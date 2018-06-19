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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月15日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
3037   欣興                132561  
2409   友達                106500  
2313   華通                104816  
6116   彩晶                 97515  
2323   中環                 97270  
2303   聯電                 96067  
00637L 元大滬深300正2       85934  
3481   群創                 81434  
2883   開發金               69657  
2317   鴻海                 55037  
2344   華邦電               52521  
2338   光罩                 50527  
2330   台積電               48060  
2891   中信金               44336  
2456   奇力新               39614  
2890   永豐金               37735  
2340   光磊                 37676  
2324   仁寶                 36746  
00677U 富邦VIX              34754  
2885   元大金               34217  
2888   新光金               33943  
00632R 元大台灣50反1        33757  
2886   兆豐金               32749  
2884   玉山金               32649  
2371   大同                 32605  
2337   旺宏                 31412  
2367   燿華                 30273  
2448   晶電                 30160  
3059   華晶科               29988  
2882   國泰金               29776
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