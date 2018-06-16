國稅地稅合併拉開大幕 透視稅收征管體制改革4大看點

仲夏時節，國稅地稅征管體制改革邁出實質性步伐。

6月15日上午，全國各省(自治區、直轄市)級以及計劃單列市國稅局、地稅局同時宣告合併，36個省級新稅務機構統一掛牌，標志著國稅地稅征管體制改革邁出關鍵一步。

此番國稅地稅機構合並意義何在？稅收征管體制有何看點？納稅人辦稅變化幾何？針對諸多熱點問題，新華社記者第一時間采訪權威專家，詳解改革四大看點。

看點一：開啟稅收征管體制改革新進程

「我國稅收發展史上又迎來了一個具有裏程碑意義的重要時刻！」國家稅務總局局長王軍15日與北京市市長陳吉寧共同為「國家稅務總局北京市稅務局」揭牌後表示。

2018年火熱的夏天，見證以合並省級和省級以下國稅地稅機構為主的國稅地稅征管體制改革正式啟幕，新時代稅收征管體制改革邁出實質性、關鍵性的第一步。

改革開放40周年之際，此次改革備受關註。這是改革開放以來，繼上世紀80年代“利改稅”和1994年分稅制改革後，我國稅收征管體制迎來的第三次重大改革。

相比以往，此次改革力度大、涉及面廣、情況覆雜、任務更艱巨，涉及國稅地稅機構合並、稅費管理制度和中央與地方稅務行政管理體制三個方面的改革，其中最重要的就是國稅地稅機構合並改革。

上海財經大學教授胡怡建說，在營改增推進國稅地稅機構合作的基礎上，此次國稅地稅機構合並是順應新時代發展要求的重大制度變革，有助於降低征納成本、提升征管效率，為全面提升稅收治理能力和治理水平提供制度保障，推動構建更為有序、合理、完善的財稅制度。

看點二：「六個統一」增強納稅人獲得感

省級新稅務機構掛牌當天，國家稅務總局網站發布《關於稅務機構改革有關事項的公告》等一系列制度文件。根據部署，隨著省市縣三級新稅務機構逐級、分步掛牌，屆時稅務系統將實現「六個統一」：國稅地稅業務「一廳通辦」；國稅地稅業務「一網通辦」；12366「一鍵咨詢」；「實名信息一次采集」；統一稅務檢查；統一稅收執法標準。

「國稅地稅合並解決了我們辦稅兩頭跑的問題，使用統一數據口徑的‘金三’系統，也更方便我們咨詢辦理涉稅事項，減少了企業的稅收成本。」江西省樂安縣耀峰玻纖有限公司總經理李玉龍說出了納稅人的心聲。

記者了解到，新機構掛牌後，為便利納稅人辦稅，絕大部分辦稅服務廳保持現有辦稅服務場所、地點不變。

「實行『一廳通辦』進一步統一、簡並、規範了涉稅材料報送，將大大節約企業辦稅時間。”萬華化學(寧波)有限公司財務總監聶輝強說，希望有更多舉措提升納稅服務，讓企業充分享受國家減稅降負政策紅利。

看點三：推動稅收征管更規範、統一

國家稅務總局透露，改革後稅收管理機構將在規章文件、執法標準等多方面實現統一和規範，無疑將對推進稅收治理現代化產生深遠影響。

目前，從中央到地方各級稅務機關正同步開展文件清理，逐件逐條梳理稅務系統現行文件，確保國稅地稅機構合並後執法依據統一、執法尺度統一。

「全國範圍內『書同文、車同軌』，一個稅制、一把尺子，將有利於提高稅收執法的統一性、規範性。」中央財經大學教授樊勇說。

「以前有時遇到國稅、地稅分別來檢查的情況。這幾年國稅地稅合作強化征管確實減少了重覆檢查，相信改革後執法會更加規範。」陜西省西安合容電力設備有限公司財務負責人雷女士說。

據悉，下一步國家稅務總局將進一步推進稅收征管和信息系統的整合優化工作，由「物理反應」過渡到「化學反應」，建成一套制度體系、一套運行機制、一套崗責流程、一套信息系統，推動構建優化高效統一的稅收征管體系。

「平穩推進國稅地稅機構合並，必將全面提高稅收征管科學化水平，為國家財政收入的可持續增長奠定良好的體制機制基礎。」國家稅務總局稅收科學研究所所長李萬甫說。

看點四：社保費等交由稅務部門征收

國稅地稅機構合並完成後，2019年開始，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一征收。

「此次改革強調了收入管理機構的職能整合。」中國社科院財經戰略研究院研究員馬珺表示，此前不少地區已經采用地方稅務局征收社保費，此次改革後我國在收入機構統合方面又向前推進一步，有助於消除部門間的信息壁壘，推動建立可持續性的社保基金制度。

對於如何推進改革，西南財經大學教授湯繼強認為，將社保費和非稅收入劃轉稅務部門征管存在一定難度，需要協調處理好稅務部門與財政、社保、醫保等部門的關系。改革順利完成後，有助於降低征管成本、提升征管效率，推進稅費制度改革，夯實國家治理現代化基礎。

新華社北京6月15日電 記者韓潔、申鋮、郁瓊源

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