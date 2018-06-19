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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     永捷     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   美時     聚積       
易威     凱衛     富邦美債7-10          唐鋒              謚源     寶利徠   全銓       
穆拉德   海灣     富邦美債20年          益通              東林     強生                
南璋     友威科   元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  大樹                
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          友銓              友銓     其祥-KY             
精確     太普高   元大美債1-3          華容              達威     德麥                
宏易              元大投資級公司債          九豪              松崗     中華食              
唐鋒              元大中國債3-5          信昌電            三圓     世坤                
榮群              群益15年IG電信債          立敦              雙喜     萬國通              
天宇              群益15年IG科技債          蜜望實            力泰     新昕纖              
新零售            群益10年IG金融債          奧斯特            理銘     光明                
力新              國泰5Y+新興債          英格爾            亞都     聚紡                
恩得利            國泰1-5Y高收債          昇華              東凌-KY  興采                
李洲              富邦全球投等債                            關中     新麥                
凱柏實業          富邦全球高收債                            隆中     方土霖              
遠昇              合世                                時報     至興                
及成              易威                                明揚     萬在                
鑫龍騰            穆拉德                              欣泰     瑞穎                
和進              南璋                                         大恭                
耀勝              勝昱                                         永純                
倚強              光明                                         致振                
錦明              精確                                         康聯訊              
鑫創              宏易                                         韋僑                
廣寰科            唐鋒                                         威潤                
點晶              榮群                                         唐榮                
建舜電            天宇                                         晉椿                
泰谷              新零售                                       世豐                
典範              力新                                         久陽                
長天              恩得利                                       強新                
哲固              李洲                                         松和                
益通              凱柏實業                                     尼克森              
振維              遠昇                                         力新                
鴻翊              及成                                         凌網                
迎輝              鑫龍騰                                       恩得利              
欣厚-KY           和進                                         李洲                
兆遠              耀勝                                         港建                
系統電            倚強                                         倚強                
世紀              錦明                                         至寶電              
華容              鑫創                                         點晶                
建榮              廣寰科                                       鼎天                
立衛              點晶                                         幸康                
天揚              建舜電                                       迎輝                
鈺創              泰谷                                         堡達                
佳總              典範                                         重鳥鵬              
合正              長天                                         光頡                
寶聯通            哲固                                         天鉞電              
昇益              益通                                         達威                
凱鈺              振維                                         凱鈺                
德宏              鴻翊                                         彩富                
合邦              迎輝                                         合邦                
萬旭              欣厚-KY                                      業強                
驊宏資            兆遠                                         撼訊                
久正              系統電                                       合晶                
上揚              世紀                                         易通展              
全譜              凱美                                         元隆                
易通展            華容                                         沛亨                
安鈦克            建榮                                         迅德                
元隆              立衛                                         倉和                
沛亨              天揚                                         光菱                
九暘              鈺創                                         星雲                
凱碩              佳總                                         森田                
全達              合正                                         三圓                
奧斯特            寶聯通                                       力泰                
保銳              昇益                                         富裔                
越峰              凱鈺                                         惠普                
英格爾            德宏                                         中連貨              
士開              合邦                                         安心                
志嘉              亞元                                         漢來美食            
富裔              萬旭                                         燦星旅              
正德              驊宏資                                       易飛網              
燦星旅            久正                                         高野                
富驛-KY           上揚                                         亞都                
劍湖山            全譜                                         滿心                
德記              易通展                                       東凌-KY             
泰偉              安鈦克                                       德記                
華義              元隆                                         大展證              
昇華              沛亨                                         誠品生活            
得利影            九暘                                         得利影              
鼎創達            凱碩                                         時報                
花王              全達                                         琉園                
邦泰              奧斯特                                       旭然                
                  保銳                                         捷必勝-KY            
                  越峰                                         明揚                
                  英格爾                                       紅木-KY             
                  士開                                         霹靂                
                  志嘉                                         花王                
                  富裔                                         欣雄                
                  正德                                         欣泰                
                  中連貨                                       大汽電              
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  寶雅                                                             
                  大慶證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  欣雄                                                             
                  邦泰                                                             
                  明安
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