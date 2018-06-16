宏基集團(01718-HK)全年虧損擴至7024萬不派息

宏基集團(01718-HK)公布，截至2018年3月31日止全年虧損7024.75萬元(2017年度虧損101.09萬元)，每股虧損7.32仙；不派末期息。收入2.26億元，按年下跌3.95%。

從截至2017年3月31日止年度的毛利約為3998萬元減少至報告期間的毛損約為2764.8萬元。集團於報告期間的整體毛損率約為12.2%(2017年度毛利率約17%)。集團於報告期間的地基建築分部之毛損為約3543.8萬元，較截至2017年3月31日止年度的毛利約2408.5萬元減少約5952.3萬元。地基建築分部的毛損率約為18.6%(2017年度毛利率約13.3%)。

集團土地勘測服務分部於報告期間的毛利約為779.1萬元，較截至2017年3月31日止年度的約1589.5萬元減少約51%。土地勘測服務分部的毛利率由截至2017年3月31日年度的約29.0%輕微下降至報告期間的約22.1%。毛利率下降主要由於新投標項目的投標價格下降，導致本集團於報告期間新投標的地基工程項目的毛利率下降及因建築材料價格上漲而導致直接成本增加。

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