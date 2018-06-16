領視控股(00789-HK)計劃引入一項業務

於2017年7月3日起停牌的領視控股(00789-HK)公布，核數師目前正在審核集團截至2018年3月31日止年度之綜合財務報表，集團旨在遵照上市規則之規定公佈其年度業績及年報。

根據內部監控顧問之初步建議，公司已採取措施改善集團的內部監控系統及財務申報程序。內部監控顧問目前正在對上述系統及程序進行後續檢討。

集團已將其時尚配飾業務重新發展為綜合時尚配飾平台業務，其中涉及批發一系列時尚配飾產品。截至2018年5月30日止五個月平均每月銷售額約1180萬元；平均每日活躍用戶約4500人；平均每日瀏覽量約37000次。

展望未來，公司計劃引入一項業務，其中涉及根據客戶的具體要求度身訂做時尚配飾產品以擴大客戶群。初步業務模式涉及取得客戶訂單(包括零售商、經銷商及終端客戶訂單)；集團設計師設計產品；及聘用製造商生產產品以交付予客戶。公司目前正在統籌其設計師團隊、尋找時尚配飾製造商作為戰略合作夥伴以及聯繫潛在客戶。截至本公告日期，集團已招聘六名設計師及與三間製造商簽訂合作協議。

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