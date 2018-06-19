新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/15  107/06/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.45290   10.45060   0.00230    0.02201
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.95810    9.95070   0.00740    0.07437
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.95810    9.95070   0.00740    0.07437
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.95230    9.94940   0.00290    0.02915
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.95230    9.94940   0.00290    0.02915
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.26960    9.25900   0.01060    0.11448
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.51060    9.49600   0.01460    0.15375
中國信託台灣活力基金                                             17.28000   17.14000   0.14000    0.81680
中國信託台灣優勢基金                                             19.79000   19.65000   0.14000    0.71247
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.88000    8.92000  -0.04000   -0.44843
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.74990    9.73810   0.01180    0.12117
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20010    9.22740  -0.02730   -0.29586
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20840   10.20060   0.00780    0.07647
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.62940    9.66280  -0.03340   -0.34566
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.44400   10.43440   0.00960    0.09200
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.14190    9.15640  -0.01450   -0.15836
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.28310   11.30380  -0.02070   -0.18312
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.21410   10.26280  -0.04870   -0.47453
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                        10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97670   10.97650   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.33230    9.32170   0.01060    0.11371
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.06090    9.08850  -0.02760   -0.30368
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.51650    9.50650   0.01000    0.10519
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.23460    9.26340  -0.02880   -0.31090
中國信託精穩基金                                                 19.37270   19.35650   0.01620    0.08369
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     71.10000   70.96000   0.14000    0.19729
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.77150   37.54620   0.22530    0.60006
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.33420   11.33320   0.00100    0.00882
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.86720   10.89740  -0.03020   -0.27713
元大上證50基金                                                   31.25000   31.21000   0.04000    0.12816
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.92000   12.97000  -0.05000   -0.38551
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.98000   12.07000  -0.09000   -0.74565
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.41000   13.49000  -0.08000   -0.59303
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.46500   13.60000  -0.13500   -0.99265
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.64600   17.79400  -0.14800   -0.83174
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.36700   11.43900  -0.07200   -0.62943
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.37700   11.48300  -0.10600   -0.92310
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.19000    3.20000  -0.01000   -0.31250
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.85000   14.94000  -0.09000   -0.60241
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.29840   47.13700   0.16140    0.34241
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.37010   10.36640   0.00370    0.03569
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63080    9.62730   0.00350    0.03635
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92840    9.95330  -0.02490   -0.25017
元大巴西指數基金                                                  5.06800    5.21900  -0.15100   -2.89327
元大巴菲特基金                                                   31.44000   31.21000   0.23000    0.73694
元大日經225基金                                                  28.76000   28.65000   0.11000    0.38394
元大台商收成基金                                                 24.80000   24.64000   0.16000    0.64935
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.44000   12.52000  -0.08000   -0.63898
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.49000   37.01000   0.48000    1.29695
元大台灣中型100基金                                              34.45000   34.24000   0.21000    0.61332
元大台灣加權股價指數基金                                         25.34900   25.18200   0.16700    0.66317
元大台灣卓越50基金                                               82.55000   81.79000   0.76000    0.92921
元大台灣金融基金                                                 17.68000   17.55000   0.13000    0.74074
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.10000   31.09000   0.01000    0.03216
元大台灣高股息基金                                               26.30000   26.34000  -0.04000   -0.15186
元大台灣電子科技基金                                             36.77000   36.44000   0.33000    0.90560
元大全球ETF成長組合基金                                          10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.74000   14.72000   0.02000    0.13587
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.61000   13.57000   0.04000    0.29477
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.85000   12.78000   0.07000    0.54773
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.92500   12.91500   0.01000    0.07743
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.16000    7.19000  -0.03000   -0.41725
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.70000    6.68000   0.02000    0.29940
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.96600   10.01200  -0.04600   -0.45945
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.91000   13.98000  -0.07000   -0.50072
元大全球農業商機基金                                             16.97000   16.97000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
元大印度指數基金                                                  9.67800    9.75300  -0.07500   -0.76899
元大印度基金                                                     12.66000   12.75000  -0.09000   -0.70588
元大多多基金                                                     23.17000   22.97000   0.20000    0.87070
元大多福基金                                                     61.60000   61.25000   0.35000    0.57143
元大亞太成長基金                                                  9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57030    8.58550  -0.01520   -0.17704
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.09730    7.10990  -0.01260   -0.17722
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.74800    9.86000  -0.11200   -1.13590
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.67000    9.76000  -0.09000   -0.92213
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.00900    9.99100   0.01800    0.18016
元大卓越基金                                                     53.93000   53.45000   0.48000    0.89804
元大店頭基金                                                      9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
元大泛歐成長基金                                                  9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22510   10.22460   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.30520    9.28410   0.02110    0.22727
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.74300   30.71330   0.02970    0.09670
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.93330   36.67480   0.25850    0.70484
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.18220   19.29940  -0.11720   -0.60727
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.97680   18.74110   0.23570    1.25766
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.45180   37.33110   0.12070    0.32332
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.54970   20.59090  -0.04120   -0.20009
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.79170   17.71530   0.07640    0.43127
元大高科技基金                                                   22.28000   22.07000   0.21000    0.95152
元大得利貨幣市場基金                                             16.23940   16.23920   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97210   11.97200   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
元大華夏中小基金                                                  8.46000    8.54000  -0.08000   -0.93677
元大新中國基金-人民幣                                            10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
元大新中國基金-美元                                              10.83200   10.91300  -0.08100   -0.74223
元大新中國基金-新台幣                                            10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
元大新主流基金                                                   32.57000   32.25000   0.32000    0.99225
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77510    9.77160   0.00350    0.03582
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43790    9.43450   0.00340    0.03604
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.63910    9.62010   0.01900    0.19750
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.30910    9.29080   0.01830    0.19697
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.52600    9.52310   0.00290    0.03045
元大新興亞洲基金                                                 12.09000   12.20000  -0.11000   -0.90164
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08900   15.08890   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     44.40000   43.80000   0.60000    1.36986
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
元大實質多重資產基金-美元                                         9.61800    9.59100   0.02700    0.28151
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.51000   14.49000   0.02000    0.13803
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.11000   16.10000   0.01000    0.06211
元大摩臺基金                                                     38.52000   38.19000   0.33000    0.86410
元大標普500基金                                                  25.05000   24.97000   0.08000    0.32038
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.26000   13.30000  -0.04000   -0.30075
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.08000   32.85000   0.23000    0.70015
元大標智滬深300基金                                              18.39000   18.50000  -0.11000   -0.59459
元大歐洲50基金                                                   25.34000   24.97000   0.37000    1.48178
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.49670    9.59810  -0.10140   -1.05646
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15600   10.15560   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     67.14000   66.54000   0.60000    0.90171
元大韓國KOSPI200基金                                             23.27000   23.68000  -0.41000   -1.73142
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.62000   16.41000   0.21000    1.27971
日盛上選基金                                                     37.19000   36.84000   0.35000    0.95005
日盛小而美基金                                                   20.38000   20.12000   0.26000    1.29225
日盛中國內需動力基金                                             11.26000   11.33000  -0.07000   -0.61783
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.54310   11.54420  -0.00110   -0.00953
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.75960    9.80560  -0.04600   -0.46912
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.82890   11.82430   0.00460    0.03890
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.99520   10.03740  -0.04220   -0.42043
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.65980   10.65080   0.00900    0.08450
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.99160    9.02540  -0.03380   -0.37450
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.19000   12.30000  -0.11000   -0.89431
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.50000   12.58000  -0.08000   -0.63593
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.54000   12.59000  -0.05000   -0.39714
日盛日盛基金                                                     15.66000   15.49000   0.17000    1.09748
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
日盛全球抗暖化基金                                               10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.06750   10.05320   0.01430    0.14224
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.53070    9.56120  -0.03050   -0.31900
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.82900    9.81170   0.01730    0.17632
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.30720    9.33370  -0.02650   -0.28392
日盛全球新興債券基金A                                            10.60480   10.58900   0.01580    0.14921
日盛全球新興債券基金B                                             8.29240    8.31610  -0.02370   -0.28499
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.38830    2.39080  -0.00250   -0.10457
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.67460    1.68530  -0.01070   -0.63490
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37200    0.37210  -0.00010   -0.02687
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26170    0.26320  -0.00150   -0.56991
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.26800   12.26720   0.00080    0.00652
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.48840    8.53260  -0.04420   -0.51801
日盛亞洲機會基金                                                  7.79000    7.83000  -0.04000   -0.51086
日盛首選基金                                                     19.19000   18.86000   0.33000    1.74973
日盛高科技基金                                                   20.09000   19.86000   0.23000    1.15811
日盛貨幣市場基金                                                 14.75670   14.75650   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   45.55000   45.09000   0.46000    1.02018
日盛精選五虎基金                                                 40.43000   40.06000   0.37000    0.92361
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47300   13.47290   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               37.50000   37.05000   0.45000    1.21457
台新MSCI中國基金                                                 23.01000   23.06000  -0.05000   -0.21683
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.21000   17.90000   0.31000    1.73184
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.51000   22.21000  -0.70000   -3.15173
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14940   14.14920   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.90880    9.88170   0.02710    0.27424
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.78280   10.80130  -0.01850   -0.17128
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.03920   10.04040  -0.00120   -0.01195
台新中國通基金                                                   50.81000   50.58000   0.23000    0.45473
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57050    0.57480  -0.00430   -0.74809
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.06300   17.16400  -0.10100   -0.58844
台新中國精選中小基金-美元                                         0.41910    0.42380  -0.00470   -1.10901
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.55000   12.67000  -0.12000   -0.94712
台新主流基金                                                     25.91000   25.74000   0.17000    0.66045
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.16000   18.95000   0.21000    1.10818
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64350    0.63780   0.00570    0.89370
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.47000   14.31000   0.16000    1.11810
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48530    0.48100   0.00430    0.89397
台新台灣中小基金                                                 39.86000   39.66000   0.20000    0.50429
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.41490    9.45180  -0.03690   -0.39040
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.37970    9.42250  -0.04280   -0.45423
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.40370   10.45110  -0.04740   -0.45354
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.67000   10.70520  -0.03520   -0.32881
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.40060   11.43820  -0.03760   -0.32872
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
台新印度基金                                                     15.59000   15.67000  -0.08000   -0.51053
台新亞美短期債券基金                                             10.93160   10.91590   0.01570    0.14383
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.60710    8.59970   0.00740    0.08605
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29370    0.29390  -0.00020   -0.06805
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.78230   11.77220   0.01010    0.08580
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39620    0.39650  -0.00030   -0.07566
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08210   11.08200   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.95620   29.97500  -0.01880   -0.06272
台新智慧生活基金-美元                                            10.69000   10.64960   0.04040    0.37936
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.84990    8.84980   0.00010    0.00113
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.78140    8.76720   0.01420    0.16197
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.37240    9.37230   0.00010    0.00107
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.30770    9.29270   0.01500    0.16142
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.34520   10.31220   0.03300    0.32001
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34060    0.34010   0.00050    0.14702
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.82140    7.79650   0.02490    0.31937
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27070    0.27030   0.00040    0.14798
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.28000    6.34000  -0.06000   -0.94637
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.00000   19.94000   0.06000    0.30090
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.80300   10.86000  -0.05700   -0.52486
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           25.95000   25.45000   0.50000    1.96464
未來資產全球大消費基金                                           15.75000   15.64000   0.11000    0.70332
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.74300   11.74810  -0.00510   -0.04341
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.55530    9.55940  -0.00410   -0.04289
未來資產亞洲新富基金                                             22.69000   22.73000  -0.04000   -0.17598
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55590   12.55580   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               16.03000   15.73000   0.30000    1.90718
未來資產新興市場債券基金A                                         8.62200    8.59740   0.02460    0.28613
未來資產新興市場債券基金B                                         6.62110    6.60230   0.01880    0.28475
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.03500   11.03410   0.00090    0.00816
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.27450   10.23040   0.04410    0.43107
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43910    9.44180  -0.00270   -0.02860
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.61810   10.62070  -0.00260   -0.02448
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.50660    8.48020   0.02640    0.31131
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.62820    9.59870   0.02950    0.30733
永豐中小基金                                                     59.88000   58.73000   1.15000    1.95811
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77610    1.77820  -0.00210   -0.11810
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.31510    2.31790  -0.00280   -0.12080
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.44930    8.42410   0.02520    0.29914
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.68490   10.65300   0.03190    0.29945
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.05000    5.11000  -0.06000   -1.17417
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.66000   23.86000  -0.20000   -0.83822
永豐主流品牌基金                                                 18.59000   18.28000   0.31000    1.69584
永豐永豐基金                                                     38.05000   37.45000   0.60000    1.60214
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.05660   10.04250   0.01410    0.14040
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.05650   10.04250   0.01400    0.13941
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.03390   10.01680   0.01710    0.17071
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.03390   10.01680   0.01710    0.17071
永豐亞洲民生消費基金                                             12.87000   12.87000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                           12.73140   12.73230  -0.00090   -0.00707
永豐高科技基金                                                   29.41000   28.85000   0.56000    1.94107
永豐貨幣市場基金                                                 13.87090   13.87070   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.01130    2.01840  -0.00710   -0.35176
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.36660    2.37500  -0.00840   -0.35368
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.76570    7.76040   0.00530    0.06830
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.29140   10.28430   0.00710    0.06904
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.18880    7.18670   0.00210    0.02922
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.92700   10.92380   0.00320    0.02929
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.13000   19.14000  -0.01000   -0.05225
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.31000   54.96000   0.35000    0.63683
永豐領航科技基金                                                 46.81000   46.34000   0.47000    1.01424
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.55000   10.31000   0.24000    2.32784
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.41000   10.26000   0.15000    1.46199
永豐趨勢平衡基金                                                 53.02000   52.53000   0.49000    0.93280
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.49490   11.49380   0.00110    0.00957
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.55970    9.55580   0.00390    0.04081
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.68360    9.67970   0.00390    0.04029
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.52500    9.52070   0.00430    0.04516
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.60930    9.60500   0.00430    0.04477
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.57450    9.56980   0.00470    0.04911
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.82920    9.82420   0.00500    0.05089
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.50910    9.50400   0.00510    0.05366
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.67670    9.67150   0.00520    0.05377
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.79000   11.85000  -0.06000   -0.50633
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.93000   11.00000  -0.07000   -0.63636
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.83000   11.91000  -0.08000   -0.67170
兆豐國際中小基金                                                 17.36000   17.22000   0.14000    0.81301
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.38000   15.49000  -0.11000   -0.71014
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.26000   21.42000  -0.16000   -0.74697
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.46000   21.65000  -0.19000   -0.87760
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.93000   12.83000   0.10000    0.77942
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.93000   12.83000   0.10000    0.77942
兆豐國際生命科學基金                                             15.73000   15.65000   0.08000    0.51118
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.34260   10.31350   0.02910    0.28215
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.73400   10.71370   0.02030    0.18948
兆豐國際全球高股息基金                                           11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
兆豐國際全球基金                                                 33.10000   32.94000   0.16000    0.48573
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.23230   10.23170   0.00060    0.00586
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.73780    9.71660   0.02120    0.21818
兆豐國際國民基金                                                 23.19000   23.16000   0.03000    0.12953
兆豐國際第一基金                                                 14.29000   14.15000   0.14000    0.98940
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.79840    9.77950   0.01890    0.19326
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.84970    7.83450   0.01520    0.19401
兆豐國際萬全基金                                                 21.88000   21.71000   0.17000    0.78305
兆豐國際電子基金                                                 27.75000   27.58000   0.17000    0.61639
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.23000   22.06000   0.17000    0.77063
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.72000   16.82000  -0.10000   -0.59453
兆豐國際豐台灣基金                                               32.92000   32.93000  -0.01000   -0.03037
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49160   12.49150   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.62000   11.66000  -0.04000   -0.34305
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.04890   11.03500   0.01390    0.12596
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.94690   11.93050   0.01640    0.13746
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.71630   10.70490   0.01140    0.10649
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.49380   11.48100   0.01280    0.11149
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.15430    8.14400   0.01030    0.12647
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.55660    9.54410   0.01250    0.13097
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07460    9.06490   0.00970    0.10701
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.05060    9.04110   0.00950    0.10508
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.36980    9.35980   0.01000    0.10684
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
合庫全球新興市場基金                                              9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
合庫貨幣市場基金                                                 10.12090   10.12080   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.51300    9.52030  -0.00730   -0.07668
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.78220    9.78670  -0.00450   -0.04598
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.01530   10.01650  -0.00120   -0.01198
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.54160   11.54250  -0.00090   -0.00780
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.43820   13.43430   0.00390    0.02903
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.95790    8.96510  -0.00720   -0.08031
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.59020    9.59470  -0.00450   -0.04690
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.94100    7.94200  -0.00100   -0.01259
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.94210    8.94330  -0.00120   -0.01342
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.17900   10.17630   0.00270    0.02653
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.92950   10.92890   0.00060    0.00549
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.61030   10.59070   0.01960    0.18507
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14910   10.10990   0.03920    0.38774
安聯中國東協基金                                                 16.16000   16.24000  -0.08000   -0.49261
安聯中國策略基金                                                 16.05000   16.14000  -0.09000   -0.55762
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.11000   15.29000  -0.18000   -1.17724
安聯中華新思路基金-美元                                          15.14000   15.28000  -0.14000   -0.91623
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.79000   13.90000  -0.11000   -0.79137
安聯台灣大壩基金                                                 29.26000   28.87000   0.39000    1.35088
安聯台灣科技基金                                                 49.56000   49.08000   0.48000    0.97800
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48050   12.48040   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 32.65000   32.21000   0.44000    1.36604
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.05640   10.05360   0.00280    0.02785
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.96670   14.96390   0.00280    0.01871
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.63300    9.63120   0.00180    0.01869
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.76000   11.78000  -0.02000   -0.16978
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.69000   11.70000  -0.01000   -0.08547
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.06510   12.05980   0.00530    0.04395
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07310   10.06920   0.00390    0.03873
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.18820   12.18470   0.00350    0.02872
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52740    9.52480   0.00260    0.02730
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.37440    9.37070   0.00370    0.03948
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06930    9.06670   0.00260    0.02868
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.79000   11.82000  -0.03000   -0.25381
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.66000   11.69000  -0.03000   -0.25663
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84740   11.85930  -0.01190   -0.10034
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88230   10.88950  -0.00720   -0.06612
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.55260   10.55920  -0.00660   -0.06250
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95300    8.95860  -0.00560   -0.06251
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.75210    8.75810  -0.00600   -0.06851
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.46120    8.46650  -0.00530   -0.06260
安聯全球人口趨勢基金                                             11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.10000   34.84000   0.26000    0.74627
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
安聯全球計量平衡基金                                             12.74000   12.81000  -0.07000   -0.54645
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01250   12.01370  -0.00120   -0.00999
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45200   10.45310  -0.00110   -0.01052
安聯全球新興市場基金                                             18.24000   18.40000  -0.16000   -0.86957
安聯全球農金趨勢基金                                              9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
安聯亞洲動態策略基金                                             24.93000   25.12000  -0.19000   -0.75637
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00250   10.00260  -0.00010   -0.00100
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80640    9.80650  -0.00010   -0.00102
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.08180   83.03450   0.04730    0.05696
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.60140   12.59150   0.00990    0.07862
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.65530   65.61520   0.04010    0.06111
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.87630    9.86850   0.00780    0.07904
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.53090    2.52990   0.00100    0.03953
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.65120   10.63820   0.01300    0.12220
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.11120    2.11190  -0.00070   -0.03315
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90100    8.88970   0.01130    0.12711
宏利台灣動力基金                                                 34.41000   34.05000   0.36000    1.05727
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.46250   10.49590  -0.03340   -0.31822
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.96480    9.98020  -0.01540   -0.15431
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.30430    8.33080  -0.02650   -0.31810
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.10700    8.12290  -0.01590   -0.19574
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
宏利全球債券組合基金                                             12.92440   12.91730   0.00710    0.05497
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77720    2.77570   0.00150    0.05404
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68800   11.68120   0.00680    0.05821
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70630    8.70120   0.00510    0.05861
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28080    2.28300  -0.00220   -0.09636
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.69720   10.67490   0.02230    0.20890
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.27410    4.29490  -0.02080   -0.48430
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69290    0.69630  -0.00340   -0.48830
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.84000   19.92000  -0.08000   -0.40161
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70810   11.69350   0.01460    0.12486
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.43430   10.42330   0.01100    0.10553
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.07900   10.06530   0.01370    0.13611
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.07930    9.06450   0.01480    0.16327
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.60500    8.59580   0.00920    0.10703
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44420    8.42940   0.01480    0.17558
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.59440    8.58880   0.00560    0.06520
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.71760    2.71700   0.00060    0.02208
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39680    0.39680   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.96900   11.96290   0.00610    0.05099
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90690    0.90740  -0.00050   -0.05510
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.35850    7.35580   0.00270    0.03671
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.05050    2.04960   0.00090    0.04391
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29450    0.29450   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.03100    9.02610   0.00490    0.05429
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33140    0.33140   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63290   13.63280   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.96000    2.98000  -0.02000   -0.67114
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.17000   13.24000  -0.07000   -0.52870
宏利臺灣股息收益基金                                             29.97000   29.84000   0.13000    0.43566
宏利澳幣保本基金                                                 11.98050   11.97680   0.00370    0.03089
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.33000    9.27000   0.06000    0.64725
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.98000  -0.01000   -0.09107
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.22000   11.31000  -0.09000   -0.79576
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.63000   11.71000  -0.08000   -0.68318
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.86000   11.92000  -0.06000   -0.50336
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.74690    9.70210   0.04480    0.46176
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.68460    9.68310   0.00150    0.01549
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.83480    8.81930   0.01550    0.17575
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.39870   10.38050   0.01820    0.17533
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
貝萊德新台幣基金                                                 12.92730   12.92720   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.77000   26.45000   0.32000    1.20983
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19860   11.19830   0.00030    0.00268
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.19410   10.20070  -0.00660   -0.06470
保德信大中華基金                                                 31.67000   31.87000  -0.20000   -0.62755
保德信中小型股基金                                               51.51000   50.79000   0.72000    1.41760
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
保德信中國中小基金-美元                                          10.54000   10.64000  -0.10000   -0.93985
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.77370    9.78440  -0.01070   -0.10936
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.77010    9.77860  -0.00850   -0.08692
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.87850    9.88900  -0.01050   -0.10618
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.58330   10.59460  -0.01130   -0.10666
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
保德信中國品牌基金-美元                                          10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.03000   11.09000  -0.06000   -0.54103
保德信台商全方位基金                                             39.70000   39.20000   0.50000    1.27551
保德信全球中小基金                                               30.58000   30.55000   0.03000    0.09820
保德信全球消費商機基金                                           18.11000   18.00000   0.11000    0.61111
保德信全球基礎建設基金                                           12.05000   11.99000   0.06000    0.50042
保德信全球資源基金                                                8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.76000   31.63000   0.13000    0.41100
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.87690    9.88780  -0.01090   -0.11024
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.58880   10.60020  -0.01140   -0.10755
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.09860    9.09380   0.00480    0.05278
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.74390    9.73870   0.00520    0.05340
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25220    8.24750   0.00470    0.05699
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.74010   10.73400   0.00610    0.05683
保德信亞太基金                                                   22.45000   22.61000  -0.16000   -0.70765
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50170    8.49480   0.00690    0.08123
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.12600   11.11700   0.00900    0.08096
保德信店頭市場基金                                               37.12000   36.71000   0.41000    1.11686
保德信拉丁美洲基金                                                6.35000    6.37000  -0.02000   -0.31397
保德信金平衡基金                                                 29.94000   29.83000   0.11000    0.36876
保德信金滿意基金                                                 43.88000   43.49000   0.39000    0.89676
保德信科技島基金                                                 27.67000   27.38000   0.29000    1.05917
保德信高成長基金                                                 98.14000   97.09000   1.05000    1.08147
保德信第一基金                                                   28.47000   28.24000   0.23000    0.81445
保德信貨幣市場基金                                               15.75440   15.75420   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.67080   10.67980  -0.00900   -0.08427
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.53260   10.52530   0.00730    0.06936
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.90350   10.92080  -0.01730   -0.15841
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.07630   10.07630   0.00000    0.00000
保德信新世紀基金                                                 10.28000   10.21000   0.07000    0.68560
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.03480    8.03090   0.00390    0.04856
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.67690   10.67170   0.00520    0.04873
保德信新興趨勢組合基金                                           11.44000   11.50000  -0.06000   -0.52174
保德信瑞騰基金                                                   15.53580   15.53570   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.78420    9.78490  -0.00070   -0.00715
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.93600    9.93620  -0.00020   -0.00201
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.68670    9.68650   0.00020    0.00206
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.75130    9.75060   0.00070    0.00718
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.79390    9.78420   0.00970    0.09914
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.79400    9.78430   0.00970    0.09914
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.75680    9.75260   0.00420    0.04307
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.75830    9.75400   0.00430    0.04408
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.84640    9.83030   0.01610    0.16378
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.98280   10.00050  -0.01770   -0.17699
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             9.98230    9.99990  -0.01760   -0.17600
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.99230   10.00200  -0.00970   -0.09698
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.99230   10.00200  -0.00970   -0.09698
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.58830    9.57530   0.01300    0.13577
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.51710    9.50960   0.00750    0.07887
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94960    1.94850   0.00110    0.05645
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62740    2.62610   0.00130    0.04950
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30590    0.30550   0.00040    0.13093
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44790    0.44730   0.00060    0.13414
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.66120    8.64530   0.01590    0.18391
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.85610   11.83090   0.02520    0.21300
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.54160    9.53230   0.00930    0.09756
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.58290   11.57180   0.01110    0.09592
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.01940    9.00520   0.01420    0.15769
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.97450   10.95720   0.01730    0.15789
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.09620   10.08450   0.01170    0.11602
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.94130    9.92710   0.01420    0.14304
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11940   10.11810   0.00130    0.01285
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.59920   10.59800   0.00120    0.01132
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99620    9.99470   0.00150    0.01501
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83400    9.83270   0.00130    0.01322
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06120   10.06000   0.00120    0.01193
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.76170    9.75960   0.00210    0.02152
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.89430    9.88920   0.00510    0.05157
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.22880   10.26030  -0.03150   -0.30701
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.29030    6.29060  -0.00030   -0.00477
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.66900   10.66950  -0.00050   -0.00469
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64240   11.64240   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         21.16000   20.99000   0.17000    0.80991
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4811.470004773.69000  37.78000    0.79142
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.75760   10.75740   0.00020    0.00186
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.00710   12.02050  -0.01340   -0.11148
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.23460   11.24770  -0.01310   -0.11647
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.62330    9.62320   0.00010    0.00104
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.25560   10.26710  -0.01150   -0.11201
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.05290   10.06460  -0.01170   -0.11625
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.02590   11.02580   0.00010    0.00091
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.80830   11.82150  -0.01320   -0.11166
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.75600   11.76960  -0.01360   -0.11555
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.52000    6.54000  -0.02000   -0.30581
柏瑞巨人基金                                                     13.14000   13.03000   0.11000    0.84421
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64500   13.64490   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.22000   16.26000  -0.04000   -0.24600
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.32630   13.30440   0.02190    0.16461
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.83230   11.81860   0.01370    0.11592
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.45730   12.44550   0.01180    0.09481
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.94590    8.93110   0.01480    0.16571
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.78680    6.77560   0.01120    0.16530
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.88380    8.87350   0.01030    0.11608
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.52450    8.51480   0.00970    0.11392
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.88160   10.87130   0.01030    0.09474
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.41380    8.40580   0.00800    0.09517
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00770   11.99380   0.01390    0.11589
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.54480   11.52580   0.01900    0.16485
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.65580   11.64240   0.01340    0.11510
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34000   11.32920   0.01080    0.09533
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.99340    8.97860   0.01480    0.16484
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.92560    9.91410   0.01150    0.11600
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.74420    9.73300   0.01120    0.11507
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.67870    9.66950   0.00920    0.09514
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.51720    9.50820   0.00900    0.09466
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.13340   10.11800   0.01540    0.15220
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.07860   10.06880   0.00980    0.09733
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99510    9.98670   0.00840    0.08411
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.08130   10.07300   0.00830    0.08240
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98990    9.97460   0.01530    0.15339
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.89650    9.88690   0.00960    0.09710
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.85220    9.84400   0.00820    0.08330
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.93880    9.93060   0.00820    0.08257
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.11400   10.09850   0.01550    0.15349
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.07860   10.06890   0.00970    0.09634
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99500    9.98670   0.00830    0.08311
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.08130   10.07300   0.00830    0.08240
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.99000    9.97470   0.01530    0.15339
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.89660    9.88700   0.00960    0.09710
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.85230    9.84400   0.00830    0.08432
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.93880    9.93060   0.00820    0.08257
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.55710   10.54490   0.01220    0.11570
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.79750   11.78760   0.00990    0.08399
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.24400   11.23640   0.00760    0.06764
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.06200    9.05150   0.01050    0.11600
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.83770    9.82940   0.00830    0.08444
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.70450    9.69800   0.00650    0.06702
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.27300   10.26120   0.01180    0.11500
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.98480   10.97550   0.00930    0.08473
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.86290   10.85560   0.00730    0.06725
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.06220    9.05170   0.01050    0.11600
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.83800    9.82970   0.00830    0.08444
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.70490    9.69840   0.00650    0.06702
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.45000   13.50000  -0.05000   -0.37037
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.56000   14.64000  -0.08000   -0.54645
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.75000   11.80000  -0.05000   -0.42373
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.10000   12.16000  -0.06000   -0.49342
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.46000   12.53000  -0.07000   -0.55866
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.12000   14.19000  -0.07000   -0.49331
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.95000   14.01000  -0.06000   -0.42827
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.51000    8.69000  -0.18000   -2.07135
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30010   11.27220   0.02790    0.24751
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.44720    7.42880   0.01840    0.24768
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.24850   11.23990   0.00860    0.07651
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.96040   10.95410   0.00630    0.05751
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.13340   10.12930   0.00410    0.04048
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.31770    8.31140   0.00630    0.07580
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.42180    9.41640   0.00540    0.05735
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.45540    9.45160   0.00380    0.04020
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.54340   10.53730   0.00610    0.05789
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.87820    9.87070   0.00750    0.07598
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.11710   10.11300   0.00410    0.04054
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.76120    9.75550   0.00570    0.05843
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.98740    8.98050   0.00690    0.07683
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.93700    8.93170   0.00530    0.05934
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47830    9.47450   0.00380    0.04011
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.84520   11.82840   0.01680    0.14203
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.39840   11.38800   0.01040    0.09132
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.85860   10.85040   0.00820    0.07557
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.13470    7.12460   0.01010    0.14176
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.01970    9.01150   0.00820    0.09099
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.64470    9.63750   0.00720    0.07471
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.18240   10.16790   0.01450    0.14261
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.87580   10.86770   0.00810    0.07453
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.76040    9.75150   0.00890    0.09127
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.09830    9.08530   0.01300    0.14309
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.85000    9.84270   0.00730    0.07417
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.05060   11.04010   0.01050    0.09511
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.66370   11.65590   0.00780    0.06692
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.74430   10.73850   0.00580    0.05401
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.11130    9.10270   0.00860    0.09448
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.70420    9.69770   0.00650    0.06703
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.71050    9.70520   0.00530    0.05461
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.99370   10.98630   0.00740    0.06736
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.85960    9.85030   0.00930    0.09441
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23780   10.23220   0.00560    0.05473
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.44530    9.43640   0.00890    0.09432
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.26320    9.25450   0.00870    0.09401
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.92260    9.91600   0.00660    0.06656
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.47250    9.46730   0.00520    0.05493
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.33000   18.31000   0.02000    0.10923
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.20000   17.15000   0.05000    0.29155
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.83340   12.81730   0.01610    0.12561
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.90200   10.91650  -0.01450   -0.13283
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.71540   11.73250  -0.01710   -0.14575
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.34490   12.37120  -0.02630   -0.21259
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.35260   11.36770  -0.01510   -0.13283
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.99380   10.00710  -0.01330   -0.13291
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.46090   10.47630  -0.01540   -0.14700
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.42510   10.44730  -0.02220   -0.21250
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.42740   10.44130  -0.01390   -0.13313
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.25660   10.27170  -0.01510   -0.14701
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.36770   10.38160  -0.01390   -0.13389
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.14000   31.15000  -0.01000   -0.03210
國泰大中華基金                                                   22.21000   22.12000   0.09000    0.40687
國泰小龍基金                                                     16.70000   16.58000   0.12000    0.72376
國泰中小成長基金                                                 48.30000   47.97000   0.33000    0.68793
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.45820    4.47840  -0.02020   -0.45105
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.80000   20.95000  -0.15000   -0.71599
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80110    0.80830  -0.00720   -0.89076
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75890    0.76580  -0.00690   -0.90102
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07730    2.07130   0.00600    0.28967
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.58260    9.58700  -0.00440   -0.04590
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.21950    8.22330  -0.00380   -0.04621
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31920    0.31970  -0.00050   -0.15640
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.43180   11.43070   0.00110    0.00962
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.77740    1.78530  -0.00790   -0.44250
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.18660   10.17840   0.00820    0.08056
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34510    0.34530  -0.00020   -0.05792
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.83780    4.84960  -0.01180   -0.24332
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.56000   22.68000  -0.12000   -0.52910
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.74740    0.75250  -0.00510   -0.67774
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.56080    3.57070  -0.00990   -0.27726
國泰中港台基金台幣級別                                           16.61000   16.71000  -0.10000   -0.59844
國泰中港台基金美元級別                                            0.55690    0.56100  -0.00410   -0.73084
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.82000   27.72000   0.10000    0.36075
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.48000   12.53000  -0.05000   -0.39904
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.30000   37.02000   0.28000    0.75635
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.06150   10.02750   0.03400    0.33907
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.06150   10.02750   0.03400    0.33907
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.06150   10.02750   0.03400    0.33907
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33580    0.33520   0.00060    0.17900
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33580    0.33520   0.00060    0.17900
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33580    0.33520   0.00060    0.17900
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40330   12.40320   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.69000   30.42000   0.27000    0.88757
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.26800    2.26210   0.00590    0.26082
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35370    0.35440  -0.00070   -0.19752
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47530    0.46990   0.00540    1.14918
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47470    0.47710  -0.00240   -0.50304
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.87000    5.91000  -0.04000   -0.67682
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19300    0.19480  -0.00180   -0.92402
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41510    0.41590  -0.00080   -0.19235
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37690    0.37760  -0.00070   -0.18538
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43900    0.43980  -0.00080   -0.18190
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50190    0.49620   0.00570    1.14873
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.12000   20.03000   0.09000    0.44933
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.28000   21.09000   0.19000    0.90090
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.41600    2.42380  -0.00780   -0.32181
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.40630   11.48180  -0.07550   -0.65756
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.34360   10.41210  -0.06850   -0.65789
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37780    0.38070  -0.00290   -0.76175
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34260    0.34520  -0.00260   -0.75319
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50440    0.50160   0.00280    0.55821
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.98000   12.01000  -0.03000   -0.24979
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41350    0.41530  -0.00180   -0.43342
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.89000   18.91000  -0.02000   -0.10576
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63100    0.63250  -0.00150   -0.23715
國泰科技生化基金                                                 40.80000   40.36000   0.44000    1.09019
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.33000   26.32000   0.01000    0.03799
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.42980   38.12330   0.30650    0.80397
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.60450   19.72530  -0.12080   -0.61241
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.25670   19.01670   0.24000    1.26205
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.03420   38.76480   0.26940    0.69496
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.89240   38.72580   0.16660    0.43020
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.74430   41.64150   0.10280    0.24687
國泰紐幣2021保本基金                                             11.98860   11.98510   0.00350    0.02920
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.26620   12.26220   0.00400    0.03262
國泰紐幣保本基金                                                 12.33070   12.32860   0.00210    0.01703
國泰高科技基金                                                   14.96000   14.79000   0.17000    1.14943
國泰國泰基金台幣I級別                                            26.11000   25.82000   0.29000    1.12316
國泰國泰基金台幣級別                                             26.11000   25.82000   0.29000    1.12316
國泰富時中國A50基金                                              20.55000   20.53000   0.02000    0.09742
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33850    0.33890  -0.00040   -0.11803
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46160    0.45610   0.00550    1.20588
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37460    0.37380   0.00080    0.21402
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51100    0.50310   0.00790    1.57026
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35380    0.35420  -0.00040   -0.11293
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48250    0.47670   0.00580    1.21670
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.51430   10.52780  -0.01350   -0.12823
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.62580    7.63550  -0.00970   -0.12704
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35570    0.35620  -0.00050   -0.14037
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25580    0.25610  -0.00030   -0.11714
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.29000   12.30000  -0.01000   -0.08130
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41050    0.41170  -0.00120   -0.29147
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10250    2.09360   0.00890    0.42511
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.40010    1.39420   0.00590    0.42318
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33790    0.33800  -0.00010   -0.02959
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36300    0.36300   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22730    0.22730   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.35760   10.36060  -0.00300   -0.02896
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.76900    6.77090  -0.00190   -0.02806
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.06000   14.15000  -0.09000   -0.63604
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.48000   35.09000   0.39000    1.11143
國泰價值卓越基金                                                 17.93000   17.73000   0.20000    1.12803
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.40180    0.40180   0.00000    0.00000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.09760   39.94260   0.15500    0.38806
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.27000   20.09000   0.18000    0.89597
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.70000   19.77000  -0.07000   -0.35407
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.41000   19.47000  -0.06000   -0.30817
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.00570   12.00130   0.00440    0.03666
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40100    0.40150  -0.00050   -0.12453
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.59250    9.56770   0.02480    0.25921
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.55500    8.54440   0.01060    0.12406
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.58460   10.55730   0.02730    0.25859
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53860    9.52680   0.01180    0.12386
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.12670   11.12560   0.00110    0.00989
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.19300   10.15360   0.03940    0.38804
第一金大中華基金                                                 30.72000   30.45000   0.27000    0.88670
第一金小型精選基金                                               44.81000   44.26000   0.55000    1.24266
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.43000   14.54000  -0.11000   -0.75653
第一金中國世紀基金-美元                                           9.66700    9.77640  -0.10940   -1.11902
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.66860    9.77790  -0.10930   -1.11783
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.04000   11.14000  -0.10000   -0.89767
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.03000   11.14000  -0.11000   -0.98743
第一金中概平衡基金                                               27.82000   27.46000   0.36000    1.31100
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23800   15.23780   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.70900  177.70700   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.06090   10.05560   0.00530    0.05271
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.06090   10.05570   0.00520    0.05171
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.73760   14.64180   0.09580    0.65429
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.73820   14.64230   0.09590    0.65495
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.74000   13.63000   0.11000    0.80704
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.74000   13.63000   0.11000    0.80704
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.86640    9.86900  -0.00260   -0.02635
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.86920    9.87180  -0.00260   -0.02634
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.40230    9.39810   0.00420    0.04469
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.42630    9.42210   0.00420    0.04458
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27330   10.27610  -0.00280   -0.02725
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.79680    9.79240   0.00440    0.04493
第一金全球大趨勢基金                                             23.87000   23.82000   0.05000    0.20991
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.11860    8.15140  -0.03280   -0.40238
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.82510    5.84860  -0.02350   -0.40181
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.41070    9.34330   0.06740    0.72137
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.41180    9.34440   0.06740    0.72129
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.16000    9.10000   0.06000    0.65934
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.68800    9.61860   0.06940    0.72152
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.68750    9.61990   0.06760    0.70271
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.61710    8.58650   0.03060    0.35637
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.11590   10.07990   0.03600    0.35715
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.73120    9.71670   0.01450    0.14923
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.73010    9.71560   0.01450    0.14924
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.03190    8.02460   0.00730    0.09097
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.84890    8.83760   0.01130    0.12786
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.84910    8.83780   0.01130    0.12786
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.07350   11.05690   0.01660    0.15013
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.07430   11.05780   0.01650    0.14922
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97800    9.96890   0.00910    0.09128
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65410   14.63540   0.01870    0.12777
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.76380   14.83320  -0.06940   -0.46787
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.78190   14.85140  -0.06950   -0.46797
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.52000   13.56000  -0.04000   -0.29499
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.55000   13.59000  -0.04000   -0.29433
第一金亞洲科技基金                                               20.52000   20.70000  -0.18000   -0.86957
第一金亞洲新興市場基金                                           13.66000   13.75000  -0.09000   -0.65455
第一金店頭市場基金                                               11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
第一金創新趨勢基金                                               28.50000   28.19000   0.31000    1.09968
第一金電子基金                                                   38.83000   38.32000   0.51000    1.33090
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.83000   19.72000   0.11000    0.55781
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.39000   19.52000  -0.13000   -0.66598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
統一大中華中小基金(美元)                                          9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.77000   13.83000  -0.06000   -0.43384
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金                                                   36.74000   36.26000   0.48000    1.32377
統一大龍印基金                                                   16.69000   16.70000  -0.01000   -0.05988
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.11000   11.15000  -0.04000   -0.35874
統一中小基金                                                     31.52000   31.17000   0.35000    1.12287
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.43640    9.44860  -0.01220   -0.12912
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.48000    9.46840   0.01160    0.12251
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.05940    9.04160   0.01780    0.19687
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.09910   11.11350  -0.01440   -0.12957
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.07630   11.06280   0.01350    0.12203
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.58190   10.56100   0.02090    0.19790
統一台灣動力基金                                                 21.38000   21.06000   0.32000    1.51947
統一全天候基金                                                  129.97000  128.66000   1.31000    1.01819
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.72380    8.73520  -0.01140   -0.13051
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.07980    9.06890   0.01090    0.12019
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.96140    8.94640   0.01500    0.16767
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.95640    8.96820  -0.01180   -0.13158
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.32160    9.31050   0.01110    0.11922
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.20020    9.18470   0.01550    0.16876
統一全球債券組合基金                                             11.89290   11.89960  -0.00670   -0.05630
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.32000   16.26000   0.06000    0.36900
統一全球新科技基金(美元)                                         16.52000   16.42000   0.10000    0.60901
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.37000   15.25000   0.12000    0.78689
統一亞太基金                                                     27.88000   27.99000  -0.11000   -0.39300
統一亞洲大金磚基金                                               13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
統一奔騰基金                                                     70.18000   69.72000   0.46000    0.65978
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64610   16.64590   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.67000   10.76000  -0.09000   -0.83643
統一強漢基金(美元)                                               10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
統一強漢基金(新台幣)                                             26.39000   26.51000  -0.12000   -0.45266
統一統信基金                                                     37.14000   36.75000   0.39000    1.06122
統一黑馬基金                                                     70.80000   70.29000   0.51000    0.72557
統一新亞洲科技能源基金                                           20.09000   20.19000  -0.10000   -0.49529
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.03560    8.02720   0.00840    0.10464
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.12110   10.11050   0.01060    0.10484
統一經建基金                                                     55.25000   54.67000   0.58000    1.06091
統一龍馬基金                                                     81.66000   81.10000   0.56000    0.69051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.44000   26.25000   0.19000    0.72381
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            53.42000   52.88000   0.54000    1.02118
野村中國機會基金                                                 15.14000   15.30000  -0.16000   -1.04575
野村巴西基金                                                      4.96000    5.10000  -0.14000   -2.74510
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.39000   12.43000  -0.04000   -0.32180
野村台灣高股息基金                                               22.96000   22.93000   0.03000    0.13083
野村台灣運籌基金                                                 39.70000   39.25000   0.45000    1.14650
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.64380    9.64490  -0.00110   -0.01140
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.61790    9.62030  -0.00240   -0.02495
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.61270    9.61510  -0.00240   -0.02496
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.72490    9.72600  -0.00110   -0.01131
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.68190    9.68430  -0.00240   -0.02478
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.64200    9.64440  -0.00240   -0.02488
野村平衡基金                                                     20.59000   20.38000   0.21000    1.03042
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.07000   13.00000   0.07000    0.53846
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
野村全球生技醫療基金                                             16.95000   16.80000   0.15000    0.89286
野村全球品牌基金                                                 29.71000   29.34000   0.37000    1.26108
野村全球氣候變遷基金                                              8.86000    8.78000   0.08000    0.91116
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.27000   13.20000   0.07000    0.53030
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.60000   19.51000   0.09000    0.46130
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.42000   12.38000   0.04000    0.32310
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.46890   10.46330   0.00560    0.05352
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32540   10.31610   0.00930    0.09015
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.58540    9.57270   0.01270    0.13267
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.33660    9.32570   0.01090    0.11688
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.83100    8.81450   0.01650    0.18719
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.11810   11.10330   0.01480    0.13329
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.62670   10.61430   0.01240    0.11682
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.10770   10.08880   0.01890    0.18734
野村成長基金                                                     28.94000   28.81000   0.13000    0.45123
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.46130    9.50370  -0.04240   -0.44614
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.47390    9.51780  -0.04390   -0.46124
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.43150    9.46290  -0.03140   -0.33182
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.79370    9.83760  -0.04390   -0.44625
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.73740    9.78250  -0.04510   -0.46103
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.69810    9.73040  -0.03230   -0.33195
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.39000    9.49000  -0.10000   -1.05374
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.33000   13.46000  -0.13000   -0.96582
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.77590    9.76520   0.01070    0.10957
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.71990    9.71290   0.00700    0.07207
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.65640    9.64040   0.01600    0.16597
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.23540   10.22400   0.01140    0.11150
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.09790   10.09060   0.00730    0.07234
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.03790   10.02120   0.01670    0.16665
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.72780    8.72120   0.00660    0.07568
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.43100    9.42780   0.00320    0.03394
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.30890    9.30890   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.15360   13.14350   0.01010    0.07684
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.29460   12.29070   0.00390    0.03173
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.05190   10.05180   0.00010    0.00099
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.27340   10.25910   0.01430    0.13939
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.95620    9.94580   0.01040    0.10457
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40240    9.38710   0.01530    0.16299
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.09900   11.08080   0.01820    0.16425
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.09150   10.07220   0.01930    0.19162
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.26690   11.25380   0.01310    0.11641
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.82780   10.81640   0.01140    0.10540
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.43800   10.41760   0.02040    0.19582
野村泰國基金                                                     41.59000   41.78000  -0.19000   -0.45476
野村高科技基金                                                   13.57000   13.47000   0.10000    0.74239
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.15910   10.12290   0.03620    0.35761
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.50650   10.48350   0.02300    0.21939
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.72240   10.71660   0.00580    0.05412
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.93690    9.91480   0.02210    0.22290
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.64790    9.61420   0.03370    0.35052
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.73570    9.71070   0.02500    0.25745
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.99710   11.97100   0.02610    0.21803
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.13630   13.13570   0.00060    0.00457
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.03570   11.01110   0.02460    0.22341
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.72050   10.68310   0.03740    0.35009
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.06220   11.03400   0.02820    0.25557
野村貨幣市場基金                                                 16.25310   16.25300   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     16.11000   16.20000  -0.09000   -0.55556
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.95780    9.94840   0.00940    0.09449
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.90870    7.90420   0.00450    0.05693
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.63500   11.62840   0.00660    0.05676
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.31000    7.30000   0.01000    0.13699
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.12000    9.04000   0.08000    0.88496
野村精選貨幣市場基金                                             12.07270   12.07260   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.62000   12.52000   0.10000    0.79872
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    12.09000   11.99000   0.10000    0.83403
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.64000   11.49000   0.15000    1.30548
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.21000    8.06000   0.15000    1.86104
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.60000   11.38000   0.22000    1.93322
野村積極成長基金                                                 12.22000   12.17000   0.05000    0.41085
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.08000    9.96000   0.12000    1.20482
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.90000   36.44000   0.46000    1.26235
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.08990   10.07340   0.01650    0.16380
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62430    8.61070   0.01360    0.15794
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02060    8.01400   0.00660    0.08236
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82610    7.81100   0.01510    0.19332
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57390   11.55570   0.01820    0.15750
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.54050   10.53180   0.00870    0.08261
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.31570   10.29570   0.02000    0.19426
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
野村環球基金-人民幣計價                                          16.06000   15.98000   0.08000    0.50063
野村環球基金-美元計價                                            12.74000   12.68000   0.06000    0.47319
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.31000   17.21000   0.10000    0.58106
野村鴻利基金                                                     23.88000   23.62000   0.26000    1.10076
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85190   16.85180   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.52000   21.33000   0.19000    0.89076
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.18000   13.15000   0.03000    0.22814
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.12000   15.14000  -0.02000   -0.13210
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      9.98610    9.97590   0.01020    0.10225
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.10410   13.09100   0.01310    0.10007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.59620    9.58630   0.00990    0.10327
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.60020    9.59260   0.00760    0.07923
凱基台商天下基金                                                 13.49000   13.59000  -0.10000   -0.73584
凱基台灣精五門基金                                               21.48000   21.39000   0.09000    0.42076
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.85130   10.86470  -0.01340   -0.12334
凱基亞太高股息基金                                               13.38000   13.46000  -0.08000   -0.59435
凱基亞洲四金磚基金                                               18.43000   18.55000  -0.12000   -0.64690
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.00000   14.11000  -0.11000   -0.77959
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.58140   13.69040  -0.10900   -0.79618
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.01000   13.09000  -0.08000   -0.61115
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53420   11.53410   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     28.15000   27.88000   0.27000    0.96844
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.48000   22.17000   0.31000    1.39829
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.40310   22.13770   0.26540    1.19886
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.43000   18.49000  -0.06000   -0.32450
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.11600   18.20640  -0.09040   -0.49653
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.94000    7.98000  -0.04000   -0.50125
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.96250   11.95680   0.00570    0.04767
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.72500   11.66970   0.05530    0.47388
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.20000   13.17000   0.03000    0.22779
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.30410   13.30350   0.00060    0.00451
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.90000   14.06000  -0.16000   -1.13798
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.72000   33.95000   0.77000    2.26804
富邦NASDAQ-100基金                                               29.92000   29.59000   0.33000    1.11524
富邦上証180基金                                                  31.04000   31.14000  -0.10000   -0.32113
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23570    0.23890  -0.00320   -1.33947
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.06000    7.15000  -0.09000   -1.25874
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.15000    7.11000   0.04000    0.56259
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 42.59000   42.56000   0.03000    0.07049
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.90270   11.93160  -0.02890   -0.24221
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.22260   11.26780  -0.04520   -0.40114
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.94470   10.99980  -0.05510   -0.50092
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.46180   10.48710  -0.02530   -0.24125
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.78440    9.82380  -0.03940   -0.40107
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.55080    9.59890  -0.04810   -0.50110
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.80660   20.81890  -0.01230   -0.05908
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.27030   11.26920   0.00110    0.00976
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.72210   10.75150  -0.02940   -0.27345
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.83720   12.82160   0.01560    0.12167
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89780    1.89630   0.00150    0.07910
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.46300    9.45150   0.01150    0.12167
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44660    1.44540   0.00120    0.08302
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.60800   11.60010   0.00790    0.06810
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73890    1.74120  -0.00230   -0.13209
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07530   10.06850   0.00680    0.06754
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52860    1.53050  -0.00190   -0.12414
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.24000   14.29000  -0.05000   -0.34990
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.84000   24.70000   0.14000    0.56680
富邦日本東証基金                                                 22.76000   22.69000   0.07000    0.30851
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.36000   43.03000   0.33000    0.76691
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.71000   48.55000   0.16000    0.32956
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.99000   50.54000   0.45000    0.89038
富邦台灣心基金                                                   25.01000   24.71000   0.30000    1.21408
富邦台灣釆吉50基金                                               47.86000   47.43000   0.43000    0.90660
富邦台灣科技指數基金                                             51.97000   51.23000   0.74000    1.44447
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.66330   39.42240   0.24090    0.61107
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.09680   40.05150   0.04530    0.11310
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29530    0.29680  -0.00150   -0.50539
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.34170    2.33280   0.00890    0.38152
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34030    0.34050  -0.00020   -0.05874
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.63050   10.64050  -0.01000   -0.09398
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.03700    2.02940   0.00760    0.37449
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32690    0.32710  -0.00020   -0.06114
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.18980    9.19840  -0.00860   -0.09349
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.20000   23.26000  -0.06000   -0.25795
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.55000   14.50000   0.05000    0.34483
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.39000   29.55000  -0.16000   -0.54146
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62790   15.62780   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     71.92000   71.07000   0.85000    1.19600
富邦科技基金                                                     27.97000   27.56000   0.41000    1.48766
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.34070   39.30360   0.03710    0.09439
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.71840   38.43990   0.27850    0.72451
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.00090   37.87900   0.12190    0.32181
富邦恒生國企ETF基金                                              21.43000   21.50000  -0.07000   -0.32558
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.03000   12.93000   0.10000    0.77340
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.64000   33.00000  -0.36000   -1.09091
富邦高成長基金                                                   27.36000   27.04000   0.32000    1.18343
富邦基金                                                         14.45000   14.30000   0.15000    1.04895
富邦深証100基金                                                  11.01000   11.12000  -0.11000   -0.98921
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.96000   20.62000   0.34000    1.64888
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40450    0.40390   0.00060    0.14855
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.24780   12.23510   0.01270    0.10380
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54290    9.53300   0.00990    0.10385
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30260    0.30200   0.00060    0.19868
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90120    8.89190   0.00930    0.10459
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.68720    9.68820  -0.00100   -0.01032
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.93060    9.91560   0.01500    0.15128
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.68720    9.68820  -0.00100   -0.01032
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.93060    9.91560   0.01500    0.15128
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.79000   19.80000  -0.01000   -0.05051
富邦精準基金                                                     51.58000   50.86000   0.72000    1.41565
富邦精銳中小基金                                                 13.29000   13.11000   0.18000    1.37300
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     21.04000   20.82000   0.22000    1.05668
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.29000   21.14000   0.15000    0.70956
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.62000    7.67000  -0.05000   -0.65189
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.38000   15.19000   0.19000    1.25082
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.81000   19.78000   0.03000    0.15167
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.26480   10.25800   0.00680    0.06629
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.04980   11.10640  -0.05660   -0.50962
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.83950   10.87540  -0.03590   -0.33010
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.03110   10.02450   0.00660    0.06584
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.75120   10.80620  -0.05500   -0.50897
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.52660   10.56150  -0.03490   -0.33045
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.46000   30.33000   0.13000    0.42862
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.87790    8.89310  -0.01520   -0.17092
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.38560    9.37610   0.00950    0.10132
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.14650    9.15320  -0.00670   -0.07320
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.74970    9.76660  -0.01690   -0.17304
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.73050    9.72060   0.00990    0.10185
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.48340    9.49070  -0.00730   -0.07692
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.54180    9.54940  -0.00760   -0.07959
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.48200    8.47440   0.00760    0.08968
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47280    9.43880   0.03400    0.36022
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.00090    8.98460   0.01630    0.18142
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.43610   10.42720   0.00890    0.08535
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.17410   10.13750   0.03660    0.36104
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.72690    9.70850   0.01840    0.18952
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.11250    9.09620   0.01630    0.17920
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54550    9.52740   0.01810    0.18998
富達卓越領航全球組合基金                                         15.22000   15.24000  -0.02000   -0.13123
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69920    8.69250   0.00670    0.07708
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.36980    9.33680   0.03300    0.35344
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.09920    9.08390   0.01530    0.16843
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.80120    9.79370   0.00750    0.07658
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.73790    9.70360   0.03430    0.35348
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.49010    9.47380   0.01630    0.17205
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.17520    9.15930   0.01590    0.17359
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53850    9.52110   0.01740    0.18275
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.53000   10.60000  -0.07000   -0.66038
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.09000   12.24000  -0.15000   -1.22549
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.32000   10.42000  -0.10000   -0.95969
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.85000    8.91000  -0.06000   -0.67340
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.86000   10.98000  -0.12000   -1.09290
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.30000   10.41000  -0.11000   -1.05668
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.51480    9.50980   0.00500    0.05258
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.19760    9.20690  -0.00930   -0.10101
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.71040    8.71280  -0.00240   -0.02755
富蘭克林華美中華基金                                             14.68000   14.90000  -0.22000   -1.47651
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.55000   21.45000   0.10000    0.46620
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.70000   20.65000   0.05000    0.24213
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.80650    7.84050  -0.03400   -0.43365
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.00910    9.05390  -0.04480   -0.49481
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.62200    9.66980  -0.04780   -0.49432
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.09770    9.13740  -0.03970   -0.43448
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.07410   11.05830   0.01580    0.14288
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84680    8.83410   0.01270    0.14376
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.31590    9.30260   0.01330    0.14297
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.15930   13.13300   0.02630    0.20026
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.42560   10.40480   0.02080    0.19991
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.14200   10.12790   0.01410    0.13922
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.76710    7.75630   0.01080    0.13924
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.27080    9.25790   0.01290    0.13934
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.61170   10.58950   0.02220    0.20964
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58990    7.57400   0.01590    0.20993
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.07710    9.05810   0.01900    0.20976
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.44170   10.42520   0.01650    0.15827
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.81670    7.80430   0.01240    0.15889
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.26240    8.26770  -0.00530   -0.06410
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.37730    9.38880  -0.01150   -0.12249
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.07740   10.08980  -0.01240   -0.12290
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63600   12.64400  -0.00800   -0.06327
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.18000   10.30000  -0.12000   -1.16505
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.15000   10.26000  -0.11000   -1.07212
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.06000    8.97000   0.09000    1.00334
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.33000   11.22000   0.11000    0.98039
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.15000   11.21000  -0.06000   -0.53524
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.32200   13.36270  -0.04070   -0.30458
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美第一富基金                                           44.69000   44.56000   0.13000    0.29174
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29440   10.29420   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.78000   13.69000   0.09000    0.65741
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.73000   13.70000   0.03000    0.21898
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.47000   15.40000   0.07000    0.45455
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.93100    7.95510  -0.02410   -0.30295
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.30110   11.36330  -0.06220   -0.54738
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.61990    9.64440  -0.02450   -0.25403
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.88500   10.91280  -0.02780   -0.25475
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.93810    6.95550  -0.01740   -0.25016
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.17780    9.20430  -0.02650   -0.28791
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.15720   10.18650  -0.02930   -0.28764
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.49810   10.52440  -0.02630   -0.24990
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.99000   19.97000   0.02000    0.10015
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.56510   11.56420   0.00090    0.00778
復華人生目標基金                                                 42.14910   41.65170   0.49740    1.19419
復華大中華中小策略基金                                           10.55000   10.63000  -0.08000   -0.75259
復華中小精選基金                                                 86.41000   85.33000   1.08000    1.26567
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.36000   12.37000  -0.01000   -0.08084
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.49000   11.54000  -0.05000   -0.43328
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
復華台灣智能基金                                                 12.76000   12.66000   0.10000    0.78989
復華全方位基金                                                   35.09000   34.54000   0.55000    1.59236
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.15000   22.09000   0.06000    0.27162
復華全球平衡基金-美元                                            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.69000   20.60000   0.09000    0.43689
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.30000   18.31000  -0.01000   -0.05461
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.07000   17.06000   0.01000    0.05862
復華全球原物料基金                                                9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.35000   14.30000   0.05000    0.34965
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44590   11.45050  -0.00460   -0.04017
復華全球債券基金                                                 13.41910   13.38060   0.03850    0.28773
復華全球債券組合基金                                             14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.60000   14.45000   0.15000    1.03806
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.31000   10.20000   0.11000    1.07843
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.42630   13.42610   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.94000   14.00000  -0.06000   -0.42857
復華亞太成長基金                                                 16.93000   16.99000  -0.06000   -0.35315
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
復華東協世紀基金                                                 13.01000   13.11000  -0.10000   -0.76278
復華南非幣長期收益基金A                                          12.80000   12.78000   0.02000    0.15649
復華南非幣長期收益基金B                                           8.05000    8.04000   0.01000    0.12438
復華南非幣短期收益基金A                                          13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.61000   13.52000   0.09000    0.66568
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.34000   13.24000   0.10000    0.75529
復華恒生基金                                                     21.96000   21.98000  -0.02000   -0.09099
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.18000    8.14000   0.04000    0.49140
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.36000   36.70000  -0.34000   -0.92643
復華神盾基金                                                     29.48530   29.19420   0.29110    0.99712
復華高成長基金                                                   75.46000   74.58000   0.88000    1.17994
復華高益策略組合基金                                             13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.38660   14.38640   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.14000   18.97000   0.17000    0.89615
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.47000   50.41000   0.06000    0.11902
復華復華基金                                                     23.67000   23.41000   0.26000    1.11064
復華華人世紀基金                                                 20.49000   20.64000  -0.15000   -0.72674
復華傳家二號基金                                                 32.73260   32.34980   0.38280    1.18331
復華傳家基金                                                     28.28300   28.04440   0.23860    0.85079
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.77000   14.76000   0.01000    0.06775
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.44000   18.37000   0.07000    0.38106
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.70000    5.71000  -0.01000   -0.17513
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.53000   12.55000  -0.02000   -0.15936
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.84000   12.86000  -0.02000   -0.15552
復華新興市場短期收益基金                                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
復華滬深300 A股基金                                              23.67000   23.74000  -0.07000   -0.29486
復華數位經濟基金                                                 69.44000   69.06000   0.38000    0.55025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.04000   12.15000  -0.11000   -0.90535
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.70790    9.69960   0.00830    0.08557
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.54180    9.53410   0.00770    0.08076
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.86060    9.85220   0.00840    0.08526
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.66180    9.65400   0.00780    0.08080
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.65600    9.65090   0.00510    0.05284
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.86570    9.84460   0.02110    0.21433
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.64880    9.64210   0.00670    0.06949
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.85740    9.83470   0.02270    0.23082
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.64760    9.64090   0.00670    0.06950
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.86070    9.83800   0.02270    0.23074
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24450    9.23580   0.00870    0.09420
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.94890    8.96830  -0.01940   -0.21632
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.65990    8.66480  -0.00490   -0.05655
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.40430   11.39360   0.01070    0.09391
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.05330   11.07730  -0.02400   -0.21666
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.82100   10.82710  -0.00610   -0.05634
景順主流基金                                                     19.88000   19.66000   0.22000    1.11902
景順台灣科技基金                                                 35.43000   35.07000   0.36000    1.02652
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                 22.20000   22.08000   0.12000    0.54348
景順全球康健基金                                                 17.97000   17.88000   0.09000    0.50336
景順貨幣市場基金                                                 15.92650   15.92640   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.70000   36.30000   0.40000    1.10193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.99000   15.91000   0.08000    0.50283
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.50000   14.40000   0.10000    0.69444
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.83000   10.78000   0.05000    0.46382
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.64590    8.64390   0.00200    0.02314
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.26520    8.27430  -0.00910   -0.10998
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99980   10.99730   0.00250    0.02273
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.49080   10.50240  -0.01160   -0.11045
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.30000    8.34000  -0.04000   -0.47962
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.57000    8.61000  -0.04000   -0.46458
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.20000   12.22000  -0.02000   -0.16367
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.47650    9.47430   0.00220    0.02322
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.38540    9.36810   0.01730    0.18467
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.68800    9.68590   0.00210    0.02168
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.59730    9.57970   0.01760    0.18372
華南永昌永昌基金                                                 20.20000   20.10000   0.10000    0.49751
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.20910   14.19830   0.01080    0.07607
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.31000   16.29000   0.02000    0.12277
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.33000   12.35000  -0.02000   -0.16194
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.55000   14.57000  -0.02000   -0.13727
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         14.07000   14.06000   0.01000    0.07112
華南永昌物聯網精選基金                                           12.72000   12.68000   0.04000    0.31546
華南永昌策略報酬基金                                             10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19060   16.19040   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.65840   25.59530   0.06310    0.24653
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92780   11.92770   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14670   10.14200   0.00470    0.04634
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.45300   10.47810  -0.02510   -0.23955
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.90450    9.89990   0.00460    0.04647
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.17140   10.19580  -0.02440   -0.23931
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.99210    9.98770   0.00440    0.04405
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.23420   10.25900  -0.02480   -0.24174
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.85050    9.84620   0.00430    0.04367
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.08120   10.10570  -0.02450   -0.24244
華頓中小型基金                                                   29.20000   28.94000   0.26000    0.89841
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.71460   12.77360  -0.05900   -0.46189
華頓台灣基金                                                     36.94000   36.35000   0.59000    1.62311
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51010   11.51000   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.43000   18.50000  -0.07000   -0.37838
華頓全球高收益債券基金A                                          13.27940   13.27030   0.00910    0.06857
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32300    8.31730   0.00570    0.06853
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.05000    6.08000  -0.03000   -0.49342
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.96130    2.97000  -0.00870   -0.29293
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.83540   13.89740  -0.06200   -0.44613
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46210    0.46500  -0.00290   -0.62366
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.83160   11.83390  -0.00230   -0.01944
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.74770   10.74700   0.00070    0.00651
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.98980   11.00860  -0.01880   -0.17078
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.97010    9.98720  -0.01710   -0.17122
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.55330   11.59170  -0.03840   -0.33127
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.56470   10.60220  -0.03750   -0.35370
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.08000   12.15000  -0.07000   -0.57613
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.86000   10.95000  -0.09000   -0.82192
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.00000   12.12000  -0.12000   -0.99010
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.43160    2.42680   0.00480    0.19779
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96810    1.96250   0.00560    0.28535
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.11950   12.13460  -0.01510   -0.12444
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.92160    9.93390  -0.01230   -0.12382
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37880    0.37920  -0.00040   -0.10549
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32010    0.32060  -0.00050   -0.15596
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.55000    3.56000  -0.01000   -0.28090
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.60000   16.66000  -0.06000   -0.36014
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.56000  -0.01000   -1.78571
匯豐太平洋精典基金                                               18.14000   18.35000  -0.21000   -1.14441
匯豐台灣精典基金                                                 24.94000   24.73000   0.21000    0.84917
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.36000   12.33000   0.03000    0.24331
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.29000    8.31000  -0.02000   -0.24067
匯豐安富基金                                                     25.86000   25.72000   0.14000    0.54432
匯豐成功基金                                                     39.47000   39.29000   0.18000    0.45813
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.28000   11.32000  -0.04000   -0.35336
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.34000   11.38000  -0.04000   -0.35149
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.05000   11.09000  -0.04000   -0.36069
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45500    2.44720   0.00780    0.31873
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24210    2.23420   0.00790    0.35359
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.64640   11.64130   0.00510    0.04381
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.07660    8.07130   0.00530    0.06566
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38390    0.38380   0.00010    0.02606
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34510    0.34510   0.00000    0.00000
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.85000    6.96000  -0.11000   -1.58046
匯豐金磚動力基金                                                 14.41000   14.47000  -0.06000   -0.41465
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97490   14.97480   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.24000    5.22000   0.02000    0.38314
匯豐新鑽動力基金                                                 11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.25120    5.30770  -0.05650   -1.06449
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.80240    8.85900  -0.05660   -0.63890
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.73000   53.27000   0.46000    0.86353
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.73000   53.27000   0.46000    0.86353
匯豐龍騰電子基金                                                 39.51000   39.24000   0.27000    0.68807
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.18900   12.19230  -0.00330   -0.02707
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.92000   22.66000   0.26000    1.14740
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.63000   11.76000  -0.13000   -1.10544
新光中國成長基金(美元)                                           12.53000   12.65000  -0.12000   -0.94862
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.14000   12.24000  -0.10000   -0.81699
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.00020   10.01520  -0.01500   -0.14977
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.97180    9.96610   0.00570    0.05719
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.97950    9.96660   0.01290    0.12943
新光台灣富貴基金                                                 23.87000   23.61000   0.26000    1.10123
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.17000   12.11000   0.06000    0.49546
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.51000   11.45000   0.06000    0.52402
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.95390    9.93770   0.01620    0.16302
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.44150    9.42030   0.02120    0.22505
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.62600    9.61050   0.01550    0.16128
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.12100    9.10060   0.02040    0.22416
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.36000   10.28000   0.08000    0.77821
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43190   15.43170   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光亞洲精選基金-美金                                            24.57000   24.72000  -0.15000   -0.60680
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.16000   24.30000  -0.14000   -0.57613
新光兩岸優勢基金                                                 13.68000   13.83000  -0.15000   -1.08460
新光店頭基金                                                     28.34000   28.08000   0.26000    0.92593
新光南非幣保本基金                                               11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
新光特選內需收益ETF基金                                          20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.78000   16.58000   0.20000    1.20627
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.72390    9.71220   0.01170    0.12047
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.99880    9.99380   0.00500    0.05003
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.64920    9.64560   0.00360    0.03732
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.27040    9.25990   0.01050    0.11339
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.54670    9.54200   0.00470    0.04926
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20610    9.20270   0.00340    0.03695
新光澳幣八年期保本基金                                           10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
新光澳幣十年期保本基金                                           10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
新光澳幣保本基金                                                 11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.98010    9.96810   0.01200    0.12038
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.82170    9.80930   0.01240    0.12641
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.72310    9.70850   0.01460    0.15038
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.85490    9.84010   0.01480    0.15040
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.85760    9.84570   0.01190    0.12086
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.72270    9.71110   0.01160    0.11945
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.68770    9.67310   0.01460    0.15093
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82190    9.80720   0.01470    0.14989
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.58000    7.54000   0.04000    0.53050
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.84840    9.84100   0.00740    0.07520
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.52410    9.51690   0.00720    0.07565
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.78520    9.77640   0.00880    0.09001
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51190    9.50330   0.00860    0.09049
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.57050    9.55870   0.01180    0.12345
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.90890    9.89680   0.01210    0.12226
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.71950   13.69740   0.02210    0.16134
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.51730    8.50360   0.01370    0.16111
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.40420   36.19310   0.21110    0.58326
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.47040   37.22800   0.24240    0.65112
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.54620   38.27500   0.27120    0.70856
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.12780   11.12670   0.00110    0.00989
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.36160   10.32170   0.03990    0.38656
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.92850   14.12830  -0.19980   -1.41418
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.21350   11.34940  -0.13590   -1.19742
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.26000   11.38000  -0.12000   -1.05448
群益大印度基金-人民幣                                            13.13440   13.20130  -0.06690   -0.50677
群益大印度基金-美元                                              13.30490   13.34320  -0.03830   -0.28704
群益大印度基金-新臺幣                                            12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.43450   12.35760   0.07690    0.62229
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.91550   12.80740   0.10810    0.84404
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.78000   11.66000   0.12000    1.02916
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.56970   11.49820   0.07150    0.62184
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.96670   10.87500   0.09170    0.84322
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.02000    9.92000   0.10000    1.00806
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.97790    9.91630   0.06160    0.62120
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.49570    9.41620   0.07950    0.84429
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.74000    9.64000   0.10000    1.03734
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.66230    9.60260   0.05970    0.62171
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.50330    9.42370   0.07960    0.84468
群益中小型股基金                                                 53.32000   52.83000   0.49000    0.92750
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.77730    9.81710  -0.03980   -0.40542
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.77700    9.79520  -0.01820   -0.18581
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.90150    8.90380  -0.00230   -0.02583
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.67170    8.70700  -0.03530   -0.40542
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.67110    8.68720  -0.01610   -0.18533
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.89530    7.89730  -0.00200   -0.02533
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.37710   11.37610   0.00100    0.00879
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.16520   11.16360   0.00160    0.01433
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.50670   10.47910   0.02760    0.26338
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.72950    9.85930  -0.12980   -1.31652
群益中國新機會基金N-美元                                          9.62290    9.72980  -0.10690   -1.09869
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.98000   10.08000  -0.10000   -0.99206
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.62880    8.74390  -0.11510   -1.31635
群益中國新機會基金-美元                                          10.28930   10.40370  -0.11440   -1.09961
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.53000    9.62000  -0.09000   -0.93555
群益平衡王基金                                                   19.84890   19.77410   0.07480    0.37827
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.13000    8.08000   0.05000    0.61881
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.91000    5.87000   0.04000    0.68143
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.21440   10.17650   0.03790    0.37243
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.50130   10.43940   0.06190    0.59295
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.66000    9.59000   0.07000    0.72993
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.23610    9.20180   0.03430    0.37275
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.49560    9.43960   0.05600    0.59325
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.74000    8.67000   0.07000    0.80738
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.06730   10.06510   0.00220    0.02186
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88020    9.87860   0.00160    0.01620
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.50960    9.50750   0.00210    0.02209
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.42240    9.42090   0.00150    0.01592
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.12530   10.12300   0.00230    0.02272
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.18980   10.18820   0.00160    0.01570
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.67700    9.67480   0.00220    0.02274
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.08120   10.07960   0.00160    0.01587
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.94980    9.92080   0.02900    0.29232
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.27020    7.24900   0.02120    0.29245
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.07570   10.06570   0.01000    0.09935
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.99360    9.98510   0.00850    0.08513
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.04180   10.02700   0.01480    0.14760
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.07570   10.06560   0.01010    0.10034
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.99360    9.98510   0.00850    0.08513
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.04180   10.02700   0.01480    0.14760
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.07580   10.06570   0.01010    0.10034
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.99360    9.98520   0.00840    0.08412
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.04180   10.02700   0.01480    0.14760
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.07580   10.06570   0.01010    0.10034
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.99360    9.98520   0.00840    0.08412
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.04180   10.02700   0.01480    0.14760
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.73000   10.61000   0.12000    1.13101
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.53670   15.38890   0.14780    0.96043
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.87000   14.71000   0.16000    1.08770
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
群益印度中小基金N-美元                                            9.86250    9.87520  -0.01270   -0.12860
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
群益印度中小基金-人民幣                                          14.76670   14.81830  -0.05160   -0.34822
群益印度中小基金-美元                                            14.10600   14.12410  -0.01810   -0.12815
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.83000   15.83000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                             11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.69000   15.70000  -0.01000   -0.06369
群益安家基金                                                     28.22760   27.79430   0.43330    1.55895
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07090   16.07070   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             22.24000   22.03000   0.21000    0.95325
群益亞太中小基金                                                 13.80000   13.95000  -0.15000   -1.07527
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.32000   17.39000  -0.07000   -0.40253
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.56670    9.54630   0.02040    0.21370
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.40150    7.38570   0.01580    0.21393
群益店頭市場基金                                                117.63000  116.46000   1.17000    1.00464
群益東方盛世基金                                                  9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
群益東協成長基金-人民幣                                          13.43790   13.59850  -0.16060   -1.18101
群益東協成長基金-美元                                            12.70440   12.82790  -0.12350   -0.96275
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.19000   12.29000  -0.10000   -0.81367
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.29590   11.26940   0.02650    0.23515
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.81030   10.78350   0.02680    0.24853
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.16170   10.13010   0.03160    0.31194
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.00380    9.98040   0.02340    0.23446
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.57710    9.55350   0.02360    0.24703
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00040    8.97240   0.02800    0.31207
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.14280   10.11770   0.02510    0.24808
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.78960    9.76660   0.02300    0.23550
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.74730    9.72320   0.02410    0.24786
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.05470   10.02350   0.03120    0.31127
群益長安基金                                                     32.77000   32.26000   0.51000    1.58091
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.21100   15.08310   0.12790    0.84797
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.25000   14.11000   0.14000    0.99220
群益真善美基金                                                   18.45950   18.36540   0.09410    0.51238
群益馬拉松基金A類型                                             137.09000    0.00000 137.09000    0.00000
群益深証中小板基金                                               14.66000   14.88000  -0.22000   -1.47849
群益創新科技基金                                                 37.30000   36.76000   0.54000    1.46899
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.08700   10.23080  -0.14380   -1.40556
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.99900   10.11920  -0.12020   -1.18784
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.10000   10.21000  -0.11000   -1.07738
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.98480   11.14130  -0.15650   -1.40468
群益華夏盛世基金-美元                                            11.02530   11.15780  -0.13250   -1.18751
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.65000   17.83000  -0.18000   -1.00953
群益奧斯卡基金                                                   31.39000   30.99000   0.40000    1.29074
群益新興金鑽基金-美元                                            13.12850   13.25420  -0.12570   -0.94838
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
群益葛萊美基金                                                   26.80000   26.56000   0.24000    0.90361
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.34000   19.15000   0.19000    0.99217
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.31000    8.37000  -0.06000   -0.71685
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.52000   13.35000   0.17000    1.27341
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.84800   11.86720  -0.01920   -0.16179
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.49190   11.50590  -0.01400   -0.12168
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.37210   11.38400  -0.01190   -0.10453
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.76660    8.78100  -0.01440   -0.16399
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.37220    9.38360  -0.01140   -0.12149
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95180    8.96120  -0.00940   -0.10490
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.25000   30.94000   0.31000    1.00194
德信中國精選成長基金                                             12.32000   12.42000  -0.10000   -0.80515
德信台灣主流中小基金                                             21.01000   20.75000   0.26000    1.25301
德信新興股票組合基金                                             11.49000   11.55000  -0.06000   -0.51948
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92360   11.92350   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.70520   10.70180   0.00340    0.03177
德信數位時代基金                                                 28.63000   28.61000   0.02000    0.06991
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65140   11.65130   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.20000   17.06000   0.14000    0.82063
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.55000   19.56000  -0.01000   -0.05112
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.29000   0.01000    0.13717
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.84170    9.78110   0.06060    0.61956
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.95120   13.86530   0.08590    0.61953
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.08200    8.06140   0.02060    0.25554
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.12720   11.10830   0.01890    0.17014
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.32760   11.30890   0.01870    0.16536
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.80750   12.77300   0.03450    0.27010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.61000   18.55000   0.06000    0.32345
摩根中小基金                                                     26.20000   26.07000   0.13000    0.49866
摩根中國A股基金                                                  15.55000   15.65000  -0.10000   -0.63898
摩根中國A股基金(美元)                                            12.58000   12.68000  -0.10000   -0.78864
摩根中國亮點基金                                                 15.09000   15.13000  -0.04000   -0.26438
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.91510   11.92880  -0.01370   -0.11485
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.85540   12.87200  -0.01660   -0.12896
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.27880   10.30120  -0.02240   -0.21745
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.28070   13.29530  -0.01460   -0.10981
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.80600   14.82510  -0.01910   -0.12884
摩根台灣金磚基金                                                 21.72000   21.57000   0.15000    0.69541
摩根台灣增長基金                                                 52.71000   52.36000   0.35000    0.66845
摩根平衡基金                                                     28.22000   28.09000   0.13000    0.46280
摩根全球α基金                                                   19.17000   19.17000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                 15.14880   15.16440  -0.01560   -0.10287
摩根全球發現基金                                                 12.66000   12.58000   0.08000    0.63593
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.76610    9.75030   0.01580    0.16205
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62420   10.60320   0.02100    0.19805
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16330   10.14720   0.01610    0.15866
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.36970   11.35140   0.01830    0.16121
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.98660    9.97070   0.01590    0.15947
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.78320   10.85450  -0.07130   -0.65687
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.65400   13.74420  -0.09020   -0.65628
摩根亞洲基金                                                     58.31000   58.87000  -0.56000   -0.95125
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.56960    8.56810   0.00150    0.01751
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.92210    9.92020   0.00190    0.01915
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.88510    8.88650  -0.00140   -0.01575
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.29690   12.29420   0.00270    0.02196
摩根東方內需機會基金                                             18.46000   18.64000  -0.18000   -0.96567
摩根東方科技基金                                                 37.86000   37.88000  -0.02000   -0.05280
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.99000   10.10000  -0.11000   -1.08911
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.03000   10.15000  -0.12000   -1.18227
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.64000   11.76000  -0.12000   -1.02041
摩根金龍收成基金                                                 24.17000   24.27000  -0.10000   -0.41203
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06900   15.06880   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 15.06000   15.18000  -0.12000   -0.79051
摩根新金磚五國基金                                               11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
摩根新絲路基金                                                   10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
摩根新興35基金                                                   13.68000   13.74000  -0.06000   -0.43668
摩根新興日本基金                                                 25.10000   25.32000  -0.22000   -0.86888
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.45460    7.46230  -0.00770   -0.10319
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.59970    9.60530  -0.00560   -0.05830
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.48370    9.49360  -0.00990   -0.10428
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.58300   10.59400  -0.01100   -0.10383
摩根新興科技基金                                                 62.05000   61.67000   0.38000    0.61618
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.27340    8.27320   0.00020    0.00242
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.42180   10.42150   0.00030    0.00288
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.59730    8.62380  -0.02650   -0.30729
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.38640    9.42350  -0.03710   -0.39370
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.99760    9.03790  -0.04030   -0.44590
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.79540    9.82550  -0.03010   -0.30635
摩根龍揚基金                                                     36.15000   36.31000  -0.16000   -0.44065
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31690    9.31490   0.00200    0.02147
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.19780   11.19540   0.00240    0.02144
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.98000   28.66000   0.32000    1.11654
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.71760   11.71630   0.00130    0.01110
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.07440   11.07510  -0.00070   -0.00632
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.91010    9.90470   0.00540    0.05452
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.35820   10.35700   0.00120    0.01159
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.82500    9.82560  -0.00060   -0.00611
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.78620    8.78140   0.00480    0.05466
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.69430   10.68370   0.01060    0.09922
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.44330   10.41620   0.02710    0.26017
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.96990    9.95270   0.01720    0.17282
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.82790    9.79520   0.03270    0.33384
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.79680    9.77990   0.01690    0.17280
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.65710    9.62500   0.03210    0.33351
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.54490   11.55790  -0.01300   -0.11248
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.34570   11.36000  -0.01430   -0.12588
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.23030   10.23050  -0.00020   -0.00195
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.03340   11.04580  -0.01240   -0.11226
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.82620   10.83980  -0.01360   -0.12546
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.76470    9.76490  -0.00020   -0.00205
聯邦金鑽平衡基金                                                 27.09010   26.74160   0.34850    1.30321
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.98220    9.99510  -0.01290   -0.12906
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.00690   10.00380   0.00310    0.03099
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.98220    9.99510  -0.01290   -0.12906
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.00690   10.00380   0.00310    0.03099
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15270   13.15250   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 14.69000   14.52000   0.17000    1.17080
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.82360   15.80990   0.01370    0.08665
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.83490   12.89600  -0.06110   -0.47379
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.73650   12.77040  -0.03390   -0.26546
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.25750   12.29020  -0.03270   -0.26607
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75320   11.74700   0.00620    0.05278
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.95830   10.94650   0.01180    0.10780
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.62010   10.61440   0.00570    0.05370
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62880    8.61950   0.00930    0.10789
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.98000   37.82000   0.16000    0.42306
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.49000   15.47000   0.02000    0.12928
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.39000   13.37000   0.02000    0.14959
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.75000   11.76000  -0.01000   -0.08503
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.38000   12.28000   0.10000    0.81433
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.97000   15.90000   0.07000    0.44025
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.89000   15.83000   0.06000    0.37903
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.50000   10.42000   0.08000    0.76775
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.68000   20.67000   0.01000    0.04838
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.83000   18.82000   0.01000    0.05313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.81000   12.79000   0.02000    0.15637
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.82000   15.80000   0.02000    0.12658
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.54000   16.52000   0.02000    0.12107
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.59000   15.58000   0.01000    0.06418
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.79000   15.78000   0.01000    0.06337
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.27000   14.26000   0.01000    0.07013
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.95000   14.95000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.32000   18.30000   0.02000    0.10929
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.18000   0.01000    0.05821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.28000   14.26000   0.02000    0.14025
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.37000   13.35000   0.02000    0.14981
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.31000   13.30000   0.01000    0.07519
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.69000   14.67000   0.02000    0.13633
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.66000   14.63000   0.03000    0.20506
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
聯博貨幣市場基金                                                 14.98830   14.98820   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.32590   10.32090   0.00500    0.04845
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.82770   13.82570   0.00200    0.01447
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.55600    7.55240   0.00360    0.04767
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 25.03000   24.71000   0.32000    1.29502
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.35000   13.46000  -0.11000   -0.81724
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.61000   14.69000  -0.08000   -0.54459
瀚亞巴西基金                                                      4.33000    4.35000  -0.02000   -0.45977
瀚亞外銷基金                                                     46.66000   46.11000   0.55000    1.19280
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.51530   10.49700   0.01830    0.17434
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29890   10.28740   0.01150    0.11179
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.15020   12.13440   0.01580    0.13021
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.08690   10.09090  -0.00400   -0.03964
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.55240    7.53920   0.01320    0.17508
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07280    8.06380   0.00900    0.11161
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11410    8.10360   0.01050    0.12957
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.20530    7.20810  -0.00280   -0.03885
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.90420    8.89260   0.01160    0.13045
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.28870    9.27250   0.01620    0.17471
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43630    9.42580   0.01050    0.11140
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.28120    9.26920   0.01200    0.12946
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.43000   13.49000  -0.06000   -0.44477
瀚亞印度基金-美元                                                13.63000   13.67000  -0.04000   -0.29261
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.36000   29.42000  -0.06000   -0.20394
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.38000   12.42000  -0.04000   -0.32206
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.65000   11.78000  -0.13000   -1.10357
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.21000   11.32000  -0.11000   -0.97173
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.40000   15.52000  -0.12000   -0.77320
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.40000    9.50000  -0.10000   -1.05263
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.74000    9.84000  -0.10000   -1.01626
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.48000    9.55000  -0.07000   -0.73298
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.51000   11.61000  -0.10000   -0.86133
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.70950   11.76960  -0.06010   -0.51064
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.19940   13.44010  -0.24070   -1.79091
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.15680   11.21050  -0.05370   -0.47902
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.72940   10.77000  -0.04060   -0.37697
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.73530   11.77680  -0.04150   -0.35239
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.16760    9.21470  -0.04710   -0.51114
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.89000   10.07220  -0.18220   -1.80894
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.37320    9.41840  -0.04520   -0.47991
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.00490    9.03890  -0.03400   -0.37615
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.29170    9.32460  -0.03290   -0.35283
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.39510   14.38870   0.00640    0.04448
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.63340   10.63900  -0.00560   -0.05264
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.88040   10.88560  -0.00520   -0.04777
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.64550   12.64000   0.00550    0.04351
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.73000   21.38000   0.35000    1.63704
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55090   13.55070   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.70000   26.46000   0.24000    0.90703
瀚亞高科技基金                                                   65.11000   64.60000   0.51000    0.78947
瀚亞理財通基金                                                   27.39000   27.13000   0.26000    0.95835
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     25.08000   24.87000   0.21000    0.84439
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.80420   12.79300   0.01120    0.08755
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.13970    9.13170   0.00800    0.08761
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.35060   10.38840  -0.03780   -0.36387
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.33270   10.52980  -0.19710   -1.87183
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.64400   10.68060  -0.03660   -0.34268
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.76640    9.78450  -0.01810   -0.18499
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.88710    9.90180  -0.01470   -0.14846
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.34960    8.38010  -0.03050   -0.36396
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.02490    8.17810  -0.15320   -1.87330
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.20720    9.23880  -0.03160   -0.34204
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.33320    8.34870  -0.01550   -0.18566
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.91670    7.92750  -0.01080   -0.13623
瀚亞電通網基金                                                   16.82000   16.73000   0.09000    0.53796
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.55130   13.54740   0.00390    0.02879
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.06380   10.06920  -0.00540   -0.05363
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.00780   10.01070  -0.00290   -0.02897
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.44350   11.44020   0.00330    0.02885
瀚亞歐洲基金                                                     12.01000   11.83000   0.18000    1.52156
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞