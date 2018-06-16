中國正研究制定《汽車產業投資管理規定》

《汽車產業投資管理規定》正研究制定 將防範新能源汽車產業盲目建設、無序發展

《經濟日報》記者從國家發展改革委獲悉：為進一步深化「放管服」改革，擴大汽車制造業對外開放，完善和規範汽車投資管理，國家發展改革委正會同有關方面研究制定《汽車產業投資管理規定》。

國家發展改革委新聞發言人孟瑋表示，當前，新能源汽車技術水平提高很快，市場規模逐步擴大，但也出現了盲目發展的苗頭，在此背景下，非常有必要強化企業主體責任和政府監管責任，規範和引導市場主體投資行為，加強技術創新和企業合作，防範盲目建設和無序發展。因此，在起草《規定》時，對純電動汽車投資項目的準入標準，比過去的規定有所深化。

孟瑋表示，下一步，將根據有關部門、地方和行業協會的意見對《規定》進行修改，並按照部門規章制定程序的要求，公開征求社會各方面意見，經修改完善和審定後發布實施。國家發展改革委將會同有關部門和地方，鼓勵各類市場主體公平競爭，支持企業開展合作，依法依規加強監督管理，共同推動新能源汽車產業持續健康發展。

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