中航國際控股(00161-HK)擬售房地產開發業務

中航國際控股(00161-HK)公布，公司的非全資附屬公司成都中航瑞賽置業擬通過在北京產權交易所進行公開掛牌程序以進行出售其所持成都聚錦商貿的20%股權及其所持成都聚錦的債權。通過公開掛牌方式轉讓成都聚錦權益的最低投標價將基於由符合資格的評估機構對成都聚錦進行的資產評估以及由有資質的審計機構對成都聚錦的債權進行的經審計結果而釐定。

轉讓成都聚錦權益的最低投標價還須待取得中國相關國有資產監管部門批准後方可作實。據擬議，成都瑞賽與北京瑞賽科技將透過北京產權交易所出售其各自所持的20%及80%成都聚錦的股權以及各自所持成都聚錦的債權。

成都聚錦為一間於2004年8月20日在中國成立的有限公司，由北京瑞賽及成都瑞賽分別持有80%及20%股權。其註冊資本為1.12億元人民幣，主要從事日用百貨、建築機械、建築及建造裝修輔料的銷售以及房地產開發及管理業務。

成都瑞賽為一間於2017年10月18日在中國成立的有限公司，是公司的非全資附屬公司。成都瑞賽由公司、中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所及成都成飛企業管理有限公司分別持有60%、30%及10%股權。其註冊資本為1.2億元人民幣，主要從事房地產開發、物業管理、建造及市政工程建造等業務。

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