中國商務部對歐美無縫鋼管反傾銷措施發起覆審調查

2014年5月9日，商務部發布2014年第34號公告，決定自2014年5月10日起對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管征收反傾銷稅。

公告指出，2018年5月10日，內蒙古北方重工業集團有限公司代表中國相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管產業向商務部提出申請，主張美國和歐盟向中國出口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管的傾銷幅度加大，超過了目前所適用的反傾銷稅稅率，請求對該反傾銷措施進行傾銷及傾銷幅度期間覆審。

2018年5月14日，商務部就收到傾銷及傾銷幅度期間覆審事宜通知了美國駐華使館和歐盟駐華代表團，並向其轉交了申請書的公開文本及保密資料的非保密概要。2018年6月11日，歐盟委員會提交了評論意見。

公布稱，根據《中華人民共和國反傾銷條例》及《傾銷及傾銷幅度期間覆審規則》相關規定，商務部對申請人資格、申請調查產品的出口價格、正常價值及傾銷幅度的變化等有關情況進行了審查。

本次覆審的傾銷調查期為2017年4月1日至2018年3月31日。

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