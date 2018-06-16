今年以來104家公司IPO申請上會 通過率為53.8%

據《證券日報》記者統計，今年以來，證監會發審委已經審核了104家公司的首發申請，其中，56家獲得通過(包括二次上會企業)，42家被否，6家暫緩表決，通過率(不包括取消審核企業)為53.8%。與此同時，還有10家企業的IPO申請被取消審核。

這一通過率，較今年年初有所提高，但相比2017年依然偏低。統計數據顯示，2017年全年IPO審核的通過率為79.3%。專家表示，發審工作需要首先保證質量，防止企業“帶病上市”。

通過對42家被否企業進行梳理，被否原因主要包括五個方面，分別是業務經營不合規；內控有效性存在缺陷；會計基礎工作不規範；信息披露存在瑕疵；持續盈利能力存疑。

以6月12日被否的北京煜邦電力技術股份有限公司為例，發審委對公司提了5大方面共計10個問題，其中之一就是報告期內公司智能用電產品毛利率偏低，整體解決方案和技術開發與服務業務各期毛利率較高。對此，發審委要求公司說明整體解決方案和技術開發與服務業務毛利率較高的原因及合理性；整體解決方案和技術開發與服務業務的市場容量及可持續性。

值得關註的是，此前醫藥醫療企業經常被問及的商業賄賂問題，北京煜邦電力技術股份有限公司也有被問及。發審委要求公司說明報告期內獲取客戶的相關招投標等程序是否合法合規，是否涉及商業賄賂等違法違規情形，是否存在應履行招投標程序而未履行的情形。

同時，華北電力物資總公司工貿公司為持有發行人7.47%股份股東聖德信的主管單位及100%控股股東，報告期內發行人向電力物資支付投標服務費的背景、原因、必要性、合理性，投標服務費定價的公允性，是否涉及商業賄賂。

5月29日被否的北京中視電傳傳媒廣告股份有限公司，發審委要求公司說明，公司獲取廣告資源的方式是否合法合規，是否符合行業慣例，是否存在商業賄賂或不正當競爭情形。

同業競爭問題也是發審委關註的一個點，以6月5日被否的安徽萬朗磁塑股份有限公司為例，發審委要求公司說明，實際控制人配偶控制的企業與發行人產品是否具有競爭性或可替代性，是否屬於同業競爭；供應商、客戶存在重疊的原因及合理性，是否存在利益輸送和其他利益安排。

毛利率問題同樣是發審委關註的重點。比如，北京中視電傳傳媒廣告股份有限公司，發審委提出，報告期內，公司主營業務毛利率逐年下降，低於同行業可比上市公司；銷售費用率和管理費用率顯著低於同行業可比上市公司。

對此，發審委要求公司說明報告期毛利率變動較大的原因；媒介代理業務及客戶代理業務毛利率差異較大的原因；毛利率與同行業可比上市公司存在差異的原因及合理性。



來源：證券日報

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