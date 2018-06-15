太古地産(01972-HK)擬150億港元出售太古城中心第三座及第四座物業

太古地産(01972-HK)公布，公司(作為賣方的擔保人)、賣方Improve Fame Limited(為太古地産的全資附屬公司)、買方恒力隆投資有限公司及買方的擔保人於2018年6月15日訂立買賣協議，出售賣方於Thrive Power Limited(目標公司)的100%權益予買方，現金代價總額為150億港元，可予以調整。目標公司為太古地産的一間擁有太古城中心第三座及太古城中心第四座物業的物業持有全資附屬公司的直接控股公司。

預計太古地産錄得，參照於2018年4月30日的備考帳目，約5.09億港元(按法定基準計算)或約140.27億港元(按基本基準計算)的出售收益。預計太古公司將就其於太古地産的82%權益錄得約4.17億港元(按法定基準計算)、或約115.02億港元(按基本基準計算)的應佔出售收益。

進行出售事項，將可讓太古地産從其於所售權益的投資中獲取資金。從出售事項所得的收益將會用作太古地産的一般營運資金。

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