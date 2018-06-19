[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月15日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 3037 欣興 132561 2409 友達 106500 2313 華通 104816 6116 彩晶 97515 2323 中環 97270 2303 聯電 96067 00637L 元大滬深300正2 85934 3481 群創 81434 2883 開發金 69657 2317 鴻海 55037 2344 華邦電 52521 2338 光罩 50527 2330 台積電 48060 2891 中信金 44336 2456 奇力新 39614 2890 永豐金 37735 2340 光磊 37676 2324 仁寶 36746 00677U 富邦VIX 34754 2885 元大金 34217 2888 新光金 33943 00632R 元大台灣50反1 33757 2886 兆豐金 32749 2884 玉山金 32649 2371 大同 32605 2337 旺宏 31412 2367 燿華 30273 2448 晶電 30160 3059 華晶科 29988 2882 國泰金 29776
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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