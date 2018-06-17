上交所發布創新企業境內上市交易配套業務規則

新華社上海6月16日電(記者潘清)上海證券交易所15日晚間發布《試點創新企業股票或存托憑證上市交易實施辦法》等8項規則，這意味著備受關註的創新企業境內上市交易配套業務規則正式「落地」。

上交所此次發布的8項規則，是依據《證券法》、國務院轉發證監會《關於開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若幹意見》、證監會《存托憑證發行與交易管理辦法(試行)》等上位制度規範制定的，是創新企業境內上市配套制度的有機組成部分。

據上交所相關負責人介紹，實施辦法具備三個特點：

一是整體性。交易所層面的配套規則涉及主體包括境內創新企業、境外已上市和尚未上市紅籌企業，涉及的證券包括股票和存托憑證，涉及的內容包括上市條件、上市後的交易、上市後的持續信息披露等。為體現創新試點工作的整體性，增強規則使用的便利性，上交所對三類試點企業持續信息披露中的共性要求，以及紅籌企業存托憑證相關交易安排作出了統一規定；

二是針對性。在遵循現行基本業務規則中一般性規定的基礎上，實施辦法對創新試點企業股票或存托憑證在上市交易、信息披露日常監管、投資者保護等環節作出針對性安排；

三是包容性。在統籌考慮三類試點創新企業共性制度需求的基礎上，實施辦法對境外已上市紅籌企業信息披露的規則適用依法作出了適度、合理的差異化安排。

雙層股權架構是紅籌企業與境內企業在公司治理層面的一項主要差異。在規範投票權差異方面，實施辦法設置了四個方面的規定：要求特別投票權股東遵守一定限制，規定了特別投票權股份轉化為普通投票權股份的情形，規定了實行一股一票的特定情形，規定了特別投票權行使的禁止性要求。

在設置上述要求的同時，實施辦法還預留了一定的彈性空間。對於境外已上市紅籌企業投票權差異安排與實施辦法相關要求不一致的，允許其按照公司註冊地法律、境外上市地相關規則和公司章程的規定執行，但必須詳細披露差異情況以及依法落實保護投資者合法權益的應對措施，且不得濫用特別投票權損害境內投資者合法權益。

保護投資者合法權益是本次試點中相關配套制度設計和監管安排的基本指導原則。在上位法律規範已作出專門規定的基礎上，實施辦法在各個業務環節中作出相應安排。此外，實施辦法還貫徹落實上位法律規範明確的股份減持規定並予以細化規定，並要求相關參與各方歸位盡責，切實維護投資者各項合法權益。

據悉，上交所將從兩個方面防範創新企業股票或存托憑證交易出現過度投機炒作：一是防止市場中熱衷題材炒作的遊資大戶濫用資金、持股等優勢，通過連續拉漲停等異常交易手法吸引中小投資者跟風進場；二是防止在上市初期漲停板打開後出現新一輪投機炒作，特別是在通過虛假申報、拉擡股價之後實施反向交易，將前期吸入的大量籌碼「派發」給跟風入場的中小投資者。

上交所相關負責人透露，已針對創新企業股票或存托憑證開發獨立的實時監控模塊，設置專項預警指標，並安排專人專崗予以重點監控。對重點監控賬戶“漲停板大額封單”等投機炒作典型異常交易行為，將從嚴采取警示、暫停賬戶交易等事中監管措施。對出現明顯異常波動的股票或者存托憑證，將及時采取加大風險揭示、核查異常交易等措施，防範可能出現的嚴重非理性炒作。

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