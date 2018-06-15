銀行公會：香港加息已進入臨界點

美國聯儲局昨日宣布加息0.25厘，香港1個月港元拆息連升14日，升至約1.66厘，3個月拆息則於2.01厘水平徘徊，同樣升上約十年高位。銀行公會署理主席梁兆基表示，本港仍未跟隨美國加息，主要是由於資金仍然充裕，相信本港遲早都會跟隨美息上升，形容港息上升已進入臨界點。

對於港元拆息上升，梁兆基認為，這與大量招股活動有關，相信銀行要觀察招股活動後的拆息水平，才決定會否上調港元存貸息率。

他又指出，若美國今年再加息兩次，香港有機會在今年底前加息，但重申難以預測具體加息時間，以及對樓市的影響。現時樓市受供求不均衡影響，多於資金成本影響。

美國總統特朗普據報已批准向內地進口商品徵收懲罰性關稅，梁兆基表示，有關措施一旦落實，相信對亞太經濟，甚至全球經濟帶來負面的不確定性。本港及內地的經濟前景將有一定影響，為本港下半年及明年經濟帶來負面因素，但難以估計關稅是否落實、徵收的範圍及時間。

梁兆基表示，貿易戰有機會影響全球息口走向，呼籲本港銀行業密切注視相關發展。

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