價值1兆的大機會！這家基金準備應對債災抄底

去年十月，由 Russell Clark 執掌的「全球最看空對沖基金」Horseman Global 宣布，接下來將做空「墜落天使（fallen angel）」債券。「墜落天使」是指，原屬「投資級」的企業因基本面情況不佳等原因造成評級下降，其債券隨之被定義為垃圾債券。

當時，Clark 聲稱，美國投資級債券質量非常低，或將催生大量的「墜落天使」。與此同時，在高殖利率市場上，共同基金的規模也比過去大得多。他還援引國際貨幣基金組織 IMF 的一份報告稱，如果市場迎來一個體量夠大的「墜落天使」，高殖利率市場將隨之崩潰。

如今，全球困境債務投資巨頭橡樹資本也加入了投資「墜落天使」的行列。橡樹資本稱，「在逐漸走高的利率令不良貸款和垃圾債承壓的環境下，希望看到困境債務超過 1 兆美元。」

在伯恩斯坦戰略決策會議（Bernstein Strategic Decisions Conference）上，橡樹資本 CEO Jay Wintrob 表示，隨著「墜落天使」數量增多，經濟周期轉向時，速度將比以往任何時候更快，勢頭也更大。

Wintrob 看到，垃圾債供給量明顯高於之前的任何時期，但由於缺乏契約保護，根基不穩的債權人在投資時，將面臨前所未有的風險。

Wintrob 稱，債市的結構性缺陷意味著一旦形勢逆轉，債務將迅速陷入困境。為了將來的投資機遇，橡樹資本已經準備好了 200 億美元的資金。

彭博社數據顯示，4 月，標普全球評級評出具有潛在「墜落天使」潛力的企業僅有 45 家，但未償還的債務高達 1193 億美元。

而橡樹資本正是在此時入場，目前已將四分之一的資產分配給了困境債權人。Wintrob 認為，借貸市場出現異常，這表明債權人應該格外謹慎地進行投資。

我們生活在一個低回報、高風險的世界。

橡樹資本希望，在美國「做點小生意」的同時，將自身的投資戰略延伸至中國、印度等新興市場。

除了 Horseman 和橡樹資本，市場上還有其他為困境債權人數量激增做準備的對沖基金。Wintrob 預計，各大對沖基金經理手上大概握有 1500 億美元資金，能夠投資垃圾債。他還認為，隨著債券期限延長，這一數字正在穩定增長。

『新聞來源／華爾街見聞』