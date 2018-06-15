中國經濟放緩及違約風險料促使央行調降準備金率--消息人士

多位中國政策消息人士表示，中國央行繼兩個月前下調部份金融機構存款準備金率後，可能很快再度調降，以支持正在放緩的經濟，並抑制企業債違約帶來的風險。

中國持續三年的去杠桿行動正在取得進展，但也推升了借貸成本，令信貸趨緊，這被視為導致部份民間企業違約的一個因素，也壓抑了地方政府投資。

政策消息人士指出，周四公布的經濟數據較預期疲軟，此前其他數據也顯示影子銀行活動大幅萎縮，這些消息可能有助中國央行態度傾向稍微寬松。

消息人士稱，本周美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)升息後，中國央行甚至連象征性的跟進升息都沒有，與先前做法迥異，暗示中國央行可能將要進行一些政策微調。

一位為政府提供政策建議的消息人士稱，「貨幣政策可能會在『穩健中性』立場下略微放鬆，這種放松應該是定向的，而非全面放鬆。」

「由於中國經濟面臨下行壓力，加上與美國的貿易戰帶來不確定性，未來1-2個月有下調存款準備金率的空間。」

在將短期利率小幅上調5個基點後，中國央行在4月意外將存款準備金率下調100個基點。這釋放出大約1.3萬億(兆)元人民幣(2,027億美元)資金，大型銀行用其中的9,000億元人民幣償還其所借央行的中期借貸便利(MLF)，剩余4,000億元人民幣由中小銀行向小微企業投放貸款。

「貨幣政策正朝著放松方向發展。如果不抵消去杠桿化的影響，實際上就是在收緊政策，」另一位消息人士說。

上述消息人士參與內部政策討論，但不參與最終決策。他們要求匿名。

中國央行未回覆路透的置評請求。

來源：路透北京6月15日

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