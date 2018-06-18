未來一周可能主導全球市場的五大主題

以下為未來一周可能主導投資者和交易員想法的五大主題，以及與這些主題相關的路透報導：

1/緩慢地退出量化寬松

歐洲央行(ECB)周一在葡萄牙辛特拉開始為期三天的央行論壇，但這次峰會召開時的背景與上次截然不同。歐洲央行已經警告市場將在今年底結束購債計劃，但其亦承諾可能維持低利率直到2019年夏季。這持續給債市和股市帶來激勵，但為歐元帶來的提振則沒那麽大。

回想一年前，歐洲央行總裁德拉吉向聚集在辛特拉的人們表示，通縮力量已被通脹力量所取代。這番講話當時促使市場警惕歐洲央行可能微調超寬松政策。

不過，考慮到歐洲央行量化寬松結束在即，類似於去年的削減恐慌似乎已被避免。意大利債券剛剛錄得2012年9月以來最佳周度表現。但外界仍將關註辛特拉演講者的講話，因為任何有關歐洲經濟成長放緩的跡象都可能讓退出量化寬松(QE)變得更加覆雜。下周五出爐的歐元區6月采購經理人指數(PMI)初值數據或許也將提供一些線索。

一般來說，辛特拉峰會是一場央行盛會：除了德拉吉外，日本央行總裁黑田東彥和美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)主席鮑威爾也都將出席。這三位高官上周輪番在本國央行政策會議上成為市場焦點。不過另一位知名的央行總裁--英國央行總裁卡尼則並不打算發表演講。英國央行將於周四召開政策會議，外界預計其不會調整利率。

2/土耳其形勢不妙

6月24日大選即將到來之際，土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)面臨的問題很多。他希望通過加強總統職權來進一步控制經濟和貨幣政策，但他發現可能無法在第一輪投票中勝出。此外，正義與發展黨(AK Party)甚至可能失去國會的多數席位優勢。

其次，雖然利率上調了425個基點，但裏拉迅速跌回紀錄低點。隨著美聯儲推動美元上漲，裏拉的跌勢可能繼續。本幣匯率疲軟肯定會加劇土耳其已達兩位數的通脹率。被埃爾多安奉為15年執政勝利成果之一的經濟增長也出現警訊。

數據顯示土耳其增長率為7.4%，為全球增長最快的經濟體之一。但借貸成本飆升，土耳其國內債市10年期現貨公債收益率接近16%，自2017年底以來上升500個基點。

這可能預示經濟急劇放緩，因繁榮增長對信貸的依賴度很高，而目前信貸同比增幅約達20%。實際上，土耳其負債較高的企業和銀行可能已經遇到麻煩。對於自稱“利率的敵人”的埃爾多安，這可能意味著接受更高的利率和更慢的增長。不過首先他得贏得選舉，至少在第二輪勝出。民調顯示埃爾多安的支持率下降，投票將進入第二輪。

3/產油國討論增產問題

石油輸出國組織(OPEC)及其它產油國周五和周六將在維也納召開會議，討論產量協議。原油價格在過去一年來上漲將近60%，美國總統特朗普一再指責OPEC推高油價，因此要求增產的政治壓力不斷加大。

但產油大國也存在分歧。雖然俄羅斯力主大幅增產，但沙特更青睞適度增加供應。而伊朗、伊拉克和委內瑞拉等國則希望完全不做改變。

但多數石油觀察人士預測年底前定會增產。因此磋商將圍繞增產的幅度、時間和階段。此外，增產一事究竟是得到OPEC整體同意，還是沙特和俄羅斯在沒有廣泛支持的情況下一力推動，這一點也十分關鍵。

4/新興市場央行會議

巴西、墨西哥、台灣、菲律賓、泰國和匈牙利的央行將在接下來一周召開會議。由於美元兌這些新興市場貨幣目前一路勢如破竹，因此這些央行會做些什麽以及會說些什麽，也顯得頗為重要。

路透調查顯示，所有這些央行料將暫不行動，只有墨西哥和菲律賓央行存在很小的意外升息的可能性。這意味著市場將主要關註聲明措辭以及哪家央行可能準備行動這類問題上。

巴西金融市場目前預測，未來一年內央行將會升息2.5個百分點；墨西哥央行料升息約75個基點。泰國和台灣央行可能暗示今年稍晚升息一至兩次，就連匈牙利央行在福林大幅貶值後也料將放棄偏鴿派的措辭。

5/大銀行和小銀行

美國銀行業者2017年6月通過美聯儲的年度壓力測試時，它們的股價應聲大漲，而且引發了一輪規模龐大的股票回購和增加派息。但未來一周發布2018年壓力測試結果時，不要期待去年盛況會重演。

2018年迄今為止，美國最大的幾家銀行表現已明顯不如較小的地區銀行，即便有些大銀行確實獲得更多緩沖以增加資本回報計劃，但很少有分析師認為這麽做足以扭轉落後態勢。

收益率曲線趨平以及貸款增長遲滯，是拖累大型銀行表現的兩大罪魁禍首，而這在短期內很難改變。

美聯儲有關商業及工業貸款增長情況的最新數據顯示，小型銀行在關鍵放款類別中領先大型銀行逾4個百分點。小型銀行的商業及工業貸款較上年同期增長了6.7%，大型銀行的增幅僅有2.4%。

自美聯儲最新一次升息以來，美債收益率曲線已更加趨平。兩年期美債與10年期美債的收益率之差不到40個基點，是將近11年來的最窄水準。

路透倫敦6月15日 編譯 許娜/王麗鑫/鄭茵/李婷儀 審校 戴素萍/徐文焰/侯雪蘋/張若琪/白雲

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