資者 十年來首超年度利潤

對於美國上市大型銀行而言，08 年金融危機早已是紅塵往事，他們已經「鹹魚翻身」，未來一年將是他們「撒錢」最豪爽的時期。

英國金融時報援引巴克萊銀行的數據稱，在美上市的銀行中，排名前 22 位的銀行未來 12 個月的年度分紅和庫藏股合計規模有望年增率增加 25% 左右，將接近 1700 億美元。

高盛、瑞信等預計，未來四個季度，美國的銀行業支付給投資者的回報將從金融危機以來首次超過他們賺到的利潤。

換句話說，人們將驚訝地發現，大銀行們準備將更多的錢回報給投資者，數額甚至會超過他們賺到的錢。自從金融危機以來，這種情景將會是第一次出現。

大銀行們不僅從更低的稅收和更高的利率中賺取幾十億美元的額外利潤，而且，聯準會還允許他們將更多的收益返還給股東。

華爾街見聞此前提及，美國銀行業在今年第一季斬獲了有史以來最為豐厚的利潤。美國聯邦存款保險公司（FDIC）的統計數據顯示，美國銀行業凈利潤年增率大增 27.5%，至創紀錄的 560 億美元。

利潤激增幫助銀行輕鬆地超越了他們的資本成本，這還是十多年來首次出現。

能否兌現要看聯準會

本周，聯準會將公布各大銀行的年度壓力測試結果。這場測試包括了各家銀行的股票庫藏股和派息計劃。

去年 6 月末的壓力測試中，聯準會沒有反對任何一家銀行的資本支出計劃。在壓力測試結束後，銀行「爭先恐後」兌現分紅和股票庫藏股計劃，壓制已久的銀行股開始觸底反彈。

憂慮仍存

儘管大手筆分紅和庫藏股對投資者來說是一個令人興奮的消息，然而，批評人士對銀行們的投資回饋計劃頗為憂慮，他們認為銀行應該拿出更多資金用於加強資本緩衝，以防止未來需要申請納稅人的救助。

而美國的監管者正打算放鬆對銀行業的監管力度。上個月底，聯準會提議放鬆旨在金融危機過後抑制銀行業風險交易的《沃爾克規則》，這是川普上任後最重要的去監管措施之一。

一旦鬆綁，美國的銀行將無需再將大量時間用在證明合規上，交易員們在買賣證券時將普遍獲得更大的自由，銀行成本也將降低。