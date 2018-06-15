中國結算：投資者通過A股賬戶參與存託憑證交易結算 不需新開賬戶

6月15日，中國結算關於發布《存託憑證登記結算業務規則(試行)》的通知。

同時，中國結算就存託憑證登記結算業務答投資者問。中國結算指出，投資者通過現有人民幣普通股票(以下簡稱“A股”)賬戶參與存託憑證交易結算業務，不需要新開立證券賬戶。

中國結算指出，試點階段，投資者所持有的中國存託憑證，隻能在A股市場交易，暫不允許跨境轉換為境外基礎證券，也不可以提取為境外基礎證券的紙面股票。中國證監會另有規定的除外。

試點階段，存託憑證可以辦理法人資格喪失所涉證券變更登記、繼承離婚所涉證券變更登記、投資者向基金會捐贈、證券公司定向資産管理投資者證券劃轉等非交易過戶業務，原則上參照A股相關業務辦理。

投資者持有的是存託人簽發的代表境外基礎證券權益的存託憑證，而境外基礎證券實際持有人為存託人，因此，投資者會出現在中國結算提供給存託人的存託憑證持有人名冊之中，但不會出現在境外上市公司的股東名冊之中，而是以存託人或其委託的託管人名義出現在境外上市公司的股東名冊之中。

中國結算稱，公司提供的中國存託憑證公司行為服務主要包括現金紅利發放(不含選擇權)、送紅股(轉換為存託憑證)、配股(轉換為存託憑證)和網絡投票等，相關業務均根據存託人申請，參照A股相應業務辦理。上述公司行為涉及的資金以人民幣計價結算。試點階段，公司暫不提供其它特殊公司行為等服務，待業務平穩運行後，根據市場需求逐步增加對相關公司行為類型的支持。

投資者需要支付的其他稅費還可能包括交易印花稅、股息紅利所得稅、證券交易監管費、證券交易經手費、存託服務費等。

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