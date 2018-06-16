御佳控股(03789-HK)交代貿易應收款項情況

御佳控股(03789-HK)公布，董事注意到最近新昌集團(00404-HK)刊發的新聞報告及公告，其主要從事工程及物業業務，為公司之重要客戶。集團要作為分包商向新昌集團提供模板工程服務，以建設M+博物館，其目前正在施工，並預期於2018年完工(M+ 博物館項目)。

新昌集團分別於5月17日及5月18日發出公告：新昌集團現正就可能投資及合作安排分別與保利置業(00119-HK)及佳兆業集團(01638-HK)進行討論；及新昌集團在3億美元於今年5月18日年到期之8.75厘優先票據於今年5月18日到期贖回後，並無向票據持有人支付款項，導致發生違約事件及相關貸款協議項下之交叉違約。根據集團未經審核之賬冊及記錄，集團就M+博物館項目存有應收新昌集團之貿易款項及應收保留金。

截至今年3月31日止年度，貿易應收款項已定期結賬，於今年3月31日，概無長期未償還之應收新昌集團貿易款項。根據M+博物館項目於今年之預期完成日期，應收保留金預期由新昌集團於2019年年底發放予該集團。因此，董事認為，儘管新昌集團之最新財務狀況，該集團之貿易應收款項及應收保留金將可予收回，且概不會對該集團造成重大不利之財務影響，預期不會就貿易應收款項及應收保留金作出減值。董事將會繼續密切監察貿易應收款項及應收保留金之可收回性；留意新昌集團之最新財務狀況；及採取適當跟進行動以保障公司及股東之利益。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)