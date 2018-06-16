新華時評：美逆潮流而動，必將付出代價

美方於6月15日公布了對華貿易措施，再次對中國挑起貿易戰。美國這種反覆無常的行為，不僅破壞了雙方共識，損害了世界貿易秩序，更會不斷消解世界對其的信任，最終傷及自身。

回顧此次中美經貿摩擦，從5月3日至6月3日，中美雙方三次磋商在坦誠溝通中向著解決問題的方向邁進。如今特朗普政府再次出現「不靠譜」行為，對中國商品「破壞性」征稅，罔顧兩國經貿關系大局，是在單邊主義和貿易保護主義歧途上越走越遠。美國將自己的意願肆意淩駕於國際規則之上，隨意放棄自己曾經提倡的規則體系，既解決不了問題，讓中美此前磋商成果一切歸零，也會對美國的國際形象和信譽帶來重大打擊。

隨著國際經貿格局的調整，美國在全球的競爭力有所下降，推行單邊主義和貿易保護主義成為其實施「美國優先」戰略的先手棋。在此背景下，中美經貿難免出現摩擦，充滿變數地談談打打也會成為常態，但這並不意味著一方可以背信棄義、一意孤行地發動貿易戰。

貿易戰挑起方往往不感受到疼痛就不會停止其無理行為。面對美國的單方面挑釁，我們必將堅決予以強硬回擊。中國捍衛國家和人民利益的立場始終不變，捍衛經濟全球化和多邊貿易體制的決心從未改變，中方絕不怕任何戰爭和困難，對特朗普政府以鄰為壑、反覆無常的行為，必將以同等規模、同等力度的措施反擊，「對小打、中打以至大打，都有所準備」。

智者築橋，愚者築墻。在經濟全球化的今天，沒有與世隔絕的孤島，沒有哪個國家願輕易自築藩籬，逆歷史潮流而動。面對問題和分歧，是堅持人類命運共同體，用開放、合作、共贏擁抱世界，還是選擇本國優先、關起門來搞建設，中美兩國正在用自己的行動給出答案。面對貿易戰這種開歷史倒車的行為，世界各國應攜起手來，更好地為捍衛經濟全球化和多邊貿易體制而努力。

中方擴大開放的努力不是源於美方的壓力，也不會止於美方的挑釁。對中國而言，無論外界環境如何變化，中國絕不會屈服於外部壓力，也不會改變自身發展節奏。沿著擴大開放的路子走下去，是中國應對中美貿易爭端的最好答卷，也是對世界應有的大國責任。

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