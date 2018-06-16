5月一二三線城市房價環比都漲了，後續會咋樣？

15日，「5月份全國各地樓市調控次數創新記錄」的原因，有了權威答案。

「防止房價明顯過快上漲」，15日，國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀5月份房價變動情況時表示，5月份，各地不斷加大房地產市場調控力度，全國40多個城市出台了調控政策。

房價環比漲了

70個大中城市新房價格指數環比增幅連續3月擴大。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說，5月份70城新房價格指數環比增幅為0.8%，相比4月份的0.6%有所擴大，受環比增幅攀升的影響，同比增幅曲線也有所擴大。

國家統計局的數據顯示，5月份，一線、二線、三線城市的新房和二手房價格均比4月份出現了不同程度上漲。

而在4月份時候，一線、二線、三線城市房價在環比上還處於分化階段。當月，二三線城市房價環比上漲，但一線城市新房和二手房環比分別為持平和下降。

上漲城市數量的增多，可解釋房價環比上漲反彈的態勢。5月份上漲城市數量為61個，而4月份為58個。二手房同比下調最多的北京，在連續下調一年後，也出現了環比上漲。

5月份，4月底或5月初被住建部約談的一些城市新房價格環比漲幅靠前。

新房價格環比上漲最快的丹東，漲幅達5.3%，三亞、成都、海口、青島超過2%。而在3、4月份，新房環比最高漲幅分別僅為2.1%、2%，且僅有一個城市。

中原地產首席分析師張大偉表示，本次反彈主要集中在二線城市。最主要的特點是，這些城市最近都釋放了人才政策和搖號政策。

調控更頻

交易上升，各類城市房價有明顯升溫態勢。由此，4月底開始，中國樓市調控進入了新一輪調控高潮。

從住建部約談，到熱點二線城市加碼調控，再到三四線城市紛紛進入調控陣營。

「5月全國發布房地產調控政策累計超50次，單月次數刷新了歷史紀錄。」據中原地產研究中心的統計。

限購、限貸、限售、限價、以及搖號買房等政策在地方上不斷出台、落地、執行。

再如，搖號資源緊缺下，成都7萬人搶1千套房子；西安某樓盤搖號出現大量關系戶；杭州熱門樓盤中簽率甚至不到2%，有人排隊買房以致暈倒。

面對「部分城市房地產市場出現過熱苗頭，投機炒作有所擡頭」現象，5月19日住建部發出相關通知進行警示——「風險不容忽視」。

住建部通知中再次強調，堅持調控目標不動搖、力度不放松，堅持調控政策的連續性穩定性，認真落實穩房價、控租金。要改進商品住房用地供應方式，建立房價地價聯動機制，防止地價推漲房價。

「不排除最近2個月，各地再次發布密集調控政策的可能性。」張大偉稱。

房價未來會咋樣？

房價接下來是漲是跌？哪些調控政策會發布？影響很多人的買房決策。

但對房價的預測，不同的人有不同看法：有人想房價跌了後買，有人擔心再不買會更貴。

58安居客房產研究院首席分析師張波說，調研發現，62.9%的購房者認為一二線城市房價短期內趨於穩定，未來還會上漲。同時，61%購房者和59.6%經紀人均認為，政府會繼續控抑制房價上漲。

「預計未來幾個月市場將整體保持平穩，多項指標漲幅將有所收窄。」易居研究院研究員沈昕說。

張大偉也認為，樓市調控政策在持續，包括12個約談城市都發布了調控政策，預計後續的價格上漲幅度將被抑制。

來源： 中國新聞網 記者 程春雨 邱宇

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