國務院關稅稅則委員會辦公室有關負責人對自美部分進口商品加征關稅的解讀

國務院關稅稅則委員會辦公室有關負責人16日表示，2018年6月15日，美國政府宣布，將對從中國進口的約500億美元商品加征25%的關稅，其中對約340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關稅措施，同時對約160億美元商品加征關稅開始征求公眾意見。美方做法違反了世界貿易組織相關規則，有悖於中美雙方經貿磋商已達成的共識，嚴重侵犯我方合法權益，損害我國國家和人民利益，中方堅決反對。

美方對我上千種、金額約500億美元的商品加征25%關稅，將實質性改變這些商品的對美貿易條件，影響這些商品的生產企業和貿易企業及其上下遊關聯企業的生產和經營。為此，對於美方違反國際義務對中國造成的上述緊急情況，中方按照國際法基本原則，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規規定及授權，決定對自美國同等金額進口商品實施同等程度的征稅，捍衛自身合法權益。

中方注意到，美方發表聲明稱，如果中國采取報覆性措施，美國將繼續追加額外關稅。對此，中國將保留采取相應措施的權利。

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