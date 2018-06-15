中國國務院稱將大幅度放寬外資市場準入 穩步擴大金融業開放

中國國務院周五發布通知稱，將大幅度放寬外資市場準入，提升投資自由化水平。7月1日前修訂出台全國和自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施(負面清單)；並通過放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域等穩步擴大金融業開放。

中國政府網刊登「國務院關於積極有效利用外資推動經濟高質量發展若幹措施的通知」指出，中國利用外資面臨新形勢新挑戰，要實行高水平投資自由化便利化政策，對標國際先進水平，營造更加公平透明便利、更有吸引力的投資環境，保持中國全球外商投資主要目的地地位，進一步促進外商投資穩定增長。

「建立健全公開透明、操作便利、風險可控的合格境外投資者制度，吸引更多境外長期資金投資境內資本市場。」通知稱，要大力推進原油期貨市場建設，積極推進鐵礦石等期貨品種引入境外交易者參與交易。

通知並稱，支持符合條件的境內企業到境外上市，穩妥有序推進在境外上市公司的未上市股份在境外市場上市流通；支持外資金融機構更多地參與地方政府債券承銷。

同時，持續推進服務業開放，深化農業、采礦業、制造業開放。取消或放寬交通運輸、商貿物流、專業服務等領域外資準入限制；加大自由貿易試驗區範圍內電信、文化、旅遊等領域對外開放壓力測試力度；取消或放寬種業等農業領域，煤炭、非金屬礦等采礦業領域，汽車、船舶、飛機等制造業領域外資準入限制。

加強投資促進，提升引資質量和水平，要積極吸引外商投資以及先進技術、管理經驗，支持外商全面參與海南自由貿易港建設，強化自由貿易試驗區在擴大開放吸引外資方面的先行先試作用；引導外資更多投向現代農業、生態建設、先進制造業、現代服務業，投向中西部地區。

鼓勵外資並購投資，允許符合條件的外國自然人投資者依法投資境內上市公司。比照上市公司相關規定，允許外商投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司。完善上市公司國有股權監督管理制度，進一步提高國有控股上市公司及其國有股權流轉的公開透明程度，為符合條件的國內外投資者參與國有企業改革提供公平機會。

此外，通知在提升投資便利化水平、提升引資質量和水平、提升投資保護水平，打造高標準投資環境和引導外資投向中西部等地區等方面亦做出明確安排。

通知並稱，拓寬外商投資企業融資渠道。允許西部地區和東北老工業基地的外商投資企業在境外發行人民幣或外幣債券，並可全額匯回所募集資金，用於所在省份投資經營；在全口徑跨境融資宏觀審慎管理框架內，支持上述區域金融機構或經批準設立的地方資產管理公司按照制度完善、風險可控的要求，向境外投資者轉讓人民幣不良債權。

中西部地區和東北老工業基地建設陸空聯合開放口岸和多式聯運樞紐，加快發展江海、鐵空、鐵水等聯運。支持增加中西部和東北老工業基地國際國內航線和班次；進一步降低西部地區物流成本。

加快沿邊引資重點地區建設，鼓勵政策性、開發性金融機構在業務範圍內加大對邊境經濟合作區、跨境經濟合作區企業的信貸支持力度。積極支持註冊地和主要生產地均在邊境經濟合作區、跨境經濟合作區，符合條件的內外資企業，申請首次公開發行股票並上市。

此外，支持國家級開發區覆制推廣上海市浦東新區「證照分離」改革經驗，創新探索事中事後監管制度措施。借鑒國際先進經驗，鼓勵外商投資企業參與區中園、一區多園等建設運營。

中國商務部周四公布，1-5月實際使用外資金額(FDI)526.6億美元，同比增長3.6%，折合3,455.9億元，同比增1.3%；5月FDI為90.6億美元，同比增11.7%，折合588.1億元人民幣，同比增7.6%。1-5月對外非金融類直接投資(ODI)478.9億美元，同比增38.5%，連續七個月保持增長。

來源：路透北京6月15日

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)