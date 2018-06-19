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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     元大台灣50正2   元大中型100       嘉裕              昶和     福壽     臺企銀
嘉裕     元大滬深300正2  元大台商50        上緯投控          大統染   大統益
東華     富邦恒生國企正2 富邦摩台          信昌化            海悅     天仁                
大東     群益臺灣加權反1 富邦發達          世紀鋼            銘旺科   興泰                
立益     正道            富邦金融          中環              卓越     宏亞
佳和     同開            元大MSCI台灣      國巨              統領     達新
昶和                     永豐臺灣加權      光罩                       地球
三洋紡                   國泰日經225       茂矽                       恆大
本盟                     元大歐洲50        錸德                       怡華
瑞利                     元大日經225       智寶                       昶和
樂士                     元大韓國          友旺                       大統染
正峰新                   國泰20年美債反1   奇力新                     永記
億泰                     元大美債7-10正2   大毅                       展宇
毛寶                     元大美債7-10反1   華新科                     六暉-KY
燁興                     元大S&P日圓反1    嘉晶                       銘旺科
中鴻                     富邦歐洲          禾伸堂                     奇力新
聚亨                     FH彭博高收益債    日電貿                     大毅
千興                     FH彭博新興債      玉晶光                     嘉晶
威致                     FH富時不動產      揚明光                     禾伸堂
華豐                     元大台灣高息低波  瀚宇博                     日電貿
首利                     FH富時高息低波    嘉聯益                     玉晶光
麗正                     國泰RMB短期報酬  鈞寶                       世芯-KY
東訊                     宏洲              達方                       拓凱
華泰                     嘉裕              富鼎                       迎廣
錸德                     東華              杜康-DR                    嘉聯益
倫飛                     大東              陽光能源-DR                亞弘電
威盛                     立益              潤泰材                     悅城
國碩                     佳和                                         鈺邦
銘旺科                   昶和                                         華友聯
統懋                     三洋紡                                       遠雄來
翔耀                     本盟                                         夏都
太空梭                   瑞利                                         欣欣
新利虹                   樂士                                         統領
麗臺                     正峰新                                       友佳-DR
華映                     億泰                                         一零四
吉祥全                   美吾華                                       欣天然
憶聲                     毛寶                                         新海
科風                     燁興                                         欣高
和鑫                     中鴻                                         全國
力特                     聚亨                                         茂順
喬鼎                     千興                                         jpp-KY
正達                     威致                                         台數科
晟鈦                     華豐                                         南六
同泰                     首利                                         基勝-KY
新世紀                   麗正                                         波力-KY
誠創                     東訊                                         泰昇-KY
嘉威                     華泰                                         政伸
力銘                     台積電                                       吉源-KY
亞太電                   錸德
達能                     所羅門
清惠                     倫飛
慧友                     群光
勁永                     威盛
捷泰                     國碩
互億                     建準
天瀚                     銘旺科
迅杰                     統懋
華上                     翔耀
光麗-KY                  太空梭
元晶                     新利虹
華冠                     麗臺
裕豐                     華映
寶徠                     吉祥全
皇普                     憶聲
日勝生                   科風
台船                     和鑫
六福                     力特
台南-KY                  喬鼎
康師傅-DR                聯傑
聖馬丁-DR                正達
神州-DR                  晟鈦
耀傑-DR                  同泰
同方友友-DR              新世紀
晨訊科-DR                誠創
友佳-DR                  嘉威
陽光能源-DR              力銘
精熙-DR                  亞太電
中福                     達能
雷虎                     清惠
中視                     慧友
秋雨                     勁永
慶豐富                   華興
國光生                   捷泰
                         互億
                         天瀚
                         迅杰
                         全國電
                         華上
                         光麗-KY
                         元晶
                         GIS-KY
                         華冠
                         裕豐
                         寶徠
                         皇普
                         日勝生
                         皇鼎
                         台船
                         六福
                         夏都
                         美食-KY
                         台南-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         一零四
                         雷虎
                         新海
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         國光生
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