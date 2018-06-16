陽光能源(00757-HK)間接附屬被申索3.91億美元

陽光能源(00757-HK)公布，公司間接附屬公司鉅升國際收到美國密歇根州法院對鉅升請求陪審團審理訴訟的申訴狀。該訴訟的原告赫姆羅克半導體為鉅升一家位於美國的供應商，正在尋求一項針對鉅升被指稱違反一份日期為2011年3月24四日赫姆羅克半導體私營(供應商)和鉅升之間的原材料採購協議，所以造成赫姆羅克向鉅升申索總額約3.91億美元。鉅升目前正在徵求對該訴訟的法律意見。

茲於公司截至2014年、2015年、2016年及2017年12月31日止四個財政年度的綜合財務報表中提述，集團已經於過去年度的財務報表中適當的認列了撥備。因此，基於法律顧問的法律意見與集團現有資料，董事認為無需於目前財務報表中再新增認列重大額外的撥備損失，董事會亦認為該訴訟不會對公司及集團整體帶來重大影響。

董事會確認，截至本公佈日期，集團的業務、營運及財務狀況並未受到該訴訟的影響，且集團與其他供應商的關係一直保持正常且不受該訴訟的影響。

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