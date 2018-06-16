郭樹清提示非法集資風險：理財收益率超10%要準備損失本金

郭樹清再次提醒老百姓一定要防範非法集資的風險，他說：「在打擊非法集資過程中，要努力通過多種方式讓人民群眾認識到，高收益意味著高風險，收益率超過6%的就要打問號，超過8%的就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。」

昨天，第十屆陸家嘴金融論壇在上海開幕。中國人民銀行黨委書記、銀監會主席郭樹清在論壇發表主旨演講時再次提醒老百姓一定要防範非法集資的風險。他說：「在打擊非法集資過程中，要努力通過多種方式讓人民群眾認識到，高收益意味著高風險，收益率超過6%的就要打問號，超過8%的就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。」

防範化解金融風險是攻堅戰和持久戰

郭樹清強調，人民群眾既是金融監管保護的對象，更是防範化解金融風險活動的重要參與者和依靠力量。在實際工作中，要讓群眾在防範化解金融風險的過程中實現自我教育，提升自身免疫力，同時成長為治亂象的生力軍。一旦發現承諾高回報的理財產品和投資公司，就要相互提醒、積極舉報，讓各種金融詐騙和不斷變異的龐氏騙局無處遁形。

「防範化解金融風險既是一場攻堅戰，也是一場持久戰。」郭樹清指出，治理金融業內部層層嵌套、自我循環，必須充分考慮機構和市場的承受能力，在保持國民經濟列車平穩運行中拆除「炸彈」，防止出現「處置風險的風險」。在化解「類信貸」業務風險過程中，合理安排過渡期,先由機構自查再由監管部門檢查，有計劃、分步驟，漸次達成目標，沒有采取「一刀切」和急剎車的辦法。

為實體經濟服務是金融的天職

郭樹清認為，為實體經濟服務是金融的天職，也是防範金融風險的根本舉措。2017年銀行業新增減費讓利440億元，今年一系列新的降成本措施正在陸續出台。信貸增速繼續明顯超過貨幣供應量和國內生產總值增速，小微企業貸款持續實現「三個不低於」目標。目前，小微企業貸款覆蓋率17.3%，申貸獲得率95.1%，但是解決小微企業融資難、融資貴還需做出新的努力。

對媒體網絡虛假廣告加大懲戒力度

郭樹清指出，在防範化解金融風險的征程上，需要著力解決一些領域滯後的問題，加強薄弱環節。當前需要優先考慮的有以下幾個方面，一是加快企業結構調整，建立健全企業、銀行、政府各方責任共當和損失分擔機制，加快「僵屍企業」退出，加快困難企業重組，加快市場化法治化債轉股。二是要妥善處理企業債務違約問題。市場經濟下出現債務違約十分正常，相比國外，我國企業債務違約率總體仍然較低。到2018年5月末，企業債券違約後未兌付金額，只占存量信用債總金額的0.43%。要遵循市場規律，實行差異化金融政策，對於長期虧損、失去清償能力的企業要堅決退出，對於出現暫時經營困難的企業，相關各方要加強溝通協商，采取積極措施共同努力，幫助其渡過難關。三是大力推進信用建設。四是努力解決違法成本過低問題。

「令人遺憾的是，仍然存在著大量的媒體網絡虛假廣告，誤導性宣傳，欺騙性投資咨詢和理財顧問，已經成為影響社會穩定和諧的公害。究其原因，說到底還是處罰太輕，不足以形成震懾，這種局面必須改變。」郭樹清認為，要加大懲戒力度，對違法違規者必須嚴懲，必須讓他們付出沈重代價。

用「幾家擡」思路服務小微企業

昨天，「2018陸家嘴論壇」在上海開幕。本次論壇主題為「邁入新時代的上海國際金融中心建設」，中國人民銀行行長易綱在論壇上就金融如何支持小微企業發展發表演講。易綱認為金融的結構要考慮覆蓋小微企業生命周期的各個階段，要讓正規金融方面給小微企業提供更多的融資，要堅持財務可持續增強金融機構服務小微企業的內在動力。

易綱指出，小微企業在經濟發展過程中發揮著重要作用。中國有2000多萬的小微企業法人，此外還有6000多萬的個體工商戶。這些小微企業占市場主體的個數的90%以上，貢獻了全國80%的就業、70%左右的專利發明權、60%以上的GDP和50%以上的稅收。

如何既服務小微企業，又覆蓋風險，使得金融機構可以持續地為小微企業服務？易綱給出的解決方案是「幾家擡」的思路。

什麽是幾家擡呢？易綱說，首先是央行要支持，央行要從準備金、銀行的再貸款、再貼現、利率等貨幣政策方面考慮商業銀行和其他金融機構對小微企業的服務。同時，監管當局要有一個差別化的監管，要考慮到小微企業的風險，對小微企業的監管要充分地考慮風險溢價。同時財政要給小微企業的貸款一定的稅收優惠，商業銀行自身也要堅持自己從內部轉移定價和內部的服務機制上為小微企業服務，這樣我們全社會各個方面共同為小微企業服務，就能夠做好“增加貸款、降低成本”的目的。易綱透露，目前央行會同有關部門正在協商出台一個對小微企業改善服務，以“幾家擡”的思路，來增加對小微企業貸款的綜合政策。

昨天，前央行行長周小川作為應邀嘉賓現身陸家嘴論壇並做主旨演講。今年正值2008年次貸危機十周年，周小川在發言中回顧這十年來國際社會和中國在金融治理方面取得的成績和存在的不足。

「十年來我們都做了什麽？」周小川總結說，一是采取經濟覆蘇的政策克服經濟危機的影響。2009年我們通過G20的舞台出台了強勁、可持續、平衡增長的框架。二是在危機過程中通過IMF來籌集新的資源。與此同時，在國際金融治理構架上通過G20成立了金融穩定論壇，大力支持國際清算銀行通過巴塞爾協議更新的進程，向G20領導匯報，來修改金融的主要規則。

三是宏觀審慎。經過這次危機我們推出了宏觀審慎的做法，中國也在各個重要的政府文件中都強調了「宏觀審慎」這一政策框架。同時，也通過新的規則要求出台了壓力測試，使得一些資本薄弱的金融機構加快在資本市場融資，通過新的融資強健自己的資本基礎。四是加強了監管。先後明確了全球系統重要性金融機構，特別是「全球系統重要性銀行」。各國監管機構自己認定自己國內系統的重要性金融機構。此後，在2014年的G20會議上，又提出了對於全球系統性重要銀行的總損失吸收能力。類似的方法也推到對保險機構的監管上。

周小川指出，在取得成績和改進的基礎上，還有很多未盡事項。與2008年時應對金融危機所提出的想法、政策相比，實際做到的還有相當大的差距。有些政策機制存在爭議，有些想要出台的政策和機制因為與經濟覆蘇有一定的沖突，一直猶豫不決或者適當拖後。

來源： 北京青年報 記者 程婕

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