[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/15 107/06/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.45290 10.45060 0.00230 0.02201 大華銀多元特別收益平衡基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.95810 9.95070 0.00740 0.07437 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.95810 9.95070 0.00740 0.07437 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.95230 9.94940 0.00290 0.02915 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.95230 9.94940 0.00290 0.02915 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.26960 9.25900 0.01060 0.11448 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.51060 9.49600 0.01460 0.15375 中國信託台灣活力基金 17.28000 17.14000 0.14000 0.81680 中國信託台灣優勢基金 19.79000 19.65000 0.14000 0.71247 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.74990 9.73810 0.01180 0.12117 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20010 9.22740 -0.02730 -0.29586 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20840 10.20060 0.00780 0.07647 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.62940 9.66280 -0.03340 -0.34566 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44400 10.43440 0.00960 0.09200 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.14190 9.15640 -0.01450 -0.15836 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.28310 11.30380 -0.02070 -0.18312 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.21410 10.26280 -0.04870 -0.47453 中國信託智能運動基金-台幣 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97670 10.97650 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.33230 9.32170 0.01060 0.11371 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.06090 9.08850 -0.02760 -0.30368 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.51650 9.50650 0.01000 0.10519 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.23460 9.26340 -0.02880 -0.31090 中國信託精穩基金 19.37270 19.35650 0.01620 0.08369 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 71.10000 70.96000 0.14000 0.19729 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.77150 37.54620 0.22530 0.60006 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.33420 11.33320 0.00100 0.00882 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86720 10.89740 -0.03020 -0.27713 元大上證50基金 31.25000 31.21000 0.04000 0.12816 元大大中華TMT基金-人民幣 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551 元大大中華TMT基金-新台幣 11.98000 12.07000 -0.09000 -0.74565 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303 元大大中華價值指數基金-美元 13.46500 13.60000 -0.13500 -0.99265 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.64600 17.79400 -0.14800 -0.83174 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.36700 11.43900 -0.07200 -0.62943 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.37700 11.48300 -0.10600 -0.92310 元大中國平衡基金-人民幣 3.19000 3.20000 -0.01000 -0.31250 元大中國平衡基金-新台幣 14.85000 14.94000 -0.09000 -0.60241 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.29840 47.13700 0.16140 0.34241 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.37010 10.36640 0.00370 0.03569 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63080 9.62730 0.00350 0.03635 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92840 9.95330 -0.02490 -0.25017 元大巴西指數基金 5.06800 5.21900 -0.15100 -2.89327 元大巴菲特基金 31.44000 31.21000 0.23000 0.73694 元大日經225基金 28.76000 28.65000 0.11000 0.38394 元大台商收成基金 24.80000 24.64000 0.16000 0.64935 元大台灣50單日反向1倍基金 12.44000 12.52000 -0.08000 -0.63898 元大台灣50單日正向2倍基金 37.49000 37.01000 0.48000 1.29695 元大台灣中型100基金 34.45000 34.24000 0.21000 0.61332 元大台灣加權股價指數基金 25.34900 25.18200 0.16700 0.66317 元大台灣卓越50基金 82.55000 81.79000 0.76000 0.92921 元大台灣金融基金 17.68000 17.55000 0.13000 0.74074 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.10000 31.09000 0.01000 0.03216 元大台灣高股息基金 26.30000 26.34000 -0.04000 -0.15186 元大台灣電子科技基金 36.77000 36.44000 0.33000 0.90560 元大全球ETF成長組合基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 元大全球ETF穩健組合基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.85000 12.78000 0.07000 0.54773 元大全球不動產證券化基金-美元 12.92500 12.91500 0.01000 0.07743 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.16000 7.19000 -0.03000 -0.41725 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.68000 0.02000 0.29940 元大全球股票入息基金-美元配息 9.96600 10.01200 -0.04600 -0.45945 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 元大全球新興市場精選組合基金 13.91000 13.98000 -0.07000 -0.50072 元大全球農業商機基金 16.97000 16.97000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 元大印度指數基金 9.67800 9.75300 -0.07500 -0.76899 元大印度基金 12.66000 12.75000 -0.09000 -0.70588 元大多多基金 23.17000 22.97000 0.20000 0.87070 元大多福基金 61.60000 61.25000 0.35000 0.57143 元大亞太成長基金 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57030 8.58550 -0.01520 -0.17704 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.09730 7.10990 -0.01260 -0.17722 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.74800 9.86000 -0.11200 -1.13590 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.67000 9.76000 -0.09000 -0.92213 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.00900 9.99100 0.01800 0.18016 元大卓越基金 53.93000 53.45000 0.48000 0.89804 元大店頭基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 元大泛歐成長基金 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22510 10.22460 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.30520 9.28410 0.02110 0.22727 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.74300 30.71330 0.02970 0.09670 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.93330 36.67480 0.25850 0.70484 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.18220 19.29940 -0.11720 -0.60727 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.97680 18.74110 0.23570 1.25766 元大美國政府7至10年期債券基金 37.45180 37.33110 0.12070 0.32332 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.54970 20.59090 -0.04120 -0.20009 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.79170 17.71530 0.07640 0.43127 元大高科技基金 22.28000 22.07000 0.21000 0.95152 元大得利貨幣市場基金 16.23940 16.23920 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97210 11.97200 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 元大華夏中小基金 8.46000 8.54000 -0.08000 -0.93677 元大新中國基金-人民幣 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 元大新中國基金-美元 10.83200 10.91300 -0.08100 -0.74223 元大新中國基金-新台幣 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 元大新主流基金 32.57000 32.25000 0.32000 0.99225 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77510 9.77160 0.00350 0.03582 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43790 9.43450 0.00340 0.03604 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.63910 9.62010 0.01900 0.19750 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.30910 9.29080 0.01830 0.19697 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52600 9.52310 0.00290 0.03045 元大新興亞洲基金 12.09000 12.20000 -0.11000 -0.90164 元大萬泰貨幣市場基金 15.08900 15.08890 0.00010 0.00066 元大經貿基金 44.40000 43.80000 0.60000 1.36986 元大實質多重資產基金-人民幣 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 元大實質多重資產基金-美元 9.61800 9.59100 0.02700 0.28151 元大實質多重資產基金-新台幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 元大滬深300單日反向1倍基金 14.51000 14.49000 0.02000 0.13803 元大滬深300單日正向2倍基金 16.11000 16.10000 0.01000 0.06211 元大摩臺基金 38.52000 38.19000 0.33000 0.86410 元大標普500基金 25.05000 24.97000 0.08000 0.32038 元大標普500單日反向1倍基金 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075 元大標普500單日正向2倍基金 33.08000 32.85000 0.23000 0.70015 元大標智滬深300基金 18.39000 18.50000 -0.11000 -0.59459 元大歐洲50基金 25.34000 24.97000 0.37000 1.48178 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.49670 9.59810 -0.10140 -1.05646 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15600 10.15560 0.00040 0.00394 元大績效基金 67.14000 66.54000 0.60000 0.90171 元大韓國KOSPI200基金 23.27000 23.68000 -0.41000 -1.73142 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.62000 16.41000 0.21000 1.27971 日盛上選基金 37.19000 36.84000 0.35000 0.95005 日盛小而美基金 20.38000 20.12000 0.26000 1.29225 日盛中國內需動力基金 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.54310 11.54420 -0.00110 -0.00953 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75960 9.80560 -0.04600 -0.46912 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.82890 11.82430 0.00460 0.03890 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.99520 10.03740 -0.04220 -0.42043 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65980 10.65080 0.00900 0.08450 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.99160 9.02540 -0.03380 -0.37450 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.19000 12.30000 -0.11000 -0.89431 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.50000 12.58000 -0.08000 -0.63593 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 日盛日盛基金 15.66000 15.49000 0.17000 1.09748 日盛目標收益組合基金(美元) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 日盛全球抗暖化基金 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06750 10.05320 0.01430 0.14224 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53070 9.56120 -0.03050 -0.31900 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.82900 9.81170 0.01730 0.17632 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30720 9.33370 -0.02650 -0.28392 日盛全球新興債券基金A 10.60480 10.58900 0.01580 0.14921 日盛全球新興債券基金B 8.29240 8.31610 -0.02370 -0.28499 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38830 2.39080 -0.00250 -0.10457 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67460 1.68530 -0.01070 -0.63490 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37200 0.37210 -0.00010 -0.02687 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26170 0.26320 -0.00150 -0.56991 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.26800 12.26720 0.00080 0.00652 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.48840 8.53260 -0.04420 -0.51801 日盛亞洲機會基金 7.79000 7.83000 -0.04000 -0.51086 日盛首選基金 19.19000 18.86000 0.33000 1.74973 日盛高科技基金 20.09000 19.86000 0.23000 1.15811 日盛貨幣市場基金 14.75670 14.75650 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 45.55000 45.09000 0.46000 1.02018 日盛精選五虎基金 40.43000 40.06000 0.37000 0.92361 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47300 13.47290 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 37.50000 37.05000 0.45000 1.21457 台新MSCI中國基金 23.01000 23.06000 -0.05000 -0.21683 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.21000 17.90000 0.31000 1.73184 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.51000 22.21000 -0.70000 -3.15173 台新大眾貨幣市場基金 14.14940 14.14920 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.90880 9.88170 0.02710 0.27424 台新中美貨幣市場基金-美元 10.78280 10.80130 -0.01850 -0.17128 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.03920 10.04040 -0.00120 -0.01195 台新中國通基金 50.81000 50.58000 0.23000 0.45473 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57050 0.57480 -0.00430 -0.74809 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.06300 17.16400 -0.10100 -0.58844 台新中國精選中小基金-美元 0.41910 0.42380 -0.00470 -1.10901 台新中國精選中小基金-新台幣 12.55000 12.67000 -0.12000 -0.94712 台新主流基金 25.91000 25.74000 0.17000 0.66045 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.16000 18.95000 0.21000 1.10818 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64350 0.63780 0.00570 0.89370 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.47000 14.31000 0.16000 1.11810 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48530 0.48100 0.00430 0.89397 台新台灣中小基金 39.86000 39.66000 0.20000 0.50429 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.41490 9.45180 -0.03690 -0.39040 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.37970 9.42250 -0.04280 -0.45423 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.40370 10.45110 -0.04740 -0.45354 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.67000 10.70520 -0.03520 -0.32881 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.40060 11.43820 -0.03760 -0.32872 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 台新印度基金 15.59000 15.67000 -0.08000 -0.51053 台新亞美短期債券基金 10.93160 10.91590 0.01570 0.14383 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.60710 8.59970 0.00740 0.08605 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29370 0.29390 -0.00020 -0.06805 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.78230 11.77220 0.01010 0.08580 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39620 0.39650 -0.00030 -0.07566 台新真吉利貨幣市場基金 11.08210 11.08200 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.95620 29.97500 -0.01880 -0.06272 台新智慧生活基金-美元 10.69000 10.64960 0.04040 0.37936 台新智慧生活基金-新台幣 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.84990 8.84980 0.00010 0.00113 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.78140 8.76720 0.01420 0.16197 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.37240 9.37230 0.00010 0.00107 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30770 9.29270 0.01500 0.16142 台新新興市場債券基金(A類型) 10.34520 10.31220 0.03300 0.32001 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34060 0.34010 0.00050 0.14702 台新新興市場債券基金(B類型) 7.82140 7.79650 0.02490 0.31937 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27070 0.27030 0.00040 0.14798 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.28000 6.34000 -0.06000 -0.94637 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.00000 19.94000 0.06000 0.30090 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.80300 10.86000 -0.05700 -0.52486 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 25.95000 25.45000 0.50000 1.96464 未來資產全球大消費基金 15.75000 15.64000 0.11000 0.70332 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74300 11.74810 -0.00510 -0.04341 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55530 9.55940 -0.00410 -0.04289 未來資產亞洲新富基金 22.69000 22.73000 -0.04000 -0.17598 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55590 12.55580 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 16.03000 15.73000 0.30000 1.90718 未來資產新興市場債券基金A 8.62200 8.59740 0.02460 0.28613 未來資產新興市場債券基金B 6.62110 6.60230 0.01880 0.28475 未來資產閣來寶全球組合基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.03500 11.03410 0.00090 0.00816 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.27450 10.23040 0.04410 0.43107 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43910 9.44180 -0.00270 -0.02860 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.61810 10.62070 -0.00260 -0.02448 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.50660 8.48020 0.02640 0.31131 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62820 9.59870 0.02950 0.30733 永豐中小基金 59.88000 58.73000 1.15000 1.95811 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77610 1.77820 -0.00210 -0.11810 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31510 2.31790 -0.00280 -0.12080 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.44930 8.42410 0.02520 0.29914 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.68490 10.65300 0.03190 0.29945 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.05000 5.11000 -0.06000 -1.17417 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.66000 23.86000 -0.20000 -0.83822 永豐主流品牌基金 18.59000 18.28000 0.31000 1.69584 永豐永豐基金 38.05000 37.45000 0.60000 1.60214 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.05660 10.04250 0.01410 0.14040 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.05650 10.04250 0.01400 0.13941 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.03390 10.01680 0.01710 0.17071 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.03390 10.01680 0.01710 0.17071 永豐亞洲民生消費基金 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 12.73140 12.73230 -0.00090 -0.00707 永豐高科技基金 29.41000 28.85000 0.56000 1.94107 永豐貨幣市場基金 13.87090 13.87070 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01130 2.01840 -0.00710 -0.35176 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.36660 2.37500 -0.00840 -0.35368 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76570 7.76040 0.00530 0.06830 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.29140 10.28430 0.00710 0.06904 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.18880 7.18670 0.00210 0.02922 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92700 10.92380 0.00320 0.02929 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.13000 19.14000 -0.01000 -0.05225 永豐臺灣加權ETF基金 55.31000 54.96000 0.35000 0.63683 永豐領航科技基金 46.81000 46.34000 0.47000 1.01424 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.31000 0.24000 2.32784 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.41000 10.26000 0.15000 1.46199 永豐趨勢平衡基金 53.02000 52.53000 0.49000 0.93280 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.49490 11.49380 0.00110 0.00957 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.55970 9.55580 0.00390 0.04081 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.68360 9.67970 0.00390 0.04029 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52500 9.52070 0.00430 0.04516 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.60930 9.60500 0.00430 0.04477 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.57450 9.56980 0.00470 0.04911 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.82920 9.82420 0.00500 0.05089 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.50910 9.50400 0.00510 0.05366 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.67670 9.67150 0.00520 0.05377 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.83000 11.91000 -0.08000 -0.67170 兆豐國際中小基金 17.36000 17.22000 0.14000 0.81301 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.38000 15.49000 -0.11000 -0.71014 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.26000 21.42000 -0.16000 -0.74697 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.46000 21.65000 -0.19000 -0.87760 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.93000 12.83000 0.10000 0.77942 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.93000 12.83000 0.10000 0.77942 兆豐國際生命科學基金 15.73000 15.65000 0.08000 0.51118 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34260 10.31350 0.02910 0.28215 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73400 10.71370 0.02030 0.18948 兆豐國際全球高股息基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 兆豐國際全球基金 33.10000 32.94000 0.16000 0.48573 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.23230 10.23170 0.00060 0.00586 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.73780 9.71660 0.02120 0.21818 兆豐國際國民基金 23.19000 23.16000 0.03000 0.12953 兆豐國際第一基金 14.29000 14.15000 0.14000 0.98940 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.79840 9.77950 0.01890 0.19326 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.84970 7.83450 0.01520 0.19401 兆豐國際萬全基金 21.88000 21.71000 0.17000 0.78305 兆豐國際電子基金 27.75000 27.58000 0.17000 0.61639 兆豐國際綠鑽基金 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.23000 22.06000 0.17000 0.77063 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.72000 16.82000 -0.10000 -0.59453 兆豐國際豐台灣基金 32.92000 32.93000 -0.01000 -0.03037 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49160 12.49150 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.62000 11.66000 -0.04000 -0.34305 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04890 11.03500 0.01390 0.12596 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.94690 11.93050 0.01640 0.13746 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.71630 10.70490 0.01140 0.10649 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.49380 11.48100 0.01280 0.11149 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15430 8.14400 0.01030 0.12647 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55660 9.54410 0.01250 0.13097 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07460 9.06490 0.00970 0.10701 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.05060 9.04110 0.00950 0.10508 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.36980 9.35980 0.01000 0.10684 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 合庫貨幣市場基金 10.12090 10.12080 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.51300 9.52030 -0.00730 -0.07668 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.78220 9.78670 -0.00450 -0.04598 合庫新興多重收益基金A類型 10.01530 10.01650 -0.00120 -0.01198 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.54160 11.54250 -0.00090 -0.00780 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.43820 13.43430 0.00390 0.02903 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.95790 8.96510 -0.00720 -0.08031 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.59020 9.59470 -0.00450 -0.04690 合庫新興多重收益基金B類型 7.94100 7.94200 -0.00100 -0.01259 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.94210 8.94330 -0.00120 -0.01342 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.17900 10.17630 0.00270 0.02653 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92950 10.92890 0.00060 0.00549 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.61030 10.59070 0.01960 0.18507 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14910 10.10990 0.03920 0.38774 安聯中國東協基金 16.16000 16.24000 -0.08000 -0.49261 安聯中國策略基金 16.05000 16.14000 -0.09000 -0.55762 安聯中華新思路基金-人民幣 15.11000 15.29000 -0.18000 -1.17724 安聯中華新思路基金-美元 15.14000 15.28000 -0.14000 -0.91623 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.79000 13.90000 -0.11000 -0.79137 安聯台灣大壩基金 29.26000 28.87000 0.39000 1.35088 安聯台灣科技基金 49.56000 49.08000 0.48000 0.97800 安聯台灣貨幣市場基金 12.48050 12.48040 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.65000 32.21000 0.44000 1.36604 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05640 10.05360 0.00280 0.02785 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.96670 14.96390 0.00280 0.01871 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63300 9.63120 0.00180 0.01869 安聯四季成長組合基金-美元 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06510 12.05980 0.00530 0.04395 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07310 10.06920 0.00390 0.03873 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18820 12.18470 0.00350 0.02872 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52740 9.52480 0.00260 0.02730 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37440 9.37070 0.00370 0.03948 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06930 9.06670 0.00260 0.02868 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84740 11.85930 -0.01190 -0.10034 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88230 10.88950 -0.00720 -0.06612 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55260 10.55920 -0.00660 -0.06250 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95300 8.95860 -0.00560 -0.06251 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.75210 8.75810 -0.00600 -0.06851 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.46120 8.46650 -0.00530 -0.06260 安聯全球人口趨勢基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.10000 34.84000 0.26000 0.74627 安聯全球油礦金趨勢基金 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 安聯全球計量平衡基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01250 12.01370 -0.00120 -0.00999 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45200 10.45310 -0.00110 -0.01052 安聯全球新興市場基金 18.24000 18.40000 -0.16000 -0.86957 安聯全球農金趨勢基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 安聯亞洲動態策略基金 24.93000 25.12000 -0.19000 -0.75637 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00250 10.00260 -0.00010 -0.00100 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80640 9.80650 -0.00010 -0.00102 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.08180 83.03450 0.04730 0.05696 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.60140 12.59150 0.00990 0.07862 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.65530 65.61520 0.04010 0.06111 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.87630 9.86850 0.00780 0.07904 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53090 2.52990 0.00100 0.03953 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65120 10.63820 0.01300 0.12220 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.11120 2.11190 -0.00070 -0.03315 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90100 8.88970 0.01130 0.12711 宏利台灣動力基金 34.41000 34.05000 0.36000 1.05727 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.46250 10.49590 -0.03340 -0.31822 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.96480 9.98020 -0.01540 -0.15431 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.30430 8.33080 -0.02650 -0.31810 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.10700 8.12290 -0.01590 -0.19574 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 宏利全球債券組合基金 12.92440 12.91730 0.00710 0.05497 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77720 2.77570 0.00150 0.05404 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68800 11.68120 0.00680 0.05821 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70630 8.70120 0.00510 0.05861 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28080 2.28300 -0.00220 -0.09636 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.69720 10.67490 0.02230 0.20890 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.27410 4.29490 -0.02080 -0.48430 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69290 0.69630 -0.00340 -0.48830 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.84000 19.92000 -0.08000 -0.40161 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70810 11.69350 0.01460 0.12486 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.43430 10.42330 0.01100 0.10553 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.07900 10.06530 0.01370 0.13611 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.07930 9.06450 0.01480 0.16327 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.60500 8.59580 0.00920 0.10703 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44420 8.42940 0.01480 0.17558 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.59440 8.58880 0.00560 0.06520 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71760 2.71700 0.00060 0.02208 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39680 0.39680 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.96900 11.96290 0.00610 0.05099 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90690 0.90740 -0.00050 -0.05510 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35850 7.35580 0.00270 0.03671 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05050 2.04960 0.00090 0.04391 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29450 0.29450 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03100 9.02610 0.00490 0.05429 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33140 0.33140 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.63290 13.63280 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.96000 2.98000 -0.02000 -0.67114 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.17000 13.24000 -0.07000 -0.52870 宏利臺灣股息收益基金 29.97000 29.84000 0.13000 0.43566 宏利澳幣保本基金 11.98050 11.97680 0.00370 0.03089 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.22000 11.31000 -0.09000 -0.79576 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.74690 9.70210 0.04480 0.46176 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68460 9.68310 0.00150 0.01549 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.83480 8.81930 0.01550 0.17575 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.39870 10.38050 0.01820 0.17533 貝萊德亞美利加收益基金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 貝萊德新台幣基金 12.92730 12.92720 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.77000 26.45000 0.32000 1.20983 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19860 11.19830 0.00030 0.00268 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19410 10.20070 -0.00660 -0.06470 保德信大中華基金 31.67000 31.87000 -0.20000 -0.62755 保德信中小型股基金 51.51000 50.79000 0.72000 1.41760 保德信中國中小基金-人民幣 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 保德信中國中小基金-美元 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985 保德信中國中小基金-新臺幣 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.77370 9.78440 -0.01070 -0.10936 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77010 9.77860 -0.00850 -0.08692 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.87850 9.88900 -0.01050 -0.10618 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.58330 10.59460 -0.01130 -0.10666 保德信中國品牌基金-人民幣 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 保德信中國品牌基金-美元 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103 保德信台商全方位基金 39.70000 39.20000 0.50000 1.27551 保德信全球中小基金 30.58000 30.55000 0.03000 0.09820 保德信全球消費商機基金 18.11000 18.00000 0.11000 0.61111 保德信全球基礎建設基金 12.05000 11.99000 0.06000 0.50042 保德信全球資源基金 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 保德信全球醫療生化基金-美元 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.76000 31.63000 0.13000 0.41100 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.87690 9.88780 -0.01090 -0.11024 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58880 10.60020 -0.01140 -0.10755 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.09860 9.09380 0.00480 0.05278 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74390 9.73870 0.00520 0.05340 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25220 8.24750 0.00470 0.05699 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74010 10.73400 0.00610 0.05683 保德信亞太基金 22.45000 22.61000 -0.16000 -0.70765 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50170 8.49480 0.00690 0.08123 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.12600 11.11700 0.00900 0.08096 保德信店頭市場基金 37.12000 36.71000 0.41000 1.11686 保德信拉丁美洲基金 6.35000 6.37000 -0.02000 -0.31397 保德信金平衡基金 29.94000 29.83000 0.11000 0.36876 保德信金滿意基金 43.88000 43.49000 0.39000 0.89676 保德信科技島基金 27.67000 27.38000 0.29000 1.05917 保德信高成長基金 98.14000 97.09000 1.05000 1.08147 保德信第一基金 28.47000 28.24000 0.23000 0.81445 保德信貨幣市場基金 15.75440 15.75420 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.67080 10.67980 -0.00900 -0.08427 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.53260 10.52530 0.00730 0.06936 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90350 10.92080 -0.01730 -0.15841 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.07630 10.07630 0.00000 0.00000 保德信新世紀基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.03480 8.03090 0.00390 0.04856 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67690 10.67170 0.00520 0.04873 保德信新興趨勢組合基金 11.44000 11.50000 -0.06000 -0.52174 保德信瑞騰基金 15.53580 15.53570 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.78420 9.78490 -0.00070 -0.00715 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.93600 9.93620 -0.00020 -0.00201 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68670 9.68650 0.00020 0.00206 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75130 9.75060 0.00070 0.00718 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79390 9.78420 0.00970 0.09914 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79400 9.78430 0.00970 0.09914 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75680 9.75260 0.00420 0.04307 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75830 9.75400 0.00430 0.04408 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.84640 9.83030 0.01610 0.16378 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98280 10.00050 -0.01770 -0.17699 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98230 9.99990 -0.01760 -0.17600 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.99230 10.00200 -0.00970 -0.09698 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.99230 10.00200 -0.00970 -0.09698 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.58830 9.57530 0.01300 0.13577 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.51710 9.50960 0.00750 0.07887 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94960 1.94850 0.00110 0.05645 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62740 2.62610 0.00130 0.04950 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30590 0.30550 0.00040 0.13093 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44790 0.44730 0.00060 0.13414 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.66120 8.64530 0.01590 0.18391 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85610 11.83090 0.02520 0.21300 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.54160 9.53230 0.00930 0.09756 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58290 11.57180 0.01110 0.09592 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.01940 9.00520 0.01420 0.15769 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.97450 10.95720 0.01730 0.15789 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09620 10.08450 0.01170 0.11602 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94130 9.92710 0.01420 0.14304 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11940 10.11810 0.00130 0.01285 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59920 10.59800 0.00120 0.01132 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99620 9.99470 0.00150 0.01501 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83400 9.83270 0.00130 0.01322 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06120 10.06000 0.00120 0.01193 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.76170 9.75960 0.00210 0.02152 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89430 9.88920 0.00510 0.05157 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.22880 10.26030 -0.03150 -0.30701 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.29030 6.29060 -0.00030 -0.00477 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.66900 10.66950 -0.00050 -0.00469 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64240 11.64240 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 21.16000 20.99000 0.17000 0.80991 施羅德樂活中小基金-I類型 4811.470004773.69000 37.78000 0.79142 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.75760 10.75740 0.00020 0.00186 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.00710 12.02050 -0.01340 -0.11148 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.23460 11.24770 -0.01310 -0.11647 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.62330 9.62320 0.00010 0.00104 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.25560 10.26710 -0.01150 -0.11201 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.05290 10.06460 -0.01170 -0.11625 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.02590 11.02580 0.00010 0.00091 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.80830 11.82150 -0.01320 -0.11166 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.75600 11.76960 -0.01360 -0.11555 柏瑞五國金勢力建設基金 6.52000 6.54000 -0.02000 -0.30581 柏瑞巨人基金 13.14000 13.03000 0.11000 0.84421 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64500 13.64490 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.22000 16.26000 -0.04000 -0.24600 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.32630 13.30440 0.02190 0.16461 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83230 11.81860 0.01370 0.11592 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.45730 12.44550 0.01180 0.09481 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.94590 8.93110 0.01480 0.16571 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78680 6.77560 0.01120 0.16530 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.88380 8.87350 0.01030 0.11608 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52450 8.51480 0.00970 0.11392 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.88160 10.87130 0.01030 0.09474 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41380 8.40580 0.00800 0.09517 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00770 11.99380 0.01390 0.11589 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54480 11.52580 0.01900 0.16485 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.65580 11.64240 0.01340 0.11510 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34000 11.32920 0.01080 0.09533 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99340 8.97860 0.01480 0.16484 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.92560 9.91410 0.01150 0.11600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.74420 9.73300 0.01120 0.11507 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.67870 9.66950 0.00920 0.09514 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.51720 9.50820 0.00900 0.09466 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.13340 10.11800 0.01540 0.15220 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.07860 10.06880 0.00980 0.09733 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99510 9.98670 0.00840 0.08411 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08130 10.07300 0.00830 0.08240 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98990 9.97460 0.01530 0.15339 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.89650 9.88690 0.00960 0.09710 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.85220 9.84400 0.00820 0.08330 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.93880 9.93060 0.00820 0.08257 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.11400 10.09850 0.01550 0.15349 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.07860 10.06890 0.00970 0.09634 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99500 9.98670 0.00830 0.08311 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08130 10.07300 0.00830 0.08240 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.99000 9.97470 0.01530 0.15339 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.89660 9.88700 0.00960 0.09710 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.85230 9.84400 0.00830 0.08432 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.93880 9.93060 0.00820 0.08257 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.55710 10.54490 0.01220 0.11570 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79750 11.78760 0.00990 0.08399 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.24400 11.23640 0.00760 0.06764 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.06200 9.05150 0.01050 0.11600 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83770 9.82940 0.00830 0.08444 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.70450 9.69800 0.00650 0.06702 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.27300 10.26120 0.01180 0.11500 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98480 10.97550 0.00930 0.08473 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86290 10.85560 0.00730 0.06725 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.06220 9.05170 0.01050 0.11600 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83800 9.82970 0.00830 0.08444 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.70490 9.69840 0.00650 0.06702 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.56000 14.64000 -0.08000 -0.54645 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 14.12000 14.19000 -0.07000 -0.49331 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.95000 14.01000 -0.06000 -0.42827 柏瑞拉丁美洲基金 8.51000 8.69000 -0.18000 -2.07135 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30010 11.27220 0.02790 0.24751 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.44720 7.42880 0.01840 0.24768 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.24850 11.23990 0.00860 0.07651 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.96040 10.95410 0.00630 0.05751 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13340 10.12930 0.00410 0.04048 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31770 8.31140 0.00630 0.07580 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.42180 9.41640 0.00540 0.05735 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.45540 9.45160 0.00380 0.04020 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54340 10.53730 0.00610 0.05789 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87820 9.87070 0.00750 0.07598 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11710 10.11300 0.00410 0.04054 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.76120 9.75550 0.00570 0.05843 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98740 8.98050 0.00690 0.07683 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93700 8.93170 0.00530 0.05934 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.47830 9.47450 0.00380 0.04011 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.84520 11.82840 0.01680 0.14203 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39840 11.38800 0.01040 0.09132 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.85860 10.85040 0.00820 0.07557 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.13470 7.12460 0.01010 0.14176 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.01970 9.01150 0.00820 0.09099 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.64470 9.63750 0.00720 0.07471 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.18240 10.16790 0.01450 0.14261 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87580 10.86770 0.00810 0.07453 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76040 9.75150 0.00890 0.09127 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.09830 9.08530 0.01300 0.14309 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.85000 9.84270 0.00730 0.07417 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.05060 11.04010 0.01050 0.09511 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66370 11.65590 0.00780 0.06692 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.74430 10.73850 0.00580 0.05401 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.11130 9.10270 0.00860 0.09448 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70420 9.69770 0.00650 0.06703 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71050 9.70520 0.00530 0.05461 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99370 10.98630 0.00740 0.06736 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.85960 9.85030 0.00930 0.09441 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23780 10.23220 0.00560 0.05473 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.44530 9.43640 0.00890 0.09432 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.26320 9.25450 0.00870 0.09401 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.92260 9.91600 0.00660 0.06656 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47250 9.46730 0.00520 0.05493 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.33000 18.31000 0.02000 0.10923 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.20000 17.15000 0.05000 0.29155 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83340 12.81730 0.01610 0.12561 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.90200 10.91650 -0.01450 -0.13283 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.71540 11.73250 -0.01710 -0.14575 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.34490 12.37120 -0.02630 -0.21259 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.35260 11.36770 -0.01510 -0.13283 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99380 10.00710 -0.01330 -0.13291 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.46090 10.47630 -0.01540 -0.14700 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.42510 10.44730 -0.02220 -0.21250 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.42740 10.44130 -0.01390 -0.13313 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.25660 10.27170 -0.01510 -0.14701 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.36770 10.38160 -0.01390 -0.13389 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.14000 31.15000 -0.01000 -0.03210 國泰大中華基金 22.21000 22.12000 0.09000 0.40687 國泰小龍基金 16.70000 16.58000 0.12000 0.72376 國泰中小成長基金 48.30000 47.97000 0.33000 0.68793 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.45820 4.47840 -0.02020 -0.45105 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.80000 20.95000 -0.15000 -0.71599 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80110 0.80830 -0.00720 -0.89076 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75890 0.76580 -0.00690 -0.90102 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07730 2.07130 0.00600 0.28967 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.58260 9.58700 -0.00440 -0.04590 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.21950 8.22330 -0.00380 -0.04621 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31920 0.31970 -0.00050 -0.15640 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.43180 11.43070 0.00110 0.00962 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.77740 1.78530 -0.00790 -0.44250 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.18660 10.17840 0.00820 0.08056 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34510 0.34530 -0.00020 -0.05792 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.83780 4.84960 -0.01180 -0.24332 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.56000 22.68000 -0.12000 -0.52910 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.74740 0.75250 -0.00510 -0.67774 國泰中港台基金人民幣級別 3.56080 3.57070 -0.00990 -0.27726 國泰中港台基金台幣級別 16.61000 16.71000 -0.10000 -0.59844 國泰中港台基金美元級別 0.55690 0.56100 -0.00410 -0.73084 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.82000 27.72000 0.10000 0.36075 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.48000 12.53000 -0.05000 -0.39904 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.30000 37.02000 0.28000 0.75635 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.06150 10.02750 0.03400 0.33907 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.06150 10.02750 0.03400 0.33907 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.06150 10.02750 0.03400 0.33907 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33580 0.33520 0.00060 0.17900 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33580 0.33520 0.00060 0.17900 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33580 0.33520 0.00060 0.17900 國泰台灣貨幣市場基金 12.40330 12.40320 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.69000 30.42000 0.27000 0.88757 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26800 2.26210 0.00590 0.26082 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35370 0.35440 -0.00070 -0.19752 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47530 0.46990 0.00540 1.14918 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47470 0.47710 -0.00240 -0.50304 國泰全球資源基金台幣級別 5.87000 5.91000 -0.04000 -0.67682 國泰全球資源基金美元級別 0.19300 0.19480 -0.00180 -0.92402 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41510 0.41590 -0.00080 -0.19235 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37690 0.37760 -0.00070 -0.18538 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43900 0.43980 -0.00080 -0.18190 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50190 0.49620 0.00570 1.14873 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.12000 20.03000 0.09000 0.44933 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.28000 21.09000 0.19000 0.90090 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41600 2.42380 -0.00780 -0.32181 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.40630 11.48180 -0.07550 -0.65756 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34360 10.41210 -0.06850 -0.65789 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37780 0.38070 -0.00290 -0.76175 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34260 0.34520 -0.00260 -0.75319 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50440 0.50160 0.00280 0.55821 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41350 0.41530 -0.00180 -0.43342 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.89000 18.91000 -0.02000 -0.10576 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63100 0.63250 -0.00150 -0.23715 國泰科技生化基金 40.80000 40.36000 0.44000 1.09019 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.33000 26.32000 0.01000 0.03799 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.42980 38.12330 0.30650 0.80397 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.60450 19.72530 -0.12080 -0.61241 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.25670 19.01670 0.24000 1.26205 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.03420 38.76480 0.26940 0.69496 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.89240 38.72580 0.16660 0.43020 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.74430 41.64150 0.10280 0.24687 國泰紐幣2021保本基金 11.98860 11.98510 0.00350 0.02920 國泰紐幣八年期保本基金 12.26620 12.26220 0.00400 0.03262 國泰紐幣保本基金 12.33070 12.32860 0.00210 0.01703 國泰高科技基金 14.96000 14.79000 0.17000 1.14943 國泰國泰基金台幣I級別 26.11000 25.82000 0.29000 1.12316 國泰國泰基金台幣級別 26.11000 25.82000 0.29000 1.12316 國泰富時中國A50基金 20.55000 20.53000 0.02000 0.09742 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33850 0.33890 -0.00040 -0.11803 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46160 0.45610 0.00550 1.20588 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37460 0.37380 0.00080 0.21402 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51100 0.50310 0.00790 1.57026 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35380 0.35420 -0.00040 -0.11293 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48250 0.47670 0.00580 1.21670 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.51430 10.52780 -0.01350 -0.12823 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.62580 7.63550 -0.00970 -0.12704 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35570 0.35620 -0.00050 -0.14037 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25580 0.25610 -0.00030 -0.11714 國泰新興市場基金台幣級別 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130 國泰新興市場基金美元級別 0.41050 0.41170 -0.00120 -0.29147 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10250 2.09360 0.00890 0.42511 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40010 1.39420 0.00590 0.42318 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33790 0.33800 -0.00010 -0.02959 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36300 0.36300 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22730 0.22730 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.35760 10.36060 -0.00300 -0.02896 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.76900 6.77090 -0.00190 -0.02806 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.06000 14.15000 -0.09000 -0.63604 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.48000 35.09000 0.39000 1.11143 國泰價值卓越基金 17.93000 17.73000 0.20000 1.12803 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.40180 0.40180 0.00000 0.00000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.09760 39.94260 0.15500 0.38806 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.27000 20.09000 0.18000 0.89597 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.70000 19.77000 -0.07000 -0.35407 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.41000 19.47000 -0.06000 -0.30817 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00570 12.00130 0.00440 0.03666 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40100 0.40150 -0.00050 -0.12453 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59250 9.56770 0.02480 0.25921 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.55500 8.54440 0.01060 0.12406 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.58460 10.55730 0.02730 0.25859 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53860 9.52680 0.01180 0.12386 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12670 11.12560 0.00110 0.00989 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19300 10.15360 0.03940 0.38804 第一金大中華基金 30.72000 30.45000 0.27000 0.88670 第一金小型精選基金 44.81000 44.26000 0.55000 1.24266 第一金中國世紀基金-人民幣 14.43000 14.54000 -0.11000 -0.75653 第一金中國世紀基金-美元 9.66700 9.77640 -0.10940 -1.11902 第一金中國世紀基金-美元-N 9.66860 9.77790 -0.10930 -1.11783 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.04000 11.14000 -0.10000 -0.89767 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.03000 11.14000 -0.11000 -0.98743 第一金中概平衡基金 27.82000 27.46000 0.36000 1.31100 第一金台灣貨幣市場基金 15.23800 15.23780 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.70900 177.70700 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.06090 10.05560 0.00530 0.05271 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.06090 10.05570 0.00520 0.05171 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.73760 14.64180 0.09580 0.65429 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.73820 14.64230 0.09590 0.65495 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.74000 13.63000 0.11000 0.80704 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.74000 13.63000 0.11000 0.80704 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86640 9.86900 -0.00260 -0.02635 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.86920 9.87180 -0.00260 -0.02634 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40230 9.39810 0.00420 0.04469 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.42630 9.42210 0.00420 0.04458 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27330 10.27610 -0.00280 -0.02725 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.79680 9.79240 0.00440 0.04493 第一金全球大趨勢基金 23.87000 23.82000 0.05000 0.20991 第一金全球不動產證券化基金A 8.11860 8.15140 -0.03280 -0.40238 第一金全球不動產證券化基金B 5.82510 5.84860 -0.02350 -0.40181 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.41070 9.34330 0.06740 0.72137 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.41180 9.34440 0.06740 0.72129 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.68800 9.61860 0.06940 0.72152 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.68750 9.61990 0.06760 0.70271 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61710 8.58650 0.03060 0.35637 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.11590 10.07990 0.03600 0.35715 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.73120 9.71670 0.01450 0.14923 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.73010 9.71560 0.01450 0.14924 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.03190 8.02460 0.00730 0.09097 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84890 8.83760 0.01130 0.12786 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84910 8.83780 0.01130 0.12786 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.07350 11.05690 0.01660 0.15013 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.07430 11.05780 0.01650 0.14922 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97800 9.96890 0.00910 0.09128 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65410 14.63540 0.01870 0.12777 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.76380 14.83320 -0.06940 -0.46787 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.78190 14.85140 -0.06950 -0.46797 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433 第一金亞洲科技基金 20.52000 20.70000 -0.18000 -0.86957 第一金亞洲新興市場基金 13.66000 13.75000 -0.09000 -0.65455 第一金店頭市場基金 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810 第一金創新趨勢基金 28.50000 28.19000 0.31000 1.09968 第一金電子基金 38.83000 38.32000 0.51000 1.33090 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.83000 19.72000 0.11000 0.55781 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.39000 19.52000 -0.13000 -0.66598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 統一大中華中小基金(美元) 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 統一大中華中小基金(新台幣) 13.77000 13.83000 -0.06000 -0.43384 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 統一大東協高股息基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 36.74000 36.26000 0.48000 1.32377 統一大龍印基金 16.69000 16.70000 -0.01000 -0.05988 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 統一大龍騰中國基金(美元) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 統一中小基金 31.52000 31.17000 0.35000 1.12287 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.43640 9.44860 -0.01220 -0.12912 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.48000 9.46840 0.01160 0.12251 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.05940 9.04160 0.01780 0.19687 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.09910 11.11350 -0.01440 -0.12957 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.07630 11.06280 0.01350 0.12203 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.58190 10.56100 0.02090 0.19790 統一台灣動力基金 21.38000 21.06000 0.32000 1.51947 統一全天候基金 129.97000 128.66000 1.31000 1.01819 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.72380 8.73520 -0.01140 -0.13051 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.07980 9.06890 0.01090 0.12019 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.96140 8.94640 0.01500 0.16767 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.95640 8.96820 -0.01180 -0.13158 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.32160 9.31050 0.01110 0.11922 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.20020 9.18470 0.01550 0.16876 統一全球債券組合基金 11.89290 11.89960 -0.00670 -0.05630 統一全球新科技基金(人民幣) 16.32000 16.26000 0.06000 0.36900 統一全球新科技基金(美元) 16.52000 16.42000 0.10000 0.60901 統一全球新科技基金(新台幣) 15.37000 15.25000 0.12000 0.78689 統一亞太基金 27.88000 27.99000 -0.11000 -0.39300 統一亞洲大金磚基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 統一奔騰基金 70.18000 69.72000 0.46000 0.65978 統一強棒貨幣市場基金 16.64610 16.64590 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643 統一強漢基金(美元) 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 統一強漢基金(新台幣) 26.39000 26.51000 -0.12000 -0.45266 統一統信基金 37.14000 36.75000 0.39000 1.06122 統一黑馬基金 70.80000 70.29000 0.51000 0.72557 統一新亞洲科技能源基金 20.09000 20.19000 -0.10000 -0.49529 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.03560 8.02720 0.00840 0.10464 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12110 10.11050 0.01060 0.10484 統一經建基金 55.25000 54.67000 0.58000 1.06091 統一龍馬基金 81.66000 81.10000 0.56000 0.69051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.44000 26.25000 0.19000 0.72381 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 53.42000 52.88000 0.54000 1.02118 野村中國機會基金 15.14000 15.30000 -0.16000 -1.04575 野村巴西基金 4.96000 5.10000 -0.14000 -2.74510 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.39000 12.43000 -0.04000 -0.32180 野村台灣高股息基金 22.96000 22.93000 0.03000 0.13083 野村台灣運籌基金 39.70000 39.25000 0.45000 1.14650 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.64380 9.64490 -0.00110 -0.01140 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.61790 9.62030 -0.00240 -0.02495 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.61270 9.61510 -0.00240 -0.02496 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.72490 9.72600 -0.00110 -0.01131 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.68190 9.68430 -0.00240 -0.02478 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.64200 9.64440 -0.00240 -0.02488 野村平衡基金 20.59000 20.38000 0.21000 1.03042 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 野村全球生技醫療基金 16.95000 16.80000 0.15000 0.89286 野村全球品牌基金 29.71000 29.34000 0.37000 1.26108 野村全球氣候變遷基金 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.27000 13.20000 0.07000 0.53030 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.60000 19.51000 0.09000 0.46130 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.42000 12.38000 0.04000 0.32310 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46890 10.46330 0.00560 0.05352 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32540 10.31610 0.00930 0.09015 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58540 9.57270 0.01270 0.13267 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.33660 9.32570 0.01090 0.11688 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.83100 8.81450 0.01650 0.18719 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.11810 11.10330 0.01480 0.13329 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.62670 10.61430 0.01240 0.11682 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10770 10.08880 0.01890 0.18734 野村成長基金 28.94000 28.81000 0.13000 0.45123 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.46130 9.50370 -0.04240 -0.44614 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.47390 9.51780 -0.04390 -0.46124 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.43150 9.46290 -0.03140 -0.33182 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.79370 9.83760 -0.04390 -0.44625 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.73740 9.78250 -0.04510 -0.46103 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.69810 9.73040 -0.03230 -0.33195 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.39000 9.49000 -0.10000 -1.05374 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.46000 -0.13000 -0.96582 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.77590 9.76520 0.01070 0.10957 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71990 9.71290 0.00700 0.07207 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.65640 9.64040 0.01600 0.16597 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.23540 10.22400 0.01140 0.11150 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.09790 10.09060 0.00730 0.07234 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03790 10.02120 0.01670 0.16665 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.72780 8.72120 0.00660 0.07568 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.43100 9.42780 0.00320 0.03394 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.30890 9.30890 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.15360 13.14350 0.01010 0.07684 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.29460 12.29070 0.00390 0.03173 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.05190 10.05180 0.00010 0.00099 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27340 10.25910 0.01430 0.13939 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.95620 9.94580 0.01040 0.10457 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40240 9.38710 0.01530 0.16299 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.09900 11.08080 0.01820 0.16425 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.09150 10.07220 0.01930 0.19162 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26690 11.25380 0.01310 0.11641 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.82780 10.81640 0.01140 0.10540 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.43800 10.41760 0.02040 0.19582 野村泰國基金 41.59000 41.78000 -0.19000 -0.45476 野村高科技基金 13.57000 13.47000 0.10000 0.74239 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.15910 10.12290 0.03620 0.35761 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.50650 10.48350 0.02300 0.21939 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.72240 10.71660 0.00580 0.05412 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.93690 9.91480 0.02210 0.22290 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64790 9.61420 0.03370 0.35052 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.73570 9.71070 0.02500 0.25745 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.99710 11.97100 0.02610 0.21803 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.13630 13.13570 0.00060 0.00457 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.03570 11.01110 0.02460 0.22341 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.72050 10.68310 0.03740 0.35009 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.06220 11.03400 0.02820 0.25557 野村貨幣市場基金 16.25310 16.25300 0.00010 0.00062 野村新馬基金 16.11000 16.20000 -0.09000 -0.55556 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.95780 9.94840 0.00940 0.09449 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90870 7.90420 0.00450 0.05693 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.63500 11.62840 0.00660 0.05676 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496 野村精選貨幣市場基金 12.07270 12.07260 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.62000 12.52000 0.10000 0.79872 野村歐洲中小成長基金-美元計價 12.09000 11.99000 0.10000 0.83403 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.64000 11.49000 0.15000 1.30548 野村歐洲高股息基金季配型 8.21000 8.06000 0.15000 1.86104 野村歐洲高股息基金累積型 11.60000 11.38000 0.22000 1.93322 野村積極成長基金 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.08000 9.96000 0.12000 1.20482 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.90000 36.44000 0.46000 1.26235 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08990 10.07340 0.01650 0.16380 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62430 8.61070 0.01360 0.15794 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02060 8.01400 0.00660 0.08236 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82610 7.81100 0.01510 0.19332 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57390 11.55570 0.01820 0.15750 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.54050 10.53180 0.00870 0.08261 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31570 10.29570 0.02000 0.19426 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 野村環球基金-人民幣計價 16.06000 15.98000 0.08000 0.50063 野村環球基金-美元計價 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.31000 17.21000 0.10000 0.58106 野村鴻利基金 23.88000 23.62000 0.26000 1.10076 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85190 16.85180 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.52000 21.33000 0.19000 0.89076 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.18000 13.15000 0.03000 0.22814 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.98610 9.97590 0.01020 0.10225 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.10410 13.09100 0.01310 0.10007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.59620 9.58630 0.00990 0.10327 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60020 9.59260 0.00760 0.07923 凱基台商天下基金 13.49000 13.59000 -0.10000 -0.73584 凱基台灣精五門基金 21.48000 21.39000 0.09000 0.42076 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.85130 10.86470 -0.01340 -0.12334 凱基亞太高股息基金 13.38000 13.46000 -0.08000 -0.59435 凱基亞洲四金磚基金 18.43000 18.55000 -0.12000 -0.64690 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.00000 14.11000 -0.11000 -0.77959 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.58140 13.69040 -0.10900 -0.79618 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.01000 13.09000 -0.08000 -0.61115 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53420 11.53410 0.00010 0.00087 凱基開創基金 28.15000 27.88000 0.27000 0.96844 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.48000 22.17000 0.31000 1.39829 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.40310 22.13770 0.26540 1.19886 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.43000 18.49000 -0.06000 -0.32450 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.11600 18.20640 -0.09040 -0.49653 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.96250 11.95680 0.00570 0.04767 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.72500 11.66970 0.05530 0.47388 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 凱基護城河基金-台幣計價A 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779 凱基護城河基金-美元計價B 13.30410 13.30350 0.00060 0.00451 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.90000 14.06000 -0.16000 -1.13798 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.72000 33.95000 0.77000 2.26804 富邦NASDAQ-100基金 29.92000 29.59000 0.33000 1.11524 富邦上証180基金 31.04000 31.14000 -0.10000 -0.32113 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23570 0.23890 -0.00320 -1.33947 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.06000 7.15000 -0.09000 -1.25874 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.15000 7.11000 0.04000 0.56259 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.59000 42.56000 0.03000 0.07049 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.90270 11.93160 -0.02890 -0.24221 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.22260 11.26780 -0.04520 -0.40114 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.94470 10.99980 -0.05510 -0.50092 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.46180 10.48710 -0.02530 -0.24125 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.78440 9.82380 -0.03940 -0.40107 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.55080 9.59890 -0.04810 -0.50110 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.80660 20.81890 -0.01230 -0.05908 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.27030 11.26920 0.00110 0.00976 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72210 10.75150 -0.02940 -0.27345 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.83720 12.82160 0.01560 0.12167 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89780 1.89630 0.00150 0.07910 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46300 9.45150 0.01150 0.12167 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44660 1.44540 0.00120 0.08302 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.60800 11.60010 0.00790 0.06810 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73890 1.74120 -0.00230 -0.13209 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07530 10.06850 0.00680 0.06754 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52860 1.53050 -0.00190 -0.12414 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.24000 14.29000 -0.05000 -0.34990 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.84000 24.70000 0.14000 0.56680 富邦日本東証基金 22.76000 22.69000 0.07000 0.30851 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.36000 43.03000 0.33000 0.76691 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.71000 48.55000 0.16000 0.32956 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.99000 50.54000 0.45000 0.89038 富邦台灣心基金 25.01000 24.71000 0.30000 1.21408 富邦台灣釆吉50基金 47.86000 47.43000 0.43000 0.90660 富邦台灣科技指數基金 51.97000 51.23000 0.74000 1.44447 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.66330 39.42240 0.24090 0.61107 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.09680 40.05150 0.04530 0.11310 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29530 0.29680 -0.00150 -0.50539 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.34170 2.33280 0.00890 0.38152 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34030 0.34050 -0.00020 -0.05874 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.63050 10.64050 -0.01000 -0.09398 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03700 2.02940 0.00760 0.37449 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32690 0.32710 -0.00020 -0.06114 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.18980 9.19840 -0.00860 -0.09349 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.20000 23.26000 -0.06000 -0.25795 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.39000 29.55000 -0.16000 -0.54146 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62790 15.62780 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 71.92000 71.07000 0.85000 1.19600 富邦科技基金 27.97000 27.56000 0.41000 1.48766 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.34070 39.30360 0.03710 0.09439 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.71840 38.43990 0.27850 0.72451 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.00090 37.87900 0.12190 0.32181 富邦恒生國企ETF基金 21.43000 21.50000 -0.07000 -0.32558 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.03000 12.93000 0.10000 0.77340 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.64000 33.00000 -0.36000 -1.09091 富邦高成長基金 27.36000 27.04000 0.32000 1.18343 富邦基金 14.45000 14.30000 0.15000 1.04895 富邦深証100基金 11.01000 11.12000 -0.11000 -0.98921 富邦富時歐洲ETF基金 20.96000 20.62000 0.34000 1.64888 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40450 0.40390 0.00060 0.14855 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.24780 12.23510 0.01270 0.10380 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54290 9.53300 0.00990 0.10385 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30200 0.00060 0.19868 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90120 8.89190 0.00930 0.10459 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.68720 9.68820 -0.00100 -0.01032 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.93060 9.91560 0.01500 0.15128 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.68720 9.68820 -0.00100 -0.01032 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.93060 9.91560 0.01500 0.15128 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.79000 19.80000 -0.01000 -0.05051 富邦精準基金 51.58000 50.86000 0.72000 1.41565 富邦精銳中小基金 13.29000 13.11000 0.18000 1.37300 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.04000 20.82000 0.22000 1.05668 富邦臺灣公司治理100基金 21.29000 21.14000 0.15000 0.70956 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.62000 7.67000 -0.05000 -0.65189 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.38000 15.19000 0.19000 1.25082 富邦標普美國特別股ETF基金 19.81000 19.78000 0.03000 0.15167 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.26480 10.25800 0.00680 0.06629 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.04980 11.10640 -0.05660 -0.50962 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.83950 10.87540 -0.03590 -0.33010 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03110 10.02450 0.00660 0.06584 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.75120 10.80620 -0.05500 -0.50897 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.52660 10.56150 -0.03490 -0.33045 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.46000 30.33000 0.13000 0.42862 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.87790 8.89310 -0.01520 -0.17092 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.38560 9.37610 0.00950 0.10132 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14650 9.15320 -0.00670 -0.07320 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.74970 9.76660 -0.01690 -0.17304 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.73050 9.72060 0.00990 0.10185 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48340 9.49070 -0.00730 -0.07692 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54180 9.54940 -0.00760 -0.07959 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48200 8.47440 0.00760 0.08968 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47280 9.43880 0.03400 0.36022 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00090 8.98460 0.01630 0.18142 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.43610 10.42720 0.00890 0.08535 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17410 10.13750 0.03660 0.36104 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72690 9.70850 0.01840 0.18952 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.11250 9.09620 0.01630 0.17920 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54550 9.52740 0.01810 0.18998 富達卓越領航全球組合基金 15.22000 15.24000 -0.02000 -0.13123 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69920 8.69250 0.00670 0.07708 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36980 9.33680 0.03300 0.35344 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.09920 9.08390 0.01530 0.16843 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.80120 9.79370 0.00750 0.07658 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73790 9.70360 0.03430 0.35348 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49010 9.47380 0.01630 0.17205 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.17520 9.15930 0.01590 0.17359 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53850 9.52110 0.01740 0.18275 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.09000 12.24000 -0.15000 -1.22549 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.86000 10.98000 -0.12000 -1.09290 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.51480 9.50980 0.00500 0.05258 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.19760 9.20690 -0.00930 -0.10101 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.71040 8.71280 -0.00240 -0.02755 富蘭克林華美中華基金 14.68000 14.90000 -0.22000 -1.47651 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.55000 21.45000 0.10000 0.46620 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.70000 20.65000 0.05000 0.24213 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.80650 7.84050 -0.03400 -0.43365 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.00910 9.05390 -0.04480 -0.49481 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.62200 9.66980 -0.04780 -0.49432 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.09770 9.13740 -0.03970 -0.43448 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07410 11.05830 0.01580 0.14288 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84680 8.83410 0.01270 0.14376 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.31590 9.30260 0.01330 0.14297 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.15930 13.13300 0.02630 0.20026 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.42560 10.40480 0.02080 0.19991 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14200 10.12790 0.01410 0.13922 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.76710 7.75630 0.01080 0.13924 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.27080 9.25790 0.01290 0.13934 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.61170 10.58950 0.02220 0.20964 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58990 7.57400 0.01590 0.20993 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07710 9.05810 0.01900 0.20976 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44170 10.42520 0.01650 0.15827 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.81670 7.80430 0.01240 0.15889 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.26240 8.26770 -0.00530 -0.06410 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.37730 9.38880 -0.01150 -0.12249 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.07740 10.08980 -0.01240 -0.12290 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63600 12.64400 -0.00800 -0.06327 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.18000 10.30000 -0.12000 -1.16505 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.06000 8.97000 0.09000 1.00334 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.33000 11.22000 0.11000 0.98039 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.15000 11.21000 -0.06000 -0.53524 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.32200 13.36270 -0.04070 -0.30458 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美第一富基金 44.69000 44.56000 0.13000 0.29174 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29440 10.29420 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.78000 13.69000 0.09000 0.65741 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.47000 15.40000 0.07000 0.45455 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.93100 7.95510 -0.02410 -0.30295 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.30110 11.36330 -0.06220 -0.54738 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.61990 9.64440 -0.02450 -0.25403 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.88500 10.91280 -0.02780 -0.25475 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.93810 6.95550 -0.01740 -0.25016 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.17780 9.20430 -0.02650 -0.28791 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.15720 10.18650 -0.02930 -0.28764 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.49810 10.52440 -0.02630 -0.24990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.99000 19.97000 0.02000 0.10015 復華人民幣貨幣市場基金 11.56510 11.56420 0.00090 0.00778 復華人生目標基金 42.14910 41.65170 0.49740 1.19419 復華大中華中小策略基金 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259 復華中小精選基金 86.41000 85.33000 1.08000 1.26567 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08084 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328 復華六年到期新興市場債券基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 復華台灣智能基金 12.76000 12.66000 0.10000 0.78989 復華全方位基金 35.09000 34.54000 0.55000 1.59236 復華全球大趨勢基金-美元 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.15000 22.09000 0.06000 0.27162 復華全球平衡基金-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 復華全球平衡基金-新臺幣 20.69000 20.60000 0.09000 0.43689 復華全球物聯網科技基金-美元 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.07000 17.06000 0.01000 0.05862 復華全球原物料基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 復華全球消費基金-新臺幣 14.35000 14.30000 0.05000 0.34965 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44590 11.45050 -0.00460 -0.04017 復華全球債券基金 13.41910 13.38060 0.03850 0.28773 復華全球債券組合基金 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.60000 14.45000 0.15000 1.03806 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.31000 10.20000 0.11000 1.07843 復華全球戰略配置強基金-美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.42630 13.42610 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.94000 14.00000 -0.06000 -0.42857 復華亞太成長基金 16.93000 16.99000 -0.06000 -0.35315 復華亞太神龍科技基金-美元 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 復華東協世紀基金 13.01000 13.11000 -0.10000 -0.76278 復華南非幣長期收益基金A 12.80000 12.78000 0.02000 0.15649 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438 復華南非幣短期收益基金A 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568 復華美國新星基金-新臺幣 13.34000 13.24000 0.10000 0.75529 復華恒生基金 21.96000 21.98000 -0.02000 -0.09099 復華恒生單日反向一倍基金 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140 復華恒生單日正向二倍基金 36.36000 36.70000 -0.34000 -0.92643 復華神盾基金 29.48530 29.19420 0.29110 0.99712 復華高成長基金 75.46000 74.58000 0.88000 1.17994 復華高益策略組合基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 復華貨幣市場基金 14.38660 14.38640 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.14000 18.97000 0.17000 0.89615 復華富時台灣高股息低波動基金 50.47000 50.41000 0.06000 0.11902 復華復華基金 23.67000 23.41000 0.26000 1.11064 復華華人世紀基金 20.49000 20.64000 -0.15000 -0.72674 復華傳家二號基金 32.73260 32.34980 0.38280 1.18331 復華傳家基金 28.28300 28.04440 0.23860 0.85079 復華奧林匹克全球組合基金 14.77000 14.76000 0.01000 0.06775 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.44000 18.37000 0.07000 0.38106 復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 復華新興市場高收益債券基金B 5.70000 5.71000 -0.01000 -0.17513 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 復華滬深300 A股基金 23.67000 23.74000 -0.07000 -0.29486 復華數位經濟基金 69.44000 69.06000 0.38000 0.55025 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 12.04000 12.15000 -0.11000 -0.90535 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.70790 9.69960 0.00830 0.08557 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.54180 9.53410 0.00770 0.08076 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.86060 9.85220 0.00840 0.08526 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.66180 9.65400 0.00780 0.08080 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.65600 9.65090 0.00510 0.05284 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.86570 9.84460 0.02110 0.21433 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.64880 9.64210 0.00670 0.06949 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.85740 9.83470 0.02270 0.23082 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.64760 9.64090 0.00670 0.06950 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.86070 9.83800 0.02270 0.23074 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24450 9.23580 0.00870 0.09420 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.94890 8.96830 -0.01940 -0.21632 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.65990 8.66480 -0.00490 -0.05655 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.40430 11.39360 0.01070 0.09391 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.05330 11.07730 -0.02400 -0.21666 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.82100 10.82710 -0.00610 -0.05634 景順主流基金 19.88000 19.66000 0.22000 1.11902 景順台灣科技基金 35.43000 35.07000 0.36000 1.02652 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 22.20000 22.08000 0.12000 0.54348 景順全球康健基金 17.97000 17.88000 0.09000 0.50336 景順貨幣市場基金 15.92650 15.92640 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.70000 36.30000 0.40000 1.10193 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.99000 15.91000 0.08000 0.50283 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.50000 14.40000 0.10000 0.69444 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64590 8.64390 0.00200 0.02314 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.26520 8.27430 -0.00910 -0.10998 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99980 10.99730 0.00250 0.02273 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49080 10.50240 -0.01160 -0.11045 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 華南永昌中國A股基金(美元) 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.47650 9.47430 0.00220 0.02322 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.38540 9.36810 0.01730 0.18467 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68800 9.68590 0.00210 0.02168 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.59730 9.57970 0.01760 0.18372 華南永昌永昌基金 20.20000 20.10000 0.10000 0.49751 華南永昌全球亨利組合基金 14.20910 14.19830 0.01080 0.07607 華南永昌全球神農水資源基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.31000 16.29000 0.02000 0.12277 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 華南永昌物聯網精選基金 12.72000 12.68000 0.04000 0.31546 華南永昌策略報酬基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19060 16.19040 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.65840 25.59530 0.06310 0.24653 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92780 11.92770 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14670 10.14200 0.00470 0.04634 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.45300 10.47810 -0.02510 -0.23955 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.90450 9.89990 0.00460 0.04647 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.17140 10.19580 -0.02440 -0.23931 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99210 9.98770 0.00440 0.04405 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.23420 10.25900 -0.02480 -0.24174 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.85050 9.84620 0.00430 0.04367 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.08120 10.10570 -0.02450 -0.24244 華頓中小型基金 29.20000 28.94000 0.26000 0.89841 華頓中國多重機會平衡基金 12.71460 12.77360 -0.05900 -0.46189 華頓台灣基金 36.94000 36.35000 0.59000 1.62311 華頓平安貨幣市場基金 11.51010 11.51000 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.43000 18.50000 -0.07000 -0.37838 華頓全球高收益債券基金A 13.27940 13.27030 0.00910 0.06857 華頓全球高收益債券基金B 8.32300 8.31730 0.00570 0.06853 華頓全球黑鑽油源基金 6.05000 6.08000 -0.03000 -0.49342 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.96130 2.97000 -0.00870 -0.29293 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.83540 13.89740 -0.06200 -0.44613 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46210 0.46500 -0.00290 -0.62366 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.83160 11.83390 -0.00230 -0.01944 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74770 10.74700 0.00070 0.00651 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98980 11.00860 -0.01880 -0.17078 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.97010 9.98720 -0.01710 -0.17122 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.55330 11.59170 -0.03840 -0.33127 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.56470 10.60220 -0.03750 -0.35370 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.08000 12.15000 -0.07000 -0.57613 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.86000 10.95000 -0.09000 -0.82192 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.00000 12.12000 -0.12000 -0.99010 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.43160 2.42680 0.00480 0.19779 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96810 1.96250 0.00560 0.28535 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.11950 12.13460 -0.01510 -0.12444 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.92160 9.93390 -0.01230 -0.12382 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37880 0.37920 -0.00040 -0.10549 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32010 0.32060 -0.00050 -0.15596 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.56000 -0.01000 -0.28090 匯豐中國動力基金(台幣) 16.60000 16.66000 -0.06000 -0.36014 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.56000 -0.01000 -1.78571 匯豐太平洋精典基金 18.14000 18.35000 -0.21000 -1.14441 匯豐台灣精典基金 24.94000 24.73000 0.21000 0.84917 匯豐全球趨勢組合基金 12.36000 12.33000 0.03000 0.24331 匯豐全球關鍵資源基金 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 匯豐安富基金 25.86000 25.72000 0.14000 0.54432 匯豐成功基金 39.47000 39.29000 0.18000 0.45813 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28000 11.32000 -0.04000 -0.35336 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.38000 -0.04000 -0.35149 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45500 2.44720 0.00780 0.31873 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24210 2.23420 0.00790 0.35359 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64640 11.64130 0.00510 0.04381 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07660 8.07130 0.00530 0.06566 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38390 0.38380 0.00010 0.02606 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34510 0.34510 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 6.85000 6.96000 -0.11000 -1.58046 匯豐金磚動力基金 14.41000 14.47000 -0.06000 -0.41465 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97490 14.97480 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.22000 0.02000 0.38314 匯豐新鑽動力基金 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.25120 5.30770 -0.05650 -1.06449 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.80240 8.85900 -0.05660 -0.63890 匯豐龍鳳基金-A類型 53.73000 53.27000 0.46000 0.86353 匯豐龍鳳基金-I類型 53.73000 53.27000 0.46000 0.86353 匯豐龍騰電子基金 39.51000 39.24000 0.27000 0.68807 匯豐雙高收益債券組合基金 12.18900 12.19230 -0.00330 -0.02707 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.92000 22.66000 0.26000 1.14740 新光中國成長基金(人民幣) 11.63000 11.76000 -0.13000 -1.10544 新光中國成長基金(美元) 12.53000 12.65000 -0.12000 -0.94862 新光中國成長基金(新臺幣) 12.14000 12.24000 -0.10000 -0.81699 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.00020 10.01520 -0.01500 -0.14977 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.97180 9.96610 0.00570 0.05719 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.97950 9.96660 0.01290 0.12943 新光台灣富貴基金 23.87000 23.61000 0.26000 1.10123 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 新光全球生技醫療基金(美元) 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95390 9.93770 0.01620 0.16302 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.44150 9.42030 0.02120 0.22505 新光全球債券基金(B配息)美元 9.62600 9.61050 0.01550 0.16128 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.12100 9.10060 0.02040 0.22416 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 新光吉星貨幣市場基金 15.43190 15.43170 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 新光多重資產基金(A累積)美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光亞洲精選基金-美金 24.57000 24.72000 -0.15000 -0.60680 新光亞洲精選基金-新台幣 24.16000 24.30000 -0.14000 -0.57613 新光兩岸優勢基金 13.68000 13.83000 -0.15000 -1.08460 新光店頭基金 28.34000 28.08000 0.26000 0.92593 新光南非幣保本基金 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 新光特選內需收益ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.78000 16.58000 0.20000 1.20627 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72390 9.71220 0.01170 0.12047 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99880 9.99380 0.00500 0.05003 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64920 9.64560 0.00360 0.03732 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.27040 9.25990 0.01050 0.11339 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54670 9.54200 0.00470 0.04926 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20610 9.20270 0.00340 0.03695 新光澳幣八年期保本基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 新光澳幣十年期保本基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 新光澳幣保本基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98010 9.96810 0.01200 0.12038 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.82170 9.80930 0.01240 0.12641 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.72310 9.70850 0.01460 0.15038 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.85490 9.84010 0.01480 0.15040 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.85760 9.84570 0.01190 0.12086 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.72270 9.71110 0.01160 0.11945 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68770 9.67310 0.01460 0.15093 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82190 9.80720 0.01470 0.14989 瑞銀全球創新趨勢基金 7.58000 7.54000 0.04000 0.53050 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.84840 9.84100 0.00740 0.07520 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52410 9.51690 0.00720 0.07565 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.78520 9.77640 0.00880 0.09001 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51190 9.50330 0.00860 0.09049 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57050 9.55870 0.01180 0.12345 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90890 9.89680 0.01210 0.12226 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.71950 13.69740 0.02210 0.16134 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.51730 8.50360 0.01370 0.16111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.40420 36.19310 0.21110 0.58326 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.47040 37.22800 0.24240 0.65112 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.54620 38.27500 0.27120 0.70856 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.12780 11.12670 0.00110 0.00989 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36160 10.32170 0.03990 0.38656 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.92850 14.12830 -0.19980 -1.41418 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.21350 11.34940 -0.13590 -1.19742 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.26000 11.38000 -0.12000 -1.05448 群益大印度基金-人民幣 13.13440 13.20130 -0.06690 -0.50677 群益大印度基金-美元 13.30490 13.34320 -0.03830 -0.28704 群益大印度基金-新臺幣 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.43450 12.35760 0.07690 0.62229 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.91550 12.80740 0.10810 0.84404 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.78000 11.66000 0.12000 1.02916 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.56970 11.49820 0.07150 0.62184 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.96670 10.87500 0.09170 0.84322 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.97790 9.91630 0.06160 0.62120 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.49570 9.41620 0.07950 0.84429 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.66230 9.60260 0.05970 0.62171 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.50330 9.42370 0.07960 0.84468 群益中小型股基金 53.32000 52.83000 0.49000 0.92750 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77730 9.81710 -0.03980 -0.40542 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.77700 9.79520 -0.01820 -0.18581 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90150 8.90380 -0.00230 -0.02583 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.67170 8.70700 -0.03530 -0.40542 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.67110 8.68720 -0.01610 -0.18533 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.89530 7.89730 -0.00200 -0.02533 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.37710 11.37610 0.00100 0.00879 群益中國高收益債券基金-美元 11.16520 11.16360 0.00160 0.01433 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50670 10.47910 0.02760 0.26338 群益中國新機會基金N-人民幣 9.72950 9.85930 -0.12980 -1.31652 群益中國新機會基金N-美元 9.62290 9.72980 -0.10690 -1.09869 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.98000 10.08000 -0.10000 -0.99206 群益中國新機會基金-人民幣 8.62880 8.74390 -0.11510 -1.31635 群益中國新機會基金-美元 10.28930 10.40370 -0.11440 -1.09961 群益中國新機會基金-新臺幣 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555 群益平衡王基金 19.84890 19.77410 0.07480 0.37827 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.08000 0.05000 0.61881 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.87000 0.04000 0.68143 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.21440 10.17650 0.03790 0.37243 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.50130 10.43940 0.06190 0.59295 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.23610 9.20180 0.03430 0.37275 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.49560 9.43960 0.05600 0.59325 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.74000 8.67000 0.07000 0.80738 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.06730 10.06510 0.00220 0.02186 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88020 9.87860 0.00160 0.01620 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.50960 9.50750 0.00210 0.02209 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.42240 9.42090 0.00150 0.01592 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.12530 10.12300 0.00230 0.02272 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.18980 10.18820 0.00160 0.01570 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.67700 9.67480 0.00220 0.02274 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.08120 10.07960 0.00160 0.01587 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.94980 9.92080 0.02900 0.29232 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.27020 7.24900 0.02120 0.29245 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.07570 10.06570 0.01000 0.09935 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.99360 9.98510 0.00850 0.08513 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.04180 10.02700 0.01480 0.14760 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.07570 10.06560 0.01010 0.10034 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.99360 9.98510 0.00850 0.08513 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.04180 10.02700 0.01480 0.14760 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07580 10.06570 0.01010 0.10034 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.99360 9.98520 0.00840 0.08412 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.04180 10.02700 0.01480 0.14760 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.07580 10.06570 0.01010 0.10034 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.99360 9.98520 0.00840 0.08412 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.04180 10.02700 0.01480 0.14760 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.73000 10.61000 0.12000 1.13101 群益全球關鍵生技基金-美元 15.53670 15.38890 0.14780 0.96043 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.87000 14.71000 0.16000 1.08770 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 群益印度中小基金N-美元 9.86250 9.87520 -0.01270 -0.12860 群益印度中小基金N-新臺幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 群益印度中小基金-人民幣 14.76670 14.81830 -0.05160 -0.34822 群益印度中小基金-美元 14.10600 14.12410 -0.01810 -0.12815 群益印度中小基金-新臺幣 15.83000 15.83000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 群益多重收益組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.69000 15.70000 -0.01000 -0.06369 群益安家基金 28.22760 27.79430 0.43330 1.55895 群益安穩貨幣市場基金 16.07090 16.07070 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.24000 22.03000 0.21000 0.95325 群益亞太中小基金 13.80000 13.95000 -0.15000 -1.07527 群益亞太新趨勢平衡基金 17.32000 17.39000 -0.07000 -0.40253 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.56670 9.54630 0.02040 0.21370 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.40150 7.38570 0.01580 0.21393 群益店頭市場基金 117.63000 116.46000 1.17000 1.00464 群益東方盛世基金 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 群益東協成長基金-人民幣 13.43790 13.59850 -0.16060 -1.18101 群益東協成長基金-美元 12.70440 12.82790 -0.12350 -0.96275 群益東協成長基金-新臺幣 12.19000 12.29000 -0.10000 -0.81367 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.29590 11.26940 0.02650 0.23515 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.81030 10.78350 0.02680 0.24853 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16170 10.13010 0.03160 0.31194 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.00380 9.98040 0.02340 0.23446 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.57710 9.55350 0.02360 0.24703 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00040 8.97240 0.02800 0.31207 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.14280 10.11770 0.02510 0.24808 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.78960 9.76660 0.02300 0.23550 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.74730 9.72320 0.02410 0.24786 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.05470 10.02350 0.03120 0.31127 群益長安基金 32.77000 32.26000 0.51000 1.58091 群益美國新創亮點基金-美元 15.21100 15.08310 0.12790 0.84797 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.25000 14.11000 0.14000 0.99220 群益真善美基金 18.45950 18.36540 0.09410 0.51238 群益馬拉松基金A類型 137.09000 0.00000 137.09000 0.00000 群益深証中小板基金 14.66000 14.88000 -0.22000 -1.47849 群益創新科技基金 37.30000 36.76000 0.54000 1.46899 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.08700 10.23080 -0.14380 -1.40556 群益華夏盛世基金N-美元 9.99900 10.11920 -0.12020 -1.18784 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.10000 10.21000 -0.11000 -1.07738 群益華夏盛世基金-人民幣 10.98480 11.14130 -0.15650 -1.40468 群益華夏盛世基金-美元 11.02530 11.15780 -0.13250 -1.18751 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.65000 17.83000 -0.18000 -1.00953 群益奧斯卡基金 31.39000 30.99000 0.40000 1.29074 群益新興金鑽基金-美元 13.12850 13.25420 -0.12570 -0.94838 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 群益葛萊美基金 26.80000 26.56000 0.24000 0.90361 群益道瓊美國地產ETF基金 19.34000 19.15000 0.19000 0.99217 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.52000 13.35000 0.17000 1.27341 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.84800 11.86720 -0.01920 -0.16179 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.49190 11.50590 -0.01400 -0.12168 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.37210 11.38400 -0.01190 -0.10453 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76660 8.78100 -0.01440 -0.16399 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.37220 9.38360 -0.01140 -0.12149 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95180 8.96120 -0.00940 -0.10490 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.25000 30.94000 0.31000 1.00194 德信中國精選成長基金 12.32000 12.42000 -0.10000 -0.80515 德信台灣主流中小基金 21.01000 20.75000 0.26000 1.25301 德信新興股票組合基金 11.49000 11.55000 -0.06000 -0.51948 德信萬保貨幣市場基金 11.92360 11.92350 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.70520 10.70180 0.00340 0.03177 德信數位時代基金 28.63000 28.61000 0.02000 0.06991 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65140 11.65130 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.20000 17.06000 0.14000 0.82063 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.55000 19.56000 -0.01000 -0.05112 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.84170 9.78110 0.06060 0.61956 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.95120 13.86530 0.08590 0.61953 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.08200 8.06140 0.02060 0.25554 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12720 11.10830 0.01890 0.17014 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32760 11.30890 0.01870 0.16536 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.80750 12.77300 0.03450 0.27010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.61000 18.55000 0.06000 0.32345 摩根中小基金 26.20000 26.07000 0.13000 0.49866 摩根中國A股基金 15.55000 15.65000 -0.10000 -0.63898 摩根中國A股基金(美元) 12.58000 12.68000 -0.10000 -0.78864 摩根中國亮點基金 15.09000 15.13000 -0.04000 -0.26438 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.91510 11.92880 -0.01370 -0.11485 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.85540 12.87200 -0.01660 -0.12896 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.27880 10.30120 -0.02240 -0.21745 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.28070 13.29530 -0.01460 -0.10981 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.80600 14.82510 -0.01910 -0.12884 摩根台灣金磚基金 21.72000 21.57000 0.15000 0.69541 摩根台灣增長基金 52.71000 52.36000 0.35000 0.66845 摩根平衡基金 28.22000 28.09000 0.13000 0.46280 摩根全球α基金 19.17000 19.17000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 15.14880 15.16440 -0.01560 -0.10287 摩根全球發現基金 12.66000 12.58000 0.08000 0.63593 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76610 9.75030 0.01580 0.16205 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62420 10.60320 0.02100 0.19805 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16330 10.14720 0.01610 0.15866 摩根多元入息成長基金-累積型 11.36970 11.35140 0.01830 0.16121 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.98660 9.97070 0.01590 0.15947 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.78320 10.85450 -0.07130 -0.65687 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.65400 13.74420 -0.09020 -0.65628 摩根亞洲基金 58.31000 58.87000 -0.56000 -0.95125 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56960 8.56810 0.00150 0.01751 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.92210 9.92020 0.00190 0.01915 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.88510 8.88650 -0.00140 -0.01575 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.29690 12.29420 0.00270 0.02196 摩根東方內需機會基金 18.46000 18.64000 -0.18000 -0.96567 摩根東方科技基金 37.86000 37.88000 -0.02000 -0.05280 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.99000 10.10000 -0.11000 -1.08911 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.03000 10.15000 -0.12000 -1.18227 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.76000 -0.12000 -1.02041 摩根金龍收成基金 24.17000 24.27000 -0.10000 -0.41203 摩根第一貨幣市場基金 15.06900 15.06880 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 15.06000 15.18000 -0.12000 -0.79051 摩根新金磚五國基金 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 摩根新絲路基金 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 摩根新興35基金 13.68000 13.74000 -0.06000 -0.43668 摩根新興日本基金 25.10000 25.32000 -0.22000 -0.86888 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.45460 7.46230 -0.00770 -0.10319 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.59970 9.60530 -0.00560 -0.05830 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48370 9.49360 -0.00990 -0.10428 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.58300 10.59400 -0.01100 -0.10383 摩根新興科技基金 62.05000 61.67000 0.38000 0.61618 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.27340 8.27320 0.00020 0.00242 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42180 10.42150 0.00030 0.00288 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.59730 8.62380 -0.02650 -0.30729 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.38640 9.42350 -0.03710 -0.39370 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.99760 9.03790 -0.04030 -0.44590 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.79540 9.82550 -0.03010 -0.30635 摩根龍揚基金 36.15000 36.31000 -0.16000 -0.44065 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 摩根環球股票收益基金-累積型 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31690 9.31490 0.00200 0.02147 摩根總收益組合基金-累積型 11.19780 11.19540 0.00240 0.02144 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.98000 28.66000 0.32000 1.11654 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71760 11.71630 0.00130 0.01110 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.07440 11.07510 -0.00070 -0.00632 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91010 9.90470 0.00540 0.05452 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35820 10.35700 0.00120 0.01159 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.82500 9.82560 -0.00060 -0.00611 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78620 8.78140 0.00480 0.05466 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.69430 10.68370 0.01060 0.09922 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.44330 10.41620 0.02710 0.26017 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.96990 9.95270 0.01720 0.17282 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.82790 9.79520 0.03270 0.33384 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.79680 9.77990 0.01690 0.17280 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.65710 9.62500 0.03210 0.33351 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.54490 11.55790 -0.01300 -0.11248 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.34570 11.36000 -0.01430 -0.12588 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.23030 10.23050 -0.00020 -0.00195 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.03340 11.04580 -0.01240 -0.11226 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.82620 10.83980 -0.01360 -0.12546 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.76470 9.76490 -0.00020 -0.00205 聯邦金鑽平衡基金 27.09010 26.74160 0.34850 1.30321 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.98220 9.99510 -0.01290 -0.12906 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.00690 10.00380 0.00310 0.03099 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.98220 9.99510 -0.01290 -0.12906 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.00690 10.00380 0.00310 0.03099 聯邦貨幣市場基金 13.15270 13.15250 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 14.69000 14.52000 0.17000 1.17080 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.82360 15.80990 0.01370 0.08665 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.83490 12.89600 -0.06110 -0.47379 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.73650 12.77040 -0.03390 -0.26546 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.25750 12.29020 -0.03270 -0.26607 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75320 11.74700 0.00620 0.05278 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95830 10.94650 0.01180 0.10780 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62010 10.61440 0.00570 0.05370 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62880 8.61950 0.00930 0.10789 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.98000 37.82000 0.16000 0.42306 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.49000 15.47000 0.02000 0.12928 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.38000 12.28000 0.10000 0.81433 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.97000 15.90000 0.07000 0.44025 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.89000 15.83000 0.06000 0.37903 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.68000 20.67000 0.01000 0.04838 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.83000 18.82000 0.01000 0.05313 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.81000 12.79000 0.02000 0.15637 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.82000 15.80000 0.02000 0.12658 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.54000 16.52000 0.02000 0.12107 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.79000 15.78000 0.01000 0.06337 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.32000 18.30000 0.02000 0.10929 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.18000 0.01000 0.05821 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 聯博貨幣市場基金 14.98830 14.98820 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.32590 10.32090 0.00500 0.04845 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.82770 13.82570 0.00200 0.01447 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.55600 7.55240 0.00360 0.04767 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 25.03000 24.71000 0.32000 1.29502 瀚亞中國基金-人民幣 13.35000 13.46000 -0.11000 -0.81724 瀚亞中國基金-新台幣 14.61000 14.69000 -0.08000 -0.54459 瀚亞巴西基金 4.33000 4.35000 -0.02000 -0.45977 瀚亞外銷基金 46.66000 46.11000 0.55000 1.19280 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.51530 10.49700 0.01830 0.17434 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.29890 10.28740 0.01150 0.11179 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.15020 12.13440 0.01580 0.13021 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.08690 10.09090 -0.00400 -0.03964 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.55240 7.53920 0.01320 0.17508 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.07280 8.06380 0.00900 0.11161 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11410 8.10360 0.01050 0.12957 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.20530 7.20810 -0.00280 -0.03885 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.90420 8.89260 0.01160 0.13045 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.28870 9.27250 0.01620 0.17471 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.43630 9.42580 0.01050 0.11140 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.28120 9.26920 0.01200 0.12946 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 瀚亞印度基金-人民幣 13.43000 13.49000 -0.06000 -0.44477 瀚亞印度基金-美元 13.63000 13.67000 -0.04000 -0.29261 瀚亞印度基金-新台幣 29.36000 29.42000 -0.06000 -0.20394 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.38000 12.42000 -0.04000 -0.32206 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.65000 11.78000 -0.13000 -1.10357 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.21000 11.32000 -0.11000 -0.97173 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.40000 15.52000 -0.12000 -0.77320 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.48000 9.55000 -0.07000 -0.73298 瀚亞亞太基礎建設基金 11.51000 11.61000 -0.10000 -0.86133 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.70950 11.76960 -0.06010 -0.51064 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.19940 13.44010 -0.24070 -1.79091 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.15680 11.21050 -0.05370 -0.47902 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.72940 10.77000 -0.04060 -0.37697 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.73530 11.77680 -0.04150 -0.35239 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.16760 9.21470 -0.04710 -0.51114 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.89000 10.07220 -0.18220 -1.80894 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.37320 9.41840 -0.04520 -0.47991 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.00490 9.03890 -0.03400 -0.37615 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.29170 9.32460 -0.03290 -0.35283 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.39510 14.38870 0.00640 0.04448 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.63340 10.63900 -0.00560 -0.05264 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.88040 10.88560 -0.00520 -0.04777 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.64550 12.64000 0.00550 0.04351 瀚亞非洲基金-南非幣 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 瀚亞非洲基金-新臺幣 21.73000 21.38000 0.35000 1.63704 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.55090 13.55070 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 26.70000 26.46000 0.24000 0.90703 瀚亞高科技基金 65.11000 64.60000 0.51000 0.78947 瀚亞理財通基金 27.39000 27.13000 0.26000 0.95835 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 25.08000 24.87000 0.21000 0.84439 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.80420 12.79300 0.01120 0.08755 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.13970 9.13170 0.00800 0.08761 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.35060 10.38840 -0.03780 -0.36387 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.33270 10.52980 -0.19710 -1.87183 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.64400 10.68060 -0.03660 -0.34268 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.76640 9.78450 -0.01810 -0.18499 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.88710 9.90180 -0.01470 -0.14846 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.34960 8.38010 -0.03050 -0.36396 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.02490 8.17810 -0.15320 -1.87330 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.20720 9.23880 -0.03160 -0.34204 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.33320 8.34870 -0.01550 -0.18566 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.91670 7.92750 -0.01080 -0.13623 瀚亞電通網基金 16.82000 16.73000 0.09000 0.53796 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.55130 13.54740 0.00390 0.02879 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.06380 10.06920 -0.00540 -0.05363 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.00780 10.01070 -0.00290 -0.02897 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.44350 11.44020 0.00330 0.02885 瀚亞歐洲基金 12.01000 11.83000 0.18000 1.52156 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------