政府研徵空置稅 地產建設商會：業內不存在待價而沽

政府本月內會交代是否徵收一手樓空置稅。地產建設商會認為，業內不存在待價而沽，空置單位增加是因為整體供應增加。商會建議如果徵稅，應豁免面積一千呎以上的單位。

政府指今年「建成而未出售」的住宅單位，增加至約九千個，正研究應否開徵空置稅。

地產建設商會執委會主席梁志堅在本台節目《講清講楚》說，該數字並非「事實」，因為政府是以單位取得「入伙紙」而非「滿意紙」去界定「建成」，那些單位的內部裝修、周邊景觀都未完成，因此定義不合理。他說如果以取得「滿意紙」去界定，空置單位只有三千個。

不過梁志堅強調，不論空置單位有多少，地產商都沒有待價而沽。

地產建設商會執委會主席梁志堅表示：「有些地產商經歷過痛苦，即是他出售了商品，而沒有土地給他購買。在這個時候，有部分需要慢慢逐步出售。」

被問到上一屆政府已經提供較多土地出售，為甚麼都會這樣，梁志堅說：「(供應)多了，餘下的貨尾也變多。不是他們不想賣，而在那段時間，要拖長時間出售，遲出售並不一定能賣得較高價錢。」

他說如果政府堅持徵收空置稅，業界不會反對，但未知會選擇加快推售，抑或情願交稅，視乎稅率多高。

不過，他建議政府豁免面積逾一千呎的單位，因為這些不是一般人的購買目標，亦應豁免發展商取得預售樓花同意書後，盡力推售的單位。

對於很難釐定，有些可能分批出貨，都稱不停推售，梁志堅回應：「現在有規定的第一手推出時，不能少於百分之20。很多樓盤現在千多二千個單位，是否要一次過推出？賣樓不只是甲有得賣，乙、丙、丁都有得賣。很多盤一起推出時，是否大家一起推出來，市場便氾濫了。」

梁志堅說如果政府今次「出招太辣」，不排除有個別地產商會考慮提出司法覆核，但他認為這只會是最後一步。

來源：TVB

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