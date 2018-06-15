中證監：積極穩妥推進創新企業境内發行股票或存託憑證試點

今年3月，國務院辦公廳轉發證監會《關於開展創新企業境内發行股票或存託憑證試點的若幹意見》。日前，證監會啓動創新試點工作。

新華社報道，針對社會關心的問題，證監會負責人表示，本次創新試點工作不僅僅等同於發行存託憑證。存託憑證是一種權益性融資工具。通過存託憑證相關製度安排，可以解決註冊在境外、經營和客戶主要在境内的紅籌企業在境内上市與國内公司法和境内監管製度不相適應的問題。試點創新企業境内上市有多種途徑，符合發行股票條件的，可以在境内市場發行股票;符合存託憑證發行條件的，也可以發行存託憑證。證監會也將鼓勵創新企業自主選擇適合自己的境内外上市途徑。

本次創新試點工作強調好中選優，選擇少數企業作為試點，重在製度建設，不追求數量、規模。證監會將充分考慮國内國際市場情況，把握好試點的數量和節奏，積極穩妥推進創新試點工作，不會一哄而上。在發行審核上將嚴格按照法律法規和試點規則規定的條件、程序和信息披露要求，嚴格審核，堅持條件標準不降低，程序不減少。

在試點創新企業發行詢價過程中，將充分發揮專業機構投資者的積極作用。證監會嚴格要求發行人及其主承銷商根據企業各自的情況，科學設計發行方案，督促專業機構投資者認真研究、審慎報價。

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