國際油價下挫3% 因OPEC可能增產和中國擬對美能源產品征關稅

油價周五下跌超過2美元，因世界最大的兩個產油國表示可能在下周石油輸出國組織(OPEC)會議上同意增產，而中國擬對美國原油和成品油征收關稅，使美國出口受到威脅。

OPEC峰會即將在維也納召開，油市投資者惴惴不安。沙特和俄羅斯已經溫和增產，並暗示他們準備在這次會議上增加產量。

布蘭特原油下跌2.50美元，或3.29%，收報每桶73.44美元。美國原油下跌1.83美元，收報每桶65.06美元，在結算後交易中進一步下跌，下滑2.25美元，或3.4%，至每桶64.64美元。

本周，布蘭特原油期貨價格下跌超過4%，而美國原油期貨勢將下跌1.7%。

在結算後，中國宣布對價值500億美元自美進口商品征收報覆性關稅，以回擊美國總統特朗普稍早宣布對一系列中國進口商品征收關稅。

一些投資者對中國將在晚些時候對包括原油和其他能源產品在內的美國商品征稅感到意外，中國官方新聞社新華社援引國務院關稅稅則委員會報導稱。

過去六個月，美國對華原油出口量平均為36.3萬桶/日，中國和加拿大是美國原油的最大買家。

「他們是一個很大的出口市場，未來我們會註意到這一點，」Again Capital的合夥人John Kilduff說，「其他買家吸納這些原油需要時間。」

在中國公布擬議的關稅舉措後，美國原油較布蘭特原油貼水在結算後交易中擴大。

「OPEC會議即將舉行，每個人都在談論提高產量－唯一的問題是提高多少，」瑞穗能源總監Bob Yawger說。

俄羅斯能源部長諾瓦克周四在莫斯科與沙特能源部長法力赫會談後表示，兩國「原則上」支持在限產18個月後逐步增加產量。

諾瓦克表示，選項之一可能是逐漸將產量提高150萬桶/日，可能從7月1日開始。法利赫說，“我認為，我們會達成一項令人滿意，最重要是令市場滿意的協議。”

通用電氣旗下的貝克休斯稱，本周美國活躍鉆機增加1座，為連續第四周上升。

來源：路透紐約6月15日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)