美國準備第二輪征稅商品清單 中美貿易戰逼近

數位消息人士表示，美國已經接近完成對中國價值1,000億美元商品征稅的第二份清單。與此同時，特朗普總統準備實施第一輪的征稅，這預計會引發中國做出同樣的回應。

第二波征稅商品已經圈定。美國準備在周五宣布一份價值約500億美元的商品清單。一名美國政府官員周四表示，這是特朗普實施“大幅征稅”計劃的一部分。

三位了解特朗普政府征稅計劃想法的消息人士告訴路透，1,000億美元的商品清單與500億美元商品清單一樣，都要征詢公眾意見和進行聽證，因此可能需要60天甚至更長時間才能開始實施。

這份清單打算選擇可從其他國家獲得大量替代供應的商品，以便將美國消費者和企業受到的影響降至最低。但消除所有影響或許是不可能的。

「毋庸置疑，要對1,000億美元中國商品征稅，勢必會打擊到從中國進口的消費產品，」一位聽取了美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)簡報的人士對路透表示。

該人士還稱，羅斯表示，這份清單將把鎖定個別商品類別中，中國供應在美國總進口占比33%以下的商品，使美國更加容易轉而從其他國家進口。

和其他熟悉特朗普政府想法的人士一樣，該人士因為未獲授權對媒體發言也要求匿名。

路透4月對美國統計局進口數據所做的分析顯示，有約7,600種消費品和工業品仍可加征關稅，累計價值達1,010億美元，這些商品中，中國占美國進口的40%或略低。

另一位熟悉華府想法的人士稱，若按照33%的門檻來計算，很難湊齊價值1,000億美元的商品。

美國商務部和美國貿易代表辦公室的新聞官員拒絕就關稅清單計劃置評。

特朗普承諾要與中國建立起公平和互惠的貿易關系。去年美國對中國的商品貿易逆差達到3,750億美元。此外，外國公司長久以來都對強制技術轉讓和市場限制抱怨多多。

中國方面周四重申傾向於對話解決歧見，不過也指若特朗普一意孤行定會作出回應。

中國國務委員兼外交部長王毅在北京同美國國務卿蓬佩奧舉行會談，在談及中美經貿問題時王毅表示，目前雙方面臨兩個選擇，一是合作和雙贏，一是對抗並雙輸。

王毅說：「中方已經作出了第一個選擇，我們希望美方同樣作出明智的選擇。當然，中方也已經做好應對第二種選擇的準備。」

中國此前公布了對包括大豆、飛機和汽車等在內，進口金額約500億美元的美國商品加稅清單，並稱華盛頓若有進一步動作中國也將予以回應。

來源：路透北京/華盛頓6月15日

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